«Кальяри» — «Козенца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Кальяри» — «Козенца», который состоится 26 декабря 2022 года

«Кальяри»

«Кальяри» в прошлом сезоне покинул Серию А и на данный момент туда вернуться у клуба шансов откровенно мало. Перед стартом очередного тура команда занимает 14 место с 22 очками и отстает на четыре пункта от зоны плей-офф. Чтобы вернуть себе шансы на повышение в классе, тренерскому штабу следует поработать над более слаженной игрой в обороне и реализацией голевых моментов. Матч с «Козенцой» может стать началом пути возвращения коллектива в прежнюю форму.

18 декабря «Кальяри» на выезде уступил «Палермо» (1:2), а 11 числа уже на своем стадионе одолел «Перуджу» (3:2).

«Козенца»

«Козенца» испытывает серьезные проблемы с результатами и давно не побеждала в чемпионате. Сейчас клуб идет на предпоследнем месте с 17 очками и уже сейчас должен беспокоиться о том, чтобы сохранить свое место в Серии B. Чтобы исправить результаты, футболистам очень важна уверенность в собственных силах, которая приходит исключительно с победами на поле, поэтому матч с «Кальяри» станет для них очень важным.

18 декабря «Козенца» проиграла на своем стадионе «Асколи» (1:3), а 11 числа на выезде не смогла набрать очки с «Венецией» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 1.5

Ничья – 4.15

Победит «Козенца» – 6.8

Статистика

«Кальяри» выиграл только одну встречу из десяти последних матчей во всех турнирах

«Козенца» проиграла шесть из последних десяти поединков

«Кальяри» выиграл три из пяти последних матчей у «Козенцы»

Три из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. «Козенца» не очень хорошо играет в последнее время, как и «Кальяри», но мы предполагаем, что на своем поле команда сможет одержать нужную победу.