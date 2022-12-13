«Хартс» – «Килмарнок»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 03:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Хартс» – «Килмарнок», который состоится 17 декабря 2022 года

«Хартс»

«Сердца» на текущий момент занимают пятое место в шотландской Премьер-лиге. Вспомним несколько матчей команды за последнее время, чтобы оценить шансы «тёмно-бордовых» на успех в предстоящей встрече с «Килли». С минимальным счётом в позапрошлом туре чемпионата «Джамбос» уступили в гостях «Рейнджерсу». Ничью раскатали «Хартс» дома с «Ливингстоном». Поражением «тёмно-бордовых» завершились две товарищеские встречи. С разгромным счётом «Хартс» проиграл «Блэкберну».

Со счётом 0:1 «сердца» уступили испанской «Альмерии».

«Килмарнок»

«Килмарнок» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата. Рассмотрим результаты футбольных поединков с участием «Килли». С минимальным счётом команда проиграла на выезде «Сент-Джонстону» в рамках матча 13-го тура. Хозяева одержали победу в игре благодаря автоголу. Дома в матче следующего тура «Килли» снова потерпели поражение из-за автогола во встрече с «Ливингстоном». «Данди Юнайтед» с большим счётом выиграл у «Килмарнока» в позапрошлом туре Премьер-лиги Шитландии.

Победой «Килли» со счётом 1:0 завершилась футбольная встреча с «Хибернианом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хартс» – 1.71

Ничья – 3.70

Победит «Килмарнок» – 4.70

Победит «Хартс» с форой -1.5 – 2.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

«Сердца» выиграли в одном матче из пяти за последнее время

За аналогичный период «Килмарнок» обыграл своих оппонентов в двух поединках

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

«Хартс» борется за право попасть в плей-офф Чемпионшипа. У «Килмарнока» большие шансы на вылет из Премьер-лиги. Наш прогноз: победа «Хартса». Коэффициент 1.71. «Сердца» достаточно длительное время не выигрывали у «Килли», поэтому у хозяев будет дополнительная мотивация на победу в предстоящем поединке.