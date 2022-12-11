«Спартак» сделал предложение по трансферу Сергея Пиняева

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вчера, 22:09

Полузащитник «Крыльев Советов» может продолжить карьеру в «Спартака».

По данным источника, «красно-белые» предложили самарскому клубу 5 млн евро за трансфер игрока (включая агентскую комиссию). Пиняев пока раздумывает над предложением «Спартака».

Ещё одним претендентом на подписание Пиняева является «Локомотив».