«Абердин» – «Селтик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Абердин» – «Селтик», который состоится 17 декабря 2022 года

«Абердин»

«Доны» входят в тройку лучших команд Шотландии на текущий момент. Предлагаем рассмотреть результаты футбольных поединков с участием «красных» за последнее время. С разгромным счётом «модники» взяли верх над командой «Хиберниан» в матче 14-го тура чемпионата. На один пропущенный гол «доны» ответили четырьмя голами. С разницей в один мяч «Ливингстону» в игре следующего тура «Абердин» уступил.

С минимальным счётом «доны» одержали победу над командой «Данди Юнайтед».

«Селтик»

«Мальчики» из Глазго после пятнадцати туров занимают первую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. Ознакомимся с крайними матчами «бело-зелёных». В прошлом туре чемпионата «Селтик» обыграл команду «Росс Каунти». В трёх товарищеских встречах «мальчики» потерпели поражения от своих соперников. Футбольный клуб «Сидней» выиграл у «бело-зелёных» с разницей в один гол. «Эвертону» после серии пенальти «Селтик» проиграл.

В напряжённой борьбе на прошлых выходных команда из Глазго уступила французскому «Ренну» со счётом 3:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Абердин» – 7.00

Ничья – 5.20

Победит «Селтик» – 1.36

Победит «Селтик» с форой -1.5 – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.59

Статистика

Два поражения потерпели «красные» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «бело-зелёные» проиграли в трёх играх

«Абердин» не выигрывает более четырёх лет у «Селтика».

Прогноз

Даже на выезде «мальчики» обыграют «модников». «Бело-зелёные» опережают на девять очков «Рейнджерс», но не упустят возможность увеличить разрыв. Наш прогноз: победа «Селтика» с форой -1.5. Коэффициент 1.94. После трёх поражений подряд в товарищеских матчах болельщики «Селтика» соскучились за победами родного клуба.