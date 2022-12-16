«Вест Бромвич» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1671201595

вчера, 17:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Вест Бромвич» – «Ротерхэм», который состоится 17 декабря 2022 года

«Вест Бромвич»

На данный момент «дрозды» в Чемпионшипе занимают семнадцатое место. Вспомним результаты футбольных поединков «Альбиона» за последнее время. В гостях с минимальным счётом «Вест Бром» взял верх над командой КПР в 20-ом туре. «Дрозды» всухую, поразив дважды ворота соперника, обыграли дома «Сток Сити». В товарищеском матче «Вест Бромвич» уступил испанскому «Эльче».

В прошлом туре в Сандерленде «дрозды» на выезде сразились с местными «чёрными котами». Первый тайм был за хозяевами. После перерыва «Альбион» не только сравнял счёт в поединке, но и одержал победу.

«Ротерхэм»

«Мельники» после двадцати двух туров находятся на восемнадцатом месте. Освежим в памяти несколько крайних матчей с участием «красно-белых». В 20-ом туре Чемпионшипа «Ротерхэм» на своём поле с разницей в один гол проиграл «канарейкам» из Норвича. С минимальным счётом «мельники» в гостях обыграли «клинков» из Шеффилда. Ничейным исходом завершилась игра с командой «Лутон Таун».

Со счётом 1:3 «Ротерхэм» проиграл на прошлых выходных дома «Бристоль Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 1.43

Ничья – 4.50

Победит «Ротерхэм» – 7.20

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 – 2.19

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

В четырёх матчах из пяти крайних «Альбион» выиграл

За аналогичный период «мельники» одержали победу в одном матче

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.43 на победу «Вест Бромвича». «Дрозды» после гостевой победы над «Сандерлендом» возьмут верх в предстоящем матче над «красно-белыми».