«Бристоль Сити» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Сток Сити», который состоится 17 декабря 2022 года
«Бристоль Сити»
«Красно-белые» после двадцати двух туров Чемпионшипа находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «Бристоль Сити». Ничейным исходом завершилась игра 20-го тура с «Мидлсбро» на выезде. В 1/16 Кубка английской лиги «зарянки» проиграли дома «Линкольну». Нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «золотыми мальчиками» из Уотфорда.
В прошлом туре «Бристоль Сити» в гостях взял верх над «Ротерхэмом» со счётом 3:1
«Сток Сити»
«Сток Сити» на данный момент находится на три строчки ниже «красно-белых» в турнирной таблице Чемпион Лиги. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «гончаров» за последнее время. Забив пару мячей, всухую команда обыграла «Лутон Сити». В позапрошлом туре чемпионата «Сток Сити» проиграл на выезде «Вест Бромвичу». Пропустив первыми, «гончары» сумели не только сравнять счёт в поединке с «лесниками» из графства Ноттингемшир, но и одержали над ними победу.
Со счётом 2:2 «Сток Сити» сыграл с командой «Кардифф».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бристоль Сити» – 2.50
- Ничья – 3.30
- Победит «Сток Сити» – 2.75
- Победит «Бристоль Сити» с форой -1.5 – 4.55
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81
Статистика
- В одном матче из пяти крайних «Бристоль» обыграл своего оппонента
- За тот же период «гончары» взяли верх над соперниками в двух поединках
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились пять крайних очных встреч.
Прогноз
На прошлых выходных «красно-белые» справились в гостях с «Ротерхэмом». На своём поле «Бристоль» возьмёт свои три очка в предстоящем футбольном поединке с «гончарами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.50 на победу «Бристоль Сити».