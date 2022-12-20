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Месси завоевал недостающий трофей, но еще остались дела. Принесёт ПСЖ победу в ЛЧ, найдёт преемника

вчера, 20:02
Месси Лионель

Рассказываем, что удерживает игрока от завершения карьеры.

С тем количеством трофеев, которые завоевал Месси, можно уже спокойно завершать карьеру. Тем более к коллекции добавилась победа на чемпионате мира 2022 – первая и долгожданная для Лео. Судя по словам великого аргентинца, он все же планирует продолжить выступать за национальную команду:

Конечно, я не хотел бы завершать карьеру в сборной без выигранного чемпионата мира. Впечатляет, что мне удалось выиграть чемпионат мира почти перед завершением карьеры. Как и Кубок Америки. Мне нравится выступать за сборную, очень нравится коллектив, и мне хочется сыграть еще несколько игр в статусе чемпиона мира.

Рассуждаем о том, на какие вызовы может отвечать Лионель, чтобы последние годы карьеры не были скучными.

ЛЧ для «Пари Сен-Жермен»

В последнее время было много слухов о будущем Месси с французским грандом. 34-летнего аргентинца отправляли в МЛС к Дэвиду Бекхэму, обратно в «Барселону». Но у Лео есть незаконченные дела во Франции.

Прежде всего надо снова одержать победу в Лиге чемпионов, которая для «Пари Сен-Жермен» стала бы первой в истории. Сообщается, что такая цель действительно стоит перед форвардом – он хочет остаться в команде и принести ей «ушастый кубок».

Важно, что и сами парижане становятся достаточно зрелыми, чтобы решать такие задачи. Это проявляется в трансферной политике – боссы больше не играют в футбольный симулятор, закупая звезд, а ищут действительно необходимых игроков. Это видно по выбору главного тренера – Кристоф Гальтье остается неизвестен в широких кругах, зато знает, как наладить дисциплину. Команда становится единым целым, для топ-игроков нет исключений в виде опозданий на тренировки и т.п.

Тяжелое испытание французскому гранду предстоит на первой же стадии плей-офф нынешней ЛЧ – играть потребуется с «Баварией».

Еще одна копа Америка

Нужно отыгрываться за постоянные неудачи на протяжении всей карьеры – трижды Месси со сборной Аргентины доходил до финала Кубка Америки: в 2007, 2015 и 2016 годах.

Каждый из тех финалов заканчивался для бело-голубых поражением – либо от Чили, либо от Бразилии.

Трофей удалось завоевать, когда на пост главного тренера был назначен Лионель Скалони. Менеджер уже дважды подтвердил эффективность своих решений, принеся победы в турнирах, которых Аргентина не видела уже очень давно.

Скалони очень хорошо подстроился под лидера бело-голубых. Постепенно он уловил баланс в переходе между схемами 4-3-3 и 4-4-2. Это было необходимо, чтобы позволять Лео оставаться в удобных для него зонах на острие атаки или в правом полуфланге. Обязанности в прессинге на него не распространялись – ниже опускался Анхель Ди Мария. При этом форвард ПСЖ мог и сам сместиться в опорную зону для помощи в продвижении – тогда основная атакующая сила смещалась на фланги, использовалась скорость Лаутаро и Ди Марии.

Раз концепция Скалони так хорошо работает, при Месси из нее нужно выжать максимум.

Многоточие с «Барселоной»

Некрасиво боссы каталонского клуба расстались со своим главным футболистом. Во взаимоотношениях блауграны и аргентинского нападающего есть недосказанность – ее никак не сгладить.

Требования Лео в случае согласия на новый контракт были простыми – усиление основного состава и повышения конкурентоспособности. Если бы клуб пошел на это, он без колебаний согласился бы на значительное понижение зарплаты. На тот момент президент «Барсы» Жоан Лапорта уверял игрока, что последует его запросам. Но уже позднее оказалось, что функционер ошибочно рассчитал финансовые возможности клуба – при продлении Лионеля сине-гранатовые уже не могли бы подписать кого-либо из новичков.

Сейчас, судя по инсайдам, нет никакой вероятности, что Месси вернется в родную команду, пока в ней остается Лапорта и ряд других руководителей. Однако в ближайшей перспективе это не требуется: у аргентинца другой квест – ЛЧ с «Пари Сен-Жермен». Жоана может уже и не быть в «Барселоне», когда Лео осуществит задуманное – при функционере каталонцы мечутся между имиджем топ-клуба и необходимостью оптимизации. Отпускают Лионеля – затем при имеющемся Обамеянге покупают Левандовского, при имеющемся Дембеле берут Рафинью. Из-за этого клуб топчется на месте.

Передача ЗМ преемнику

Еще по «Барселоне» им считался Неймар – Месси бок о бок с бразильцем приносил сине-гранатовым победу в Лиге чемпионов и устраивал баталии с «Реалом». В «Пари Сен-Жермен» за форвардом закрепился имидж скандалиста и вымогателя, который не может решить, что ему важнее – вернуться к Лео в «Барсу» или вести игру парижан.

Начиная с лета, наблюдаются сдвиги. Бразильский футболист, который приходил во французский гранд, чтобы стать его лидером, столкнулся с обратным – огромное влияние на клуб начал оказывать Килиан Мбаппе. Последующий выбор основного пенальтиста в пользу француза сильнее подогрел конфликт между игроками, но Ней и Килиан решили не переносить их взаимоотношения в раздевалку. Бразилец сторонится конфликтов и просто играет, чтобы приносить результат – это показатель зрелости. Сейчас вместе с ним на поле выходит его духовный наставник – Лионель. И получится красивое завершение истории, если, пока аргентинец остается в клубе, Неймар получит Золотой мяч.

