Универсальный солдат Аргентины, защитивший Месси. Теперь за ним охотятся топ-клубы АПЛ

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вчера, 10:47

Лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре.

Энцо был известен в узких кругах еще до переезда в Португалию

Будучи выпускником академии «Ривер Плейта», Фернандес дебютировал за первую команду в 2019 году и после этого отправился в аренду в «Дефенса и Хустисию», где провел 32 матча. По возвращении из аренды в 2021 году Энцо ворвался в основу «Ривера» и стал ключевым игроком команды, выигравшей чемпионат Аргентины.

На Энцо моментально положили глаз крупные клубы Европы, среди которых были «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Однако самой проворной оказалась «Бенфика», которая выложила за 21-летнего аргентинца 12 миллионов евро. Буквально за несколько месяцев его ценник возрос чуть ли не десятикратно.

Энцо — третий по количеству голевых передач в португальском чемпионате, лидер по количеству касаний, продвигающим передачам и пасам в финальную треть поля, а также один из лучших по предголевым действиям и передачам под удар.

Полузащитнику в Португалии практически не потребовалось времени на адаптацию. Он превзошел все ожидания и с самого начала был хорош не только в созидании, но и в организационном плане.

Фернандеса уже сейчас можно назвать одним из лучших в мире на своей позиции

На протяжении всей карьеры Фернандес был ключевым игроком центра поля в своих командах. Он прекрасно чувствует моменты, когда стоит придержать мяч, когда расстаться с ним и в какую сторону направить, за счет чего великолепно контролирует темп игры. Это отражено и в статистике — Энцо превосходит 99% игроков восьми лучших лиг Европы по количеству передач и 89% футболистов по их точности.

Он способен вырезать кросс через все поле, отправив своих нападающих в контратаку, может сделать разрезающую передачу, что и показал на мундиале, войдя в топ-6 по количеству отправок мяча в финальную треть поля и по количеству продвигающих пасов.

Из-за его превосходного чувства равновесия и гибкости в движениях он отлично справляется с приемом мяча в ограниченном пространстве и устойчив к прессингу благодаря хорошему дриблингу.

Фернандес прекрасно проявляет себя даже в тех случаях, когда не владеет мячом. Хорошее видение поля позволяет занять наиболее выгодную позицию для перехвата мяча. Энцо также эффективно прикрывает и оборонительную линию своей команды, очень агрессивен в единоборствах, что позволяет ему делать в среднем более 4 отборов за матч.

У него есть все навыки, интеллект и физические данные, чтобы выступать на самом высоком уровне, что подтверждает и главный скаут «Ривер Плейта»:

Из-за доминирующей личности у Фернандеса нет потолка. У него не бывает ошибок и спадов. Он стабилен. Когда он начал жить один, первая вещь, которую он потребовал у агента, был домашний спортзал. С самого детства он удивлял характером и умом.

Увеличил шансы Аргентины на победу на ЧМ уже после начала турнира

21-летний Энцо Фернандес стал настоящим открытием и лучшим молодым игроком этого чемпионата мира. Перед мундиалем мало кто ожидал увидеть Энцо гарантированным футболистом основы аргентинской команды, но получивший травму перед турниром Ло Чельсо открыл дорогу молодому дарованию.

Попадание Энцо в заявку на мировое первенство не стало сюрпризом для тех, кто смотрел в этом сезоне Лигу чемпионов. Однако начинал турнир Энцо в качестве игрока запаса. В основном составе аргентинской сборной в матче первого тура играли Де Пауль, МакАллистер и Паредес, который должен был заменить незаменимого Ло Чельсо.

Но уже перед стартом плей-офф было тяжело представить, что Лионