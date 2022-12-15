«Бирмингем» – «Рединг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Бирмингем» – «Рединг», который состоится 16 декабря 2022 года

«Бирмингем»

«Синеносые» после двадцати двух туров чемпионата занимают четырнадцатое место в Чемпион Лиге. Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «Бирмингема» за последнее время. В 20-ом туре Чемпионшипа «синие» одержали победу над командой «Сток Сити» на их поле. Ничейным исходом завершился домашний матч с «Суонси». В игре позапрошлого тура с разницей в один мяч «Сандерленду» команда из Бирмингема уступила.

На прошлых выходных «синеносые» раскатали ничью с одноимённой командой из Блэкпула.

«Рединг»

На данный момент «Рединг» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата. Рассмотрим несколько крайних матчей команды из Рединга. На своём поле «Ройялс» с разницей в один гол уступил «Престону» в матче 20-го тура Чемпионшипа. «Уотфорд» взял верх над «Редингом» в игре следующего тура. На выезде «сине-белые» обыграли «тигров» из футбольной команды «Халл».

С минимальным счётом «Ройялс» одержал победу над «Ковентри Сити» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бирмингем» – 2.15

Ничья – 3.15

Победит «Рединг» – 3.60

Победит «Бирмингем» с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

Одно поражение потерпели «синие» в пяти матчах за последнее время

За тот же период «Ройялс» уступил в двух играх

Шесть крайних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.22 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч». Статистика личных матчей команд не указывает на явного фаворита в данной паре. Ставка на тотал является оптимальным вариантом в условиях, когда непросто отдать предпочтение одному из оппонентов.