ESPN опубликовал топ-10 самых спорных моментов с участием VAR на ЧМ-2022

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вчера, 22:28

ESPN опубликовал 10 самых спорных моментов чемпионата мира в Катаре при использовании видеопросмотра ( VAR ).

1. Незасчитанный гол нападающего сборной Франции Тунису.

2. Пенальти в пользу Португалии за игру рукой защитника сборной Уругвая .

3. Пенальти в ворота Польши за фол на со стороны .

4. Засчитанный после возможного ухода мяча за пределы поля гол в матче с Испанией.

5. Отменённый из-за офсайда гол эквадорца в матче открытия с Катаром.

6. Незафиксированный фол на марокканце со стороны француза .

7. Неназначенный пенальти за фол защитника сборной Франции на англичанине .

8. Назначенный пенальти в ворота Ганы после падения .

9. Отменённый после видеопросмотра пенальти за фол на игроке сборной Уругвая со стороны ганца .

10. Отменённый из-за офсайда у хорвата пенальти в ворота Бельгии.