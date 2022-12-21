«Асколи» — «Реджина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Асколи» — «Реджина», который состоится 26 декабря 2022 года

«Асколи»

Только в прошлом туре «Асколи» смог добиться победы после ряда неудач в Серии B, которые повлияли на положение клуба в турнирной таблице. Сейчас команда занимает девятое место с 25 очками, и чтобы подняться выше, а именно в зону плей-офф, ей необходимы победы в предстоящих турах. Матч с одним из лидеров будет сложным, однако побороться за очки хозяевам будет вполне по силам.

18 декабря «Асколи» обыграл на выезде «Козенцу» (3:1), а 11 числа команда разошлась миром с «Дженоа» (0:0).

«Реджина»

«Реджина» набрала восемь очков в последних пяти турах Серии B и осечки в некоторых матчах помешали воспользоваться не лучшей формой «Фрозиноне» и захватить лидерство. Сейчас коллектив идет на второй позиции с 33 баллами и отстает от соперника на три пункта. В предстоящей встрече только победа поможет команде укрепить свою позицию, а возможно и сократить расстояние.

17 декабря «Реджина» сыграла вничью с «Бари» (0:0), а 11 числа обыграла на выезде «Комо» (1:0). Оба матча прошли в рамках Серии B.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Асколи» – 2.9

Ничья – 3

Победит «Реджина» – 2.65

Статистика

«Асколи» одержал лишь три победы из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних поединка «Реджины» завершились исходом «обе забьют – нет»

«Асколи» выиграл три из четырех последних матчей у «Реджины»

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Команды играют между собой достаточно результативно, что является редкостью в Серии B. Предлагаем и в этот раз поверить в результативный поединок.