Но есть еще один достойный кандидат на это место – сам Мбаппе. В финале ЧМ-2022 мы увидели прекрасное противостояние уходящего и наступающего. Победителем вышел Лионель, но Килиан показал, что он такой же определяющий игрок в системе команды, что он тоже может решать исход поединков самостоятельно. Если по итогу 23-летний француз получит награду в 2023 году, это можно будет считать передачей короны.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 01:23
Называй как хочешь. Они были в равных условиях, а победила Аргентина.
Agamaga........
Agamaga........ ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 01:22
Смысл им это всё объяснять? В составе команды он сделал больше своих партнёров, поэтому и лидирует по полезности. Настоящий капитан и лидер!
Его хейтят только фаны нарцисса от злости.
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:21
уверенно пройти по пенальти - это само по себе оксюморон...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 01:13
И в серии пенальти в том числе!
Аргентина лучше исполняет, потому и прошли уверенно.
амурец
амурец
сегодня в 01:07
С ПСЖ в ЛЧ труднее там липовых пенальти не будет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:48
Я не говорил про Роналду, я про заголовок.
Месси поднял трофей, который добыл вратарь взятым пенальти , если уж отвечать в таком же духе.
Месси не победил ни Францию ни Нидерланды , их сборная прошла благодаря вратарю и судье.

А Роналду сломали в финале, если уж ты его вспомнил
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 00:27
Какое представление устроили лучшие артисты мира!!!!
Deville
Deville
вчера в 23:33, ред.
Я думаю ПСЖ будет сложно победить в ЛЧ, и тому есть две причины: первая Мбаппе, вторая Неймар, первый как всегда будет требовать чтобы на него играли, второй опять находится в тени аргентинца, плюс они вдвоем будут ему как бы завидовать из-за победы на ЧМ, ведь теперь он великий игрок, а французу еще рано до великого игрока, бразильцу наверно уже поздно.

Мбаппе, после того как Месси выиграл ЧМ, причем обыграл его и Францию финале, будет не доволен тем что больше внимания переключат опять на Месси, отсюда не будет командной игры, и потолком ПСЖ может стать очередная 1/4 финала. Очень сложно когда в команде три ярко-выраженных лидера чего-то добиться.
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:04
Месси, играй до 45 лет. Будет о чем писать)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:55
Прямо с Месси хотят Путина сделать
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:51
Да ничего. Все пенальти прекрасны. И так уверенно прошли (серии пенальти)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:50
А что с судьями не так? Своих соперников Аргентина прошла более, чем уверенно.
DXTK
DXTK ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:49
Просто вы многие не в силах принять действительное - Месси великий игрок и точка, у него все главней трофеи со сборной - кубок Америки, чемпионат мира, финалисима, + по молодости олимпиада........ !!!!

Раньше вы тыкали Месси, в том что он не может выиграть ничего со сборной скажем кубок америки, когда выиграл стали заикаться о чемпионате мира, Лео выиграл и его.

какой пиар? если он выиграл чемпионат мира 7 голов + 3 ассиста лучший по системе гол+пас.......
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 22:48
Расслабленный Месси, пешком забивает 7 голов в 7-ми матчах и отдал 3 голевых. А самое главное - победа на ЧМ, при чём дважды забил в финале. А по системе гол + пас так вообще лидер! И это в 35 лет.
Всем всё доказал!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:44
"Если по итогу 23-летний француз получит награду в 2023 году, это можно будет считать передачей короны"
Вообще-то уже 24 года ему.

Месси на крыльях радости вместе с Мбаппе и Неймаром вполне смогут выиграть ЛЧ, первая для Килиана, пятая для Месси.
DXTK
DXTK ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Месси завоевал кубок ЧМ играя на поле, хоть пешком, хоть бегая, но на поле, вместе с партнерами, забив 2 гола, а также и в серии пенальти, выиграв очередной трофей со сборной Аргентиной. лучший игрок матча и лучший игрок турнира Месси. + недавно завоевал Кубок америки где снова был признан лучшим игроком, лучшим бомбардиром и конечно финалисима.

Роналду же в 16 году на евро, выиграл кубок с Португалией сидя на скамейке запасных, якобы из-за травмы, то есть не принимая никакого участия в игре, и в победном голе от Эдера. лучший бомбардир и игрок Евро 16 Гризманн........ В Лиги нации напомню которую Португалия выиграла в 19 не играл в матчах в группе, а к сборной присоединился когда та вышла в плейофф, лишь со Швейцарией забил, а в финале парнтнеры затащили и лучшим игроком финала стал Рубен Диаш, лучшим игроком был признан в португалии Бернарду Силва.

PS Месси командный игрок, Роналду любитель статистики и все - Я больше чем команда.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:07
Расслабленный Месси может делать сейчас что захочет... Это важно... Он полгода напрягался для успешного ЧМ... Другие в это время убегали со стадионов и давали интервью иди.ту Моргану... Пусть они теперь и напрягаются... Всё справедливо..
112910415
112910415
вчера в 20:55
что ж, будем наблюдать дальше
Gelious
Gelious ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:45
Я все-таки еще выделил бы судей. Довольно забавно вышло. Но все равно аргентина хорошо показала себя
Gelious
Gelious
вчера в 20:43
Вы же понимаете, что сборные - это никакой уровень. И на уровне клубов он как всегда опять обделается сейчас? Пиар - это не все. Опять он облажается (что нормально в его возрасте), и начнется опять хейт. И так по синусоиде как всегда. Скорее бы они с португальцем уже свалили на отдых. В интернете станет может чуть лучше
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:29
Трофей завоевала Аргентина, сборная, не может его завоевать пешеход, никак.
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