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«Спартак» сделал предложение по трансферу Сергея Пиняева

вчера, 22:09

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартака».

По данным источника, «красно-белые» предложили самарскому клубу 5 млн евро за трансфер игрока (включая агентскую комиссию). Пиняев пока раздумывает над предложением «Спартака».

Ещё одним претендентом на подписание Пиняева является «Локомотив».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:28
У них Зиньковский на банке сидит, зачем Пиняев??
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 00:12
А сколько воспитанников в ЦСКА выходит на поле, учитывая что в чемпионате за армейцев играет 7-9 легов, да даже в кубке и то 5-6 + воспитанник Зенита: Обляков, воспитанник Крыльев:Мухин и воспитанник Спартака: Набабкин! Получается что в кубке из воспитанников только Чалов и Тороп! Ну и естественно звезда армейцев Заболотный иногда нас радует своим присутствием во 2 тайме!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:56, ред.
Улыбнула фраза " Пиняев думает". Скорее думает Осинькин и родители Пиняева. А потом с этим парнем надо еще очень много работать, а это далеко не все умеют, как Осинькин.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:52
Тем более все эти ребята воспитанника спартака.
shur
shur ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 22:44
...а почему бы и нет!
makkie
makkie
вчера в 22:38
С учётом того, что Пиняева сватают в Локо, очень похоже что новостью об интересе Спартака агенты выбивают деньги из ж/д.

Зачем Пиняев Спартаку? Весной вернутся Мозес и Бальде. Есть Зиньковский, Промес, Игнатов, Николсон, Соболев. Кого из них вытеснит Пиняев? Да никого! А ему нужно постоянно играть. Так что Спартак - точно мимо!
makkie
makkie
вчера в 22:25, ред.
Сильно сомневаюсь, что Спартак возьмёт Пиняева за 5 млн евро.
Большая сумма!
Куда важнее усилить позиции ЦЗ и ЛЗ + опорник тоже нужен.
Naherger
Naherger
вчера в 22:25
ЦСКА должен включиться
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:21
Очень дорого,хлюпенький и нестабильный, 2 млн красная цена
ABir
ABir
вчера в 22:13
Конечно надо выбирать Спартак!
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