Красиво проводили эпоху. Незабываемая победа Аргентины — произведение искусства

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вчера, 23:10

Футбол доказал величие миллиардам зрителей.

Команда Перро проиграла

Шарль Перро был теоретиком искусства и критиком, хотя известен по сказкам матушки Гусыни. Спустя столетия Стивен Кинг выйдет из тени Ричарда Бахмана, а вот парижанин Шарль стеснялся «низкого жанра», подписал популярные книги именем сына. А на чемпионате мира в отцы и дети сыграли Месси и Мбаппе. Шарль был из эпохи классицизма, и чемпионат мира в Катаре оценивал бы именно так, как велели умные немцы.

Месси как второе пришествие аргентинского футбольного пророка. Или Марадону записываем в предтечи, чтобы остался один мессия? Слишком жирно, учитывая масштаб Диего. Мбаппе тоже наследник королей, в нем алжирская кровь, как в Зидане. В финале хет-триком Килиан догнал по голам на ЧМ Пеле, последователем которого может стать в своей сюжетной линии. Пеле родил Роналдо, а Феномен – черепашку-ниндзя.

Как в книге книг, в конце катарского сюжета воскрешение. Жена героя Антонелла целует кубок. Аргентина дико празднует первый за 36 лет триумф. Когда будущие папа и мама героя радовались после подвига Марадоны, Лионеля не было в проекте. Аргентина не настолько о мифах, как Греция или Италия, но у них новые легенды: Месси с итальянской кровью и аргентинским сердцем. Чем не сказка о гноме, ставшем королем…

Главный ли Месси герой ЧМ -2022? И да, и нет. Мбаппе важен для объемной истории, хотя его линия не такая извилистая. Как стиль футбола: Месси бегает зигзагами, а Килиан предпочитает прямые спринты. Благодаря промахам напарников француз сиганул с обрыва, но найдет внизу воду вместо жесткого песка пустыни. Если бы ЧМ как произведение оценивал классик критики Перро, то увидел бы «Одиссею» Гомера.

Футбол англичане придумали, чтобы французы хотя бы где-то не сдавались. По классическим сюжетам – от Шекспира в истории, когда сходил с ума король Португалии, до марокканской восточной сказки, всё в Катаре замечательно. Мессиада в классическом понимании. Немножко суицид бога, безуспешный поиск нового, возвращение домой, осада города. Но критика искусства не стояла на месте, есть другие методы.

Состоялась смерть автора

Старые критики опирались на базу – древние сюжеты и мифы. Структуралисты пытались выяснить, что хотел сказать автор? А вот в середине двадцатого века еще один француз — Ролан Барт, заявил, что пора прикончить автора. Хватит заискивать перед мессией, его биографией и заложенными им смыслами. «Смерть автора» — эссе, которое переворачивает оценку искусства. А маятник не того Фуко раскачивался в Катаре, рубя надежды.

Отвлечемся от Месси, Мбаппе, Роналду, Модрича и Де Брюйне. Что мессии могут без команды? Салах вот не доехал, Египет не прошел Сенегал. Новая критика смотрит на ЧМ глазами тех, кого обычно проигнорировали. Например, после Яшина вратарей вытеснили в массовку. А в Катаре голкиперы ключевые во многих сборных, хотя и не великие. Пересмотр роли диспетчера – глубинный Гризманн, тоже ведет к героям второго плана.

Тренеров «смерть автора» тоже коснулась. Флик философствует, но японцы его прибили. Тите мечтал, а сломался об один удар с рикошетом и промахи с пенальти. Даже Реграги не автор ЧМ -22, а герой второго плана, остался без медали. Игра вторым номером не спасала. Аргентина была на мяче, в отличие от Франции против англичан, марокканцев и в финале. Отчаянные замены Дешама пытались воскресить важность автора в конце турнира…

Но удар Лаутаро прямо в Льориса с удачным отскоком важнее всех планов и тактики. Плевать на задумки, увидели настоящие зарубы без задних мыслей, из последних сил. Автор умер, ведь Дешам поставил себя выше мечты. Ссора с Бензема исключила Карима из плей-офф. А легко мог сыграть в решающих матчах лучше, чем Жиру и Коло Муани. Как вам такое убийство, Агата Кристи? Дидье сам разменял эго на еще один титул.

А футбол живее всех живых

Переживет всех критиков. После классической и модерной оценки за ЧМ -22 приходит рецептивная эстетика. Турнир посмотрели сотни миллионов людей, которые недавно не понимали правило офсайда. Из США , Индии, Австралии и Канады… Получается, что главный герой ЧМ -2022 – это вы. Зритель. Ваши предубеждения формировали отношение к отдельным командам. Начиная с акции сборной Германии, и заканчивая марокканцами.

А для ребенка из Индии было просто важно, что он впервые посмотрел большой футбол. Теперь мама купит мяч, через 20 лет получим великого игрока из Дели. Разные методы оценки ЧМ -2022 приводят к одному: ценность турнира получилась невероятно высокой благодаря сюжетной совершенности. И тому, что нашелся заинтересованный зритель. Сестра Роналду не разбирается, это не один из худших, а отличный мундиаль по краскам.

Сага во всех жанрах с развязкой, зарядившей адреналином. Иногда возникает ощущение из-за АПЛ и ЛЧ , продажности чиновников и ничем не подкрепленных сумм безумных трансферов, что футбол был раньше дорог нам, а теперь там просто дорого. Но чемпионы мира как раз нужны, чтобы забыть на миг о денежном превосходстве. Подумать о патриотизме, семейных ценностях, дружбе и героизме. О смене поколений.

Месси – гений настоящего, Мбаппе – герой из завтра. Не стоит их сравнивать. Хватит того, что на кубок претендовали две классные команды, согревшие душу несовершенством и желанием драться до конца. Уайльд говорил, что жизнь имитирует искусство куда больше, чем искусство – жизнь. Да, на ЧМ -2022 было полно классических сюжетов, но хаос непредсказуемости турнира напоминает, как футболу сказочно повезло.

Он — искусство и жизнь вместе. В отличие от ряда классических видов, молодой футбол не переживает упадок. Эпоха Месси и Роналду была отдельным витком, но это сильный сериал, а не фильм, продолжение последует. А великий постмодернистский финал – большой подарок публике, Тарантино отдыхает. Тут и ирония, и черный юмор, и магический реализм, и паранойя, и фрагментация. Всё, что нужно хорошему постмодерну.

Изначально была война Месси и Роналду. Теперь есть победитель в накидке. Комичное одеяние, словно розыгрыш Месси, но это тоже постмодерн. Не подвели Диего. Да и поражение Мбаппе – сюжет будущего. Может, выйдет бульварное чтиво, может, новый Годар. Килиан помнит, что сделал Криштиану после краха с греками, и как поступил Лионель после неудач с немцами и чилийцами. Великие возвращаются.