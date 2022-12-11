Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Локомотив» сделал предложение по трансферу трёх игроков «Крыльев Советов»

Сортировать
Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 02:36
Покупают одни, но в итоге побеждают совсем другие.Лишь бы напользу молодым футболистам и всему нашему Российскому футболу.
протон
протон
сегодня в 00:18
Пиняев у Осинькина ежегодно прибавляет, тренер его хорошо знает, не вижу никакого смысла менять команду на данном этапе карьеры. Еврокубков-то нет и не предвидится, да и Локо вполне вероятно, что может вылететь
Что сейчас делать в Локо? Нет внятного проекта , бросаются из крайности в крайность, как результат - ФНЛ распахнула свои объятия
протон
протон
сегодня в 00:00
Не очень хочется, чтобы парни уходили. Во-первых, у Крыльев молодая команда, которая с юных лет вместе, давно сыгранная, они на поле едины. Во-вторых сейчас у Локо не лучшие времена и бросать команду посередине сезона, чтобы перейти в Локомотив будет как-то некрасиво и непонятно для остальных людей
КС ежегодно лишаются нескольких ведущих игроков, как они еще умудряются держаться на плаву и не упасть в низы турнирной таблицы?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:38
Спартак негодует!

77chx8vdy4su
77chx8vdy4su
вчера в 21:21
С такими предложениями Локо может догнать лидеров!!!!
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:14
Спартак , Зенит, Локомотив - кто следующий на разбор Крыльев ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:10
Начинаем разбирать Крылышки.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:08
Рождественская распродажа началась
memphis
memphis
вчера в 21:02, ред.
Локо, иди в депо!
lotsman
lotsman
вчера в 21:01
А ещё говорят, что только Зенит ослабляет конкурентов.
shlomo
shlomo
вчера в 20:39
Ну только не надо нагло грабить Самару....
cska1948
cska1948
вчера в 20:21
Учитывая сегодняшнее состояние Локо у этих ребят есть шанс не сидеть на лавке, а СРАЗУ заиграть в основе. Но Крылышки жалко! Дербанят их как ни кого другого.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 20:14
«Локомотив» сделал прекрасное предложение
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 