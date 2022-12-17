«Уиган Атлетик» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1671293193

вчера, 19:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Уиган Атлетик» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 19 декабря 2022 года

«Уиган Атлетик»

«Латикс» занимает двадцать второе место на данный момент во втором по значимости дивизионе Англии. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «сине-белых». В матче 20-го тура Чемпионшипа «Уиган», открыв счёт первыми в матче с валлийским «Суонси», не удержали преимущество. Игра завершилась вничью. На выезде всухую, пропустив пару мячей, «Латикс» проиграл «Ковентри Сити». Над «Блэкпулом» с разницей в один гол «Уиган» одержал победу в позапрошлом туре.

На прошлых выходных «сине-белые» разошлись миром с «Миллуоллом». «Латикс» открыл счёт первым, но «львы» уже в первом тайме сравняли счёт.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» из Шеффилда в турнирной таблице чемпионата находятся на второй строчке, уступая только три очка от «Бернли». Целых семь голов подарила болельщикам в 20-ом туре чемпионата игра между «Шеффилдом» и «бордовыми» из Бернли. «Юнайтед» с разницей в три мяча взял верх над оппонентом. С минимальным счётом «клинки» уступили дома «Ротерхэму». В позапрошлом туре одолели футбольный клуб «Кардифф».

Со счётом 1:0 в пользу «Шеффилда» завершилась домашняя игра с «Хаддерсфилдом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уиган Атлетик» – 3.55

Ничья – 3.35

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 2.03

Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 3.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Один футбольный поединок из пяти крайних завершился победой «Уигана»

За аналогичный период «клинки» выиграли в четырёх матчах

Четыре очные встречи из пяти за последнее время завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Клинки» не упустят возможность догнать «бордовых» из Бернли. В будущем матче с «Уиганом» гости одержат победу над оппонентом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.03 на победу «Шеффилда».