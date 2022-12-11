«Локомотив» сделал предложение по трансферу трёх игроков «Крыльев Советов»

Сразу несколько футболистов «Крыльев Советов» могут продолжить карьеру в «Локомотиве».
По данным источника, «железнодорожники» сделали самарскому клубу предложение по трансферу Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова.
Сразу несколько футболистов «Крыльев Советов» могут продолжить карьеру в «Локомотиве».
По данным источника, «железнодорожники» сделали самарскому клубу предложение по трансферу Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова.
КС ежегодно лишаются нескольких ведущих игроков, как они еще умудряются держаться на плаву и не упасть в низы турнирной таблицы?
КС ежегодно лишаются нескольких ведущих игроков, как они еще умудряются держаться на плаву и не упасть в низы турнирной таблицы?
Что сейчас делать в Локо? Нет внятного проекта , бросаются из крайности в крайность, как результат - ФНЛ распахнула свои объятия
Что сейчас делать в Локо? Нет внятного проекта , бросаются из крайности в крайность, как результат - ФНЛ распахнула свои объятия