Бразилию может возглавить легенда. Пора забыть гетры Роберто Карлоса и позорные 1:7

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вчера, 23:56

«Селесао» дождались спасителя?

Гвардиола не хочет учить Бразилию

Тите танцевал под музыку футболистов. Старался превратить Бразилию в непобедимую, но не сумел. И если у последнего тренера-чемпиона «селесао» была отрицательная харизма – Сколари, то Тите, хотя ему дали время после неудачи в России, не раскрылся так ярко. Сейчас коллегия лидеров и ветеранов ищут «селесао» нового тренера с уверенностью в неотвратимой победе.

Точно знаем, что вербовали Хави, испанец об это рассказал. Должен был стать помощником Тите в Катаре, войти в курс дела и остаться на отбор к ЧМ -2026. Также Роналдо подтвердил, что выходили на Гвардиолу. Но Хосеп хочет выиграть с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, продлил контракт с английским клубом. Также бразильцы не могли повторить зарплату, как у шейхов.

В списке потенциальных спасителей Сампаоли, Жезуш, Сени, Абел Феррейра, Кука и человек, которого вроде как одобряют футболисты. Речь о 48-летнем Фернандо Динизе. Интересный молодой тренер. Но, в отличие от португальца Абела, который выиграл два Кубка Либертадорес подряд с «Палмейрасом», Диниз без свежих титулов. Рулевой «Флуминенсе» сменил 11 команд.

Часто возвращался в одни и те же клубы, с «Триколор» работает тоже во второй раз. Диниз делает шоу, но у него нет кубков он скорее «темная лошадка», чем верная ставка ради победы на чемпионате мира. В прошлом в Бразилии были наставники, способные работать на мировом уровне. Сейчас ситуация хуже, раз португальцы Жезус и Абел добивались успехов за океаном.

Выбор главного тренера сборной – ключевая ставка в четырехлетнем цикле «селесао». Если ошибутся на первом же пункте, то еще восемь лет будут без кубка, минимум до 2030-го. В лучшем случае, ведь учтите, что Алвесу 39 лет, Силве – 38, Данило и Сандро – 31, а Каземиро – 30. Пора думать о новых людях в блок обороны. А знаете, с кем недавно связывали большие надежды?

С Бруно Фуксом, который не смог заиграть в ЦСКА . Но есть человек, появление которого может переписать историю. Если Анчелотти посмотрел на Бразилию и решил сжалиться над Родриго и Винисиусом, то в 2023-м папа Карло придет наводить порядок. Гарантий быть не может, но это крутой наставник для коллектива звезд, которым нужна победа в сложном кубке.

Бразильцам перешла дорогу кошка

Та кошка, которую пресс-атташе Бразилии швырнул со стола, была полосатой, не черной, но не пронесло. Глупые и трагичные вылеты Бразилии поставлены на поток. Можно не трогать чемпионаты мира, есть Копа Америка. Там нет сложных европейских соперников, против которых бразильцам, возможно, не хватает предметного опыта игры в официальных матчах.

Но Бразилия в трех из семи случаев не вышла в финал, а в одном из четырех финалов уступили Аргентине. Пройти Хорватию в Катаре тоже часть задачи, впереди ждал матч против Месси. Также у Бразилии не было футбола, который позволял поставить ее намного выше опытной Франции в финале ЧМ . Допустили ошибку, что не забили хорватам в основное время.

Пропустили после единого удара хорватов в створ, позволили голкиперу соперника сделать 10 сэйвов. В прошлый раз 9 спасений было у Куртуа, только Акинфеев и Очоа на ЧМ -2018 совершали столько же за одну игру. Вылет от бельгийцев показал, что не готовы к большему. А неудача дома была болезненнее. Проиграть 7:1 случайно невозможно, нужно самим постараться.

Сейчас говорят о классе атаки, ведь Винисиус и Антони молодые, а Ришарлисон из «Тоттенхэма». И не центральный форвард. Проблемы с атакой были и раньше, класса не хватало. Халк из «Зенита». Оскар нестабилен. Бернард представлял «Шахтер», когда подменял Неймара, а Фред не Роналдо. Клозе, Мюллер, Озил и Кроос явно выше классом, вот и выиграли 7:1.

Психология остается ключевой бедой

Хорватов стоило наказать в первом тайме за то, что до матча раскрыли карты – ждали серию пенальти. Но бразильцы не раз допускали похожую ошибку. И против Аргентины год назад. И против бельгийцев, когда простили. На ЧМ -2010 все обернулось дублем Снейдера, но не были Нидерланды на голову сильнее. Просто бразильцев сломали Зидан и Анри в 2006-м, когда Роберто Карлос решил, что лучше поправить гетры, чем отработать эпизод до конца.

Вот только Карлос за четыре года до того был на пике. И психологически легендарное поколение было другим. Роберто не может посчитать, сколько у его девятерых детей матерей – бывших подруг то ли шесть, то ли уже восемь. О моральной слабости части нынешнего состава знали изначально. Ветераны старались держать связь с командой. Кака, Кафу, Роберто Карлос и Роналдо приехали в Катар. Родриго и Винисиус мечтали «наколдовать» голы, касаясь ног Зубастика.

Но после промаха в серии Родриго плакал на плече у Модрича, который трогательно назвал его сыном и успокаивал. Неймар и Винисиус в шоке. Алиссон не смог провести серию пенальти в стиле Ливаковича и Мартинеса – тоже фактор. Психологически гитарист из «Ливерпуля» не сломал хорватов морально. Вылет по форме не такой ужасный, как в 2014-м, да и по игре вот эта Бразилия сильнее, чем восемь лет назад. Но их непрошибаемость стала проблемой.

Гибкости в реакции на чужую приличную игру не увидели. Картина слишком похож на ту, что у Англии – вечного неудачника ЧМ , чтобы не сомневаться в будущем Бразилии. У Испании, Аргентины, Франции и тех же британцев хорошие молодые игроки, которые доберутся до ЧМ -2026 в статусе фаворитов. «Селесао» вправду нужен Анчелотти. Ведь точно будут проблемы в обороне. Не располагают на флангах новыми Кафу и Роберто Карлосом, Алвесом и Марсело.

Доберется ли Каземиро до нового мундиаля на пике формы? Воспитают ли в «Реале» за четыре года форварда Эндрика? 16-летний новичок «сливочных» забивал бисиклетой с линии штрафной и со своей половины поля, но это лишь затравка. Вопросов по Бразилии много, и если Анчелотти интересно на них ответить, а его канадская жена хочет позагорать на пляжах, то латиноамериканцам повезло. Карло – легендарный тренер.

Если Анчелотти готов после этого клубного сезона заняться бразильцами, то Неймару не стоит бросать сборную. Даже в 34 года под крылом у итальянца можно играть сильно, доказано Модричем и Бензема. При всем уважении к Тите, Анчелотти – наставник другого класса.