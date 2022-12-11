«Спартак» сделал предложение по трансферу Сергея Пиняева

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартака».
По данным источника, «красно-белые» предложили самарскому клубу 5 млн евро за трансфер игрока (включая агентскую комиссию). Пиняев пока раздумывает над предложением «Спартака».
Ещё одним претендентом на подписание Пиняева является «Локомотив».
Зачем Пиняев Спартаку? Весной вернутся Мозес и Бальде. Есть Зиньковский, Промес, Игнатов, Николсон, Соболев. Кого из них вытеснит Пиняев? Да никого! А ему нужно постоянно играть. Так что Спартак - точно мимо!
Зачем Пиняев Спартаку? Весной вернутся Мозес и Бальде. Есть Зиньковский, Промес, Игнатов, Николсон, Соболев. Кого из них вытеснит Пиняев? Да никого! А ему нужно постоянно играть. Так что Спартак - точно мимо!
Большая сумма!
Куда важнее усилить позиции ЦЗ и ЛЗ + опорник тоже нужен.
Большая сумма!
Куда важнее усилить позиции ЦЗ и ЛЗ + опорник тоже нужен.