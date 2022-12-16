«Бристоль Сити» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Сток Сити», который состоится 17 декабря 2022 года

«Бристоль Сити»

«Красно-белые» после двадцати двух туров Чемпионшипа находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «Бристоль Сити». Ничейным исходом завершилась игра 20-го тура с «Мидлсбро» на выезде. В 1/16 Кубка английской лиги «зарянки» проиграли дома «Линкольну». Нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «золотыми мальчиками» из Уотфорда.

В прошлом туре «Бристоль Сити» в гостях взял верх над «Ротерхэмом» со счётом 3:1

«Сток Сити»

«Сток Сити» на данный момент находится на три строчки ниже «красно-белых» в турнирной таблице Чемпион Лиги. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «гончаров» за последнее время. Забив пару мячей, всухую команда обыграла «Лутон Сити». В позапрошлом туре чемпионата «Сток Сити» проиграл на выезде «Вест Бромвичу». Пропустив первыми, «гончары» сумели не только сравнять счёт в поединке с «лесниками» из графства Ноттингемшир, но и одержали над ними победу.

Со счётом 2:2 «Сток Сити» сыграл с командой «Кардифф».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль Сити» – 2.50

Ничья – 3.30

Победит «Сток Сити» – 2.75

Победит «Бристоль Сити» с форой -1.5 – 4.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

В одном матче из пяти крайних «Бристоль» обыграл своего оппонента

За тот же период «гончары» взяли верх над соперниками в двух поединках

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились пять крайних очных встреч.

Прогноз

На прошлых выходных «красно-белые» справились в гостях с «Ротерхэмом». На своём поле «Бристоль» возьмёт свои три очка в предстоящем футбольном поединке с «гончарами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.50 на победу «Бристоль Сити».