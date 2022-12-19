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ESPN опубликовал топ-10 самых спорных моментов с участием VAR на ЧМ-2022

вчера, 22:28

ESPN опубликовал 10 самых спорных моментов чемпионата мира в Катаре при использовании видеопросмотра (VAR).

1. Незасчитанный гол нападающего сборной Франции Антуана Гризманна Тунису.

2. Пенальти в пользу Португалии за игру рукой защитника сборной Уругвая Хосе Хименеса.

3. Пенальти в ворота Польши за фол на Лионеле Месси со стороны Войцеха Щесны.

4. Засчитанный после возможного ухода мяча за пределы поля гол Ао Танаки в матче с Испанией.

5. Отменённый из-за офсайда гол эквадорца Эннера Валенсии в матче открытия с Катаром.

6. Незафиксированный фол на марокканце Софьяне Буфале со стороны француза Тео Эрнандеса.

7. Неназначенный пенальти за фол защитника сборной Франции Дайотчанкуля Упамекано на англичанине Харри Кейне.

8. Назначенный пенальти в ворота Ганы после падения Криштиану Роналду.

9. Отменённый после видеопросмотра пенальти за фол на игроке сборной Уругвая Дарвине Нуньесе со стороны ганца Даниэля Амарти.

10. Отменённый из-за офсайда у хорвата Деяна Ловрена пенальти в ворота Бельгии.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 00:28
Ну и вишенка на торте - знаменитый, отточенный до совершенства, нырок Саши Соболева.
протон
протон
сегодня в 00:27
Судьи как всегда почти все профнепригодны , и 10 судей помощнички на Вар тоже , в каждом матче практически были ошибки , это просто позорище и сумасшедший мир . Самый левейший пенальти и самая позорная симуляция у Роналду в 2в 1 ))
Пенальти на Роналду вообще не было, чего там спорного то?! Человек просто выбил мяч на угловой и получил точку в свои ворота
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:21
Если бы Месси не стал чемпионом думаю ваша оценка была бы другой)...
Пепс
Пепс ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
Для начала Кейну надо было просто забить пеналь и сравнять счет...все остальное пустые мечты...
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:00
Судя по подборке - к победе тащили французов и португальцев... Но они как-то не тащились от футбола..
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:51
Если б не судейские ошибки Англия вынесла бы в финале аргентосов…
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:47
французов тащили за уши в финал
Тёма Ветров
Тёма Ветров
вчера в 22:45
Фол мароканца на гвардиоле по моему на 100% очевидный пенальти, вар должен был подсказать
Elliada
Elliada
вчера в 22:35
Футбол без ошибок и скандалов - не футбол. К серьезным последствиям ошибки не привели. Примерно такие же результаты были бы без ошибок
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:32
Судили на ЧМ22 практически как у нас в РПЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:31
Интересная подборка, добавил бы ещё,но лень вспоминать, хочется забыть.
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