Месси был не один. Главные причины победы Аргентины на мундиале

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вчера, 08:24

Команда полностью заслужила золотые медали.

Тактическая гибкость Лионеля Скалони

Сборная Аргентины ни разу за мундиаль не повторила состав, который уже выпускала на турнире. Тренер Скалони постоянно подстраивался под соперника и досконально его изучал. В распоряжении 44-летнего специалиста было 3 высококлассных центральных защитника, и все они выходили по мере необходимости, а в матче с голландцами и вовсе вышли втроем. На левом фланге обороны поочередно играли Тальяфико и Акунья, а в центре полузащиты начинал турнир Паредес, но уже по ходу турнира его вытеснил Энцо Фернандес, ставший лучшим молодым игроком турнира. Основным центральным нападающим был Лаутаро Мартинес, который чуть не стал вторым Гонсало Игуаином, но наличие Альвареса и решение Скалони обезопасили его от этого.

Принятые кадровые решения стали поворотными для аргентинцев

На протяжении всего турнира Скалони искал те «винтики», которые стали бы в его составе решающими. На групповом этапе это был Энцо Фернандес, который позволил создать каркас команды. Тройка полузащиты Де Пауль, Энцо, МакАллистер стала лучшей на турнире. Это показал матч против хорватов. Появление Энцо к тому же позволило разгрузить Месси в плане направления вектора атаки, с этим у молодого дарования все было хорошо. Лео смог направить свои ресурсы на что-нибудь другое. Например, на взаимодействие с Альваресом, которого Скалони начал предпочитать вместо Лаутаро. В матче с теми же хорватами именно благодаря Альваресу Скалони удалось создавать хаос в обороне противника, за счет чего оборонительный блок работал не столь надежно.

Скалони оказался хорошим товарищем для игроков

На мундиале в России Скалони был в качестве помощника Сампаоли. Тогда многие СМИ писали, что в раздевалке не самые здоровые отношения с главным тренером. Однако с помощником — совсем другие. Возможно, это и стало одной из главных причин назначения Лионеля на пост главного тренера. Он смог сплотить коллектив, создать хорошие отношения с Месси, а также донести свои идеи до игроков.

Сплоченность вокруг Лео помогла команде

Кубок мира был единственным турниром, в котором Лео выступал, но еще не смог взять в свои руки (кубок Франции в расчет не берем). На мундиаль команда ехала в первую очередь, чтобы выиграть этот трофей ради своей звезды. Каждый был готов буквально умереть за Лео. Об этом говорили практически все игроки, в том числе и Эмилиано Мартинес:

После того как он называет меня феноменом, как я могу провалить финал? Я готов отдать за него свою жизнь, готов умереть за него. Надеюсь, мы поможем ему победить и на чемпионате мира.

Эмилиано Мартинес спасал команду в те моменты, когда это требовалось

123-я минута матча. Выход Коло Муани и Килиана Мбаппе 2 в 1 против Мартинеса и сейв голкипера аргентинцев.

Для Эми это стало квинтэссенцией выступления на мундиале. За весь турнир он сделал не более 10 сейвов, а больше и не требовалось. Команда редко позволяла бить по своим воротам, и получилось так, что с одиннадцатиметровой отметки соперники исполняли удары даже чаще. И тут Мартинес тоже не подвел, став героем обеих серий пенальти. Награда лучшего голкипера турнира для Мартинеса была абсолютно заслужена.

Скрытая звезда финала — Анхель Ди Мария

До финального матча Анхель сыграл лишь 9 минут в плей-офф чемпионата мира 2022. На это повлияло повреждение, полученное в 3-м туре группового этапа. Мало кто ожидал увидеть его в игре против Франции, но его выход сыграл важнейшую роль. Скалони дал такую установку, при которой перегружалась зона на левом полуфланге французов, благодаря чему Анхель нередко оставался один, либо против Усмана Дембеле, который редко преуспевает в обороне. Чем и воспользовался Анхель в случае с заработанным пенальти.

Кроме того, Ди Мария имел одну из главных ролей в контратаках, а его уход с поля на 63-й минуте ознаменовал резкое уменьшение их количества. Тот матч стал для аргентинца последним за сборную. И ушел он с высоко поднятой головой. Гол и заработанный пенальти в финале дорогого стоит.

Прошлогодняя победа на Копа Америка эмоционально укрепила сборную

Финал Копа Америка был не так давно. Очень важной стала закалка, которую получила команда. Впервые за 28 лет аргентинцы смогли завоевать этот трофей. Они сделали это на домашнем для Бразилии турнире и, более того, на «Маракане». Как и на мундиале, аргентинцам приходилось выигрывать серию одиннадцатиметровых, где героем был Эмилиано Мартинес. А в финале огромную роль снова сыграл Анхель Ди Мария. Во многом благодаря этому аргентинцы сбросили с себя груз ответственности и приехали в Катар полные уверенности в том, что способны на многое.

Поражение от Саудовской Аравии сплотило команду

Как и сборная Испании в 2010 году, Аргентина потерпела сенсационное поражение в первом туре группового этапа. Однако проигранный матч сплотил игроков, что было плачевно для их соперников. Игроки понимали, что возможность выиграть турнир предоставляется не часто, а перед мундиалем они были одними из главных фаворитов и претендовали на рекордную серию без поражений, которую итальянцы установили в прошлом году. Однако если второму не было суждено произойти, то победить на мировом первенстве им удалось.

Болельщики оказали огромную поддержку команде

Из Аргентины приехала немалая армия — почти 50 тысяч человек. Каждый из них поддерживал команду на стадионах. Многие признают, что аргентинские болельщики были одними из лучших, если не лучшими на турнире. А послематчевые празднования в самой Аргентине уже после выигранного финала показали, ради чего стоило побеждать на чемпионате мира.

«Вы были нашим 12-м игроком. Исполнилась мечта всех аргентинцев. Мы бесконечно благодарны вам за поддержку и рады видеть вас счастливыми», — сказал Лионель Скалони после победы.