Ливакович и Петкович спасли Хорватию. Далич сыграл в кошки-мышки и выбил Бразилию

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вчера, 22:00

Короли хладнокровия заставили фаворитов плакать.

Хорватия и Бразилия — уникальные участники стадии

Фундамент у двух команд надежный, а вот стили футбольной архитектуры разные. Хорваты – великие в спокойствии, если не сказать грубее, а бразильцы – в эмоциях. Далич сегодня контролировал игру психологически, лишив соперника танца и куража. Тите задергался, когда снял Винисиуса и Рафинью. В этой паре есть различие с другими. Англия становится испанской, чтобы выиграть. Франция выжигает инфантилизм – символом стала зрелая версия Гризманна.

Марокко удобнее дурачится, но ради успеха прессингуют высоко. Португалия больше не команда Роналду, как была много лет. Аргентина в поисках себя, а Нидерланды прячут слабости в защите за итальянским стилем. Только хорваты и бразильцы вышли, как есть. Сейчас у «селесао» нет такого количества легенд, как прежде, но Тите понял – европейский футбол пошел вперед, важно сочетать «играй красиво» с тем, что приводит к чемпионствам Испании, Германии и Франции.

В Катаре бразильцы хранили идентичность, как и хорваты, которым удобно быть размеренными. Далич примерно такой же зануда, как и Тите. Оба подошли своим разным по подходу командам. Хорваты ровно такие же хитрые, как были четыре года назад. Модрич – символ класса, Гвардиол – большой талант, но душой команды можно назвать Ловрена и Перишича. Невероятно хитрая и терпеливая банда. Могут начудить без мяча, но с ним работают изумительно.

Было интересно, чья естественность победит. Ведь это аналог матча Уругвай – Бразилия, Давид и Голиаф. Многие ждали более-менее уверенную победу фаворита, но увидели, как Далич грамотно насытил середину, вытесняя соперника на фланги, где тоже были кошки-мышки. Модрич честно признался, что делился с партнерами знаниями, как играть против Каземиро, Винисиуса, Милитао, Родриго и Данило. Важный нюанс, долго тактика хорватов работала.

Модрич и компания выходили за серией пенальти

Хорваты – европейские уругвайцы, крошечный народ дарит много сильных футболистов, успешную сборную. Они настолько сильные морально, что огласили стратегию до поединка. Тренеры обычно не любят играть на ничью. При таком настрое сложно понять, как действовать, если соперник открыл счет. Но Модрич раскрыл все планы до матча:

Мы доказали психологическую стойкость против Японии. Эта игра добавила нам уверенности, можем снова так сыграть, мы готовы к еще одной серии пенальти.

Ему вторили хорватские эксперты, что единственный реальный шанс – дотерпеть, не повторять ошибки финала против Франции. Играя против России или Англии – соперников, которых лучше выучили, «клетчатые» работали наглее, но против бразильцев, которым проигрывали на предыдущих чемпионатах мира, решили играть предельно аккуратно и осторожно. Учитывая, то хорваты сумели замедлить Бразилию до своих скоростей, у Далича был стратегический успех даже без удаления Данило.

Хорватам в большинстве было бы проще, а Ливакович мог реже вступать в игру. Кстати, разок в ворота «клетчатых» могли назначить свободный удар из пределов штрафной, но судьи решили, что команды должны разобраться без их прямого участия. Хорватия долго защищалась из последних сил, но до овертайма дотерпели. Не имеем права их ругать. Ваша родная сборная сыграла бы с этими бразильцами ровно так же. Только безумцы рискнули бы, открылись и упростили задачу для фаворита.

Европейцы поступали логично, а дальше все зависело от реализации бразильцев и любой случайности, раз аутсайдер не сломан морально. Команда Далича играла достойно. После овертайма с Японией казалось, что им будет сложнее, а здесь хватило для чуда – гола после рикошета от бедняги Маркиньоса и единственного удара в створ ворот от Хорватии за два часа футбола от Петковича. Несправедливо ли это? Да. Но знали правила игры – считают только голы, а не удары в створ ворот.

Вылет Бразилии это трагедия, но хорваты — великие

Нейтральный фанат на стороне зла, если за бразильцев? Не будем себя обманывать, за нас это прекрасно делает Инфантино, что зимний чемпионат идеален по качеству самого футбола. Лучше согласимся с титулованным Анчелотти, что футболисты не могут показать максимум. Поэтому многим фаворитам тяжело, а успешные, вроде Англии и Франции, вряд ли проведут все матчи на одном дыхании. Но кому хотелось праздника в полуфинале, стоило пожелать успеха Бразилии.

Но после того как судьи отказались идти смотреть на повторе опасную игру Данило, у хорватов точно появились ситуативные союзники. Вспомните, что желтые карточки дают за любую игру локтем в верховой борьбе. А здесь была опасная игра ногой, «оранжевая» карточка. У Данило не было игровых причин так рисковать здоровьем Юрановича. Не факт, что хорват смог бы головой удачно подработать мяч. Защитник бразильцев был в миллиметре от красной карточки.

Решение арбитров не звать коллегу к монитору напомнило поступок пресс-атташе бразильцев. Во время пресс-конференции Винисиуса на стол забралась кошка. Бородач пресс-офицер схватил животное за кожу на холке и на спине, сбросив вниз. Конечно же, ничего непоправимого не произошло, но коту было явно больно. Только котенка можно поднимать за кожу на шее, как носит кошка. Тот эпизод сильно напугал бразильцев. Футбольный народ невероятно суеверный.

Многие поверили в «кошачье проклятье». Чушь всё это, конечно, как и «счастливая цепочка» Кунде, но так работает психика у сотен миллионов людей. Если не верите – спросите знакомых фанатов, есть ли у них ритуалы в дни матчей любимой команды. Самые образованные признают, что ищут счастливые совпадения. Сегодня мир кошек победил? А если серьезно, то Далич – красавец, заставил бразильцев нервничать. Даже гол Неймара, повторившего рекорд Пеле, не спас фаворита.

Сильнейшая команда думала, что выиграла, но Петкович сравнял счет, а дальше в дело вступил Ливакович. Один пенальти потянул, в другом случае был близок, а затем Маркиньос попал в штангу. Таффарел не сумел настроить Алиссона, и хотя после счета 1:11 по ударам в створ бразильцы имеют право заявить, что им не повезло, если рассматривать игру глобально, то Хорватия вообще не испугалась Бразилии, а это великое поведение настоящих чемпионов по духу.