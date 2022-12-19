ESPN опубликовал топ-10 самых спорных моментов с участием VAR на ЧМ-2022

ESPN опубликовал 10 самых спорных моментов чемпионата мира в Катаре при использовании видеопросмотра (VAR).
1. Незасчитанный гол нападающего сборной Франции Антуана Гризманна Тунису.
2. Пенальти в пользу Португалии за игру рукой защитника сборной Уругвая Хосе Хименеса.
3. Пенальти в ворота Польши за фол на Лионеле Месси со стороны Войцеха Щесны.
4. Засчитанный после возможного ухода мяча за пределы поля гол Ао Танаки в матче с Испанией.
5. Отменённый из-за офсайда гол эквадорца Эннера Валенсии в матче открытия с Катаром.
6. Незафиксированный фол на марокканце Софьяне Буфале со стороны француза Тео Эрнандеса.
7. Неназначенный пенальти за фол защитника сборной Франции Дайотчанкуля Упамекано на англичанине Харри Кейне.
8. Назначенный пенальти в ворота Ганы после падения Криштиану Роналду.
9. Отменённый после видеопросмотра пенальти за фол на игроке сборной Уругвая Дарвине Нуньесе со стороны ганца Даниэля Амарти.
10. Отменённый из-за офсайда у хорвата Деяна Ловрена пенальти в ворота Бельгии.
Пенальти на Роналду вообще не было, чего там спорного то?! Человек просто выбил мяч на угловой и получил точку в свои ворота
Пенальти на Роналду вообще не было, чего там спорного то?! Человек просто выбил мяч на угловой и получил точку в свои ворота