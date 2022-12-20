Месси завоевал недостающий трофей, но еще остались дела. Принесёт ПСЖ победу в ЛЧ, найдёт преемника

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вчера, 20:02

Рассказываем, что удерживает игрока от завершения карьеры.

С тем количеством трофеев, которые завоевал Месси, можно уже спокойно завершать карьеру. Тем более к коллекции добавилась победа на чемпионате мира 2022 – первая и долгожданная для Лео. Судя по словам великого аргентинца, он все же планирует продолжить выступать за национальную команду:

Конечно, я не хотел бы завершать карьеру в сборной без выигранного чемпионата мира. Впечатляет, что мне удалось выиграть чемпионат мира почти перед завершением карьеры. Как и Кубок Америки. Мне нравится выступать за сборную, очень нравится коллектив, и мне хочется сыграть еще несколько игр в статусе чемпиона мира.

Рассуждаем о том, на какие вызовы может отвечать Лионель, чтобы последние годы карьеры не были скучными.

ЛЧ для «Пари Сен-Жермен»

В последнее время было много слухов о будущем Месси с французским грандом. 34-летнего аргентинца отправляли в МЛС к Дэвиду Бекхэму, обратно в «Барселону». Но у Лео есть незаконченные дела во Франции.

Прежде всего надо снова одержать победу в Лиге чемпионов, которая для «Пари Сен-Жермен» стала бы первой в истории. Сообщается, что такая цель действительно стоит перед форвардом – он хочет остаться в команде и принести ей «ушастый кубок».

Важно, что и сами парижане становятся достаточно зрелыми, чтобы решать такие задачи. Это проявляется в трансферной политике – боссы больше не играют в футбольный симулятор, закупая звезд, а ищут действительно необходимых игроков. Это видно по выбору главного тренера – Кристоф Гальтье остается неизвестен в широких кругах, зато знает, как наладить дисциплину. Команда становится единым целым, для топ-игроков нет исключений в виде опозданий на тренировки и т.п.

Тяжелое испытание французскому гранду предстоит на первой же стадии плей-офф нынешней ЛЧ – играть потребуется с «Баварией».

Еще одна копа Америка

Нужно отыгрываться за постоянные неудачи на протяжении всей карьеры – трижды Месси со сборной Аргентины доходил до финала Кубка Америки: в 2007, 2015 и 2016 годах.

Каждый из тех финалов заканчивался для бело-голубых поражением – либо от Чили, либо от Бразилии.

Трофей удалось завоевать, когда на пост главного тренера был назначен Лионель Скалони. Менеджер уже дважды подтвердил эффективность своих решений, принеся победы в турнирах, которых Аргентина не видела уже очень давно.

Скалони очень хорошо подстроился под лидера бело-голубых. Постепенно он уловил баланс в переходе между схемами 4-3-3 и 4-4-2. Это было необходимо, чтобы позволять Лео оставаться в удобных для него зонах на острие атаки или в правом полуфланге. Обязанности в прессинге на него не распространялись – ниже опускался Анхель Ди Мария. При этом форвард ПСЖ мог и сам сместиться в опорную зону для помощи в продвижении – тогда основная атакующая сила смещалась на фланги, использовалась скорость Лаутаро и Ди Марии.

Раз концепция Скалони так хорошо работает, при Месси из нее нужно выжать максимум.

Многоточие с «Барселоной»

Некрасиво боссы каталонского клуба расстались со своим главным футболистом. Во взаимоотношениях блауграны и аргентинского нападающего есть недосказанность – ее никак не сгладить.

Требования Лео в случае согласия на новый контракт были простыми – усиление основного состава и повышения конкурентоспособности. Если бы клуб пошел на это, он без колебаний согласился бы на значительное понижение зарплаты. На тот момент президент «Барсы» Жоан Лапорта уверял игрока, что последует его запросам. Но уже позднее оказалось, что функционер ошибочно рассчитал финансовые возможности клуба – при продлении Лионеля сине-гранатовые уже не могли бы подписать кого-либо из новичков.

Сейчас, судя по инсайдам, нет никакой вероятности, что Месси вернется в родную команду, пока в ней остается Лапорта и ряд других руководителей. Однако в ближайшей перспективе это не требуется: у аргентинца другой квест – ЛЧ с «Пари Сен-Жермен». Жоана может уже и не быть в «Барселоне», когда Лео осуществит задуманное – при функционере каталонцы мечутся между имиджем топ-клуба и необходимостью оптимизации. Отпускают Лионеля – затем при имеющемся Обамеянге покупают Левандовского, при имеющемся Дембеле берут Рафинью. Из-за этого клуб топчется на месте.

Передача ЗМ преемнику

Еще по «Барселоне» им считался Неймар – Месси бок о бок с бразильцем приносил сине-гранатовым победу в Лиге чемпионов и устраивал баталии с «Реалом». В «Пари Сен-Жермен» за форвардом закрепился имидж скандалиста и вымогателя, который не может решить, что ему важнее – вернуться к Лео в «Барсу» или вести игру парижан.

Начиная с лета, наблюдаются сдвиги. Бразильский футболист, который приходил во французский гранд, чтобы стать его лидером, столкнулся с обратным – огромное влияние на клуб начал оказывать Килиан Мбаппе. Последующий выбор основного пенальтиста в пользу француза сильнее подогрел конфликт между игроками, но Ней и Килиан решили не переносить их взаимоотношения в раздевалку. Бразилец сторонится конфликтов и просто играет, чтобы приносить результат – это показатель зрелости. Сейчас вместе с ним на поле выходит его духовный наставник – Лионель. И получится красивое завершение истории, если, пока аргентинец остается в клубе, Неймар получит Золотой мяч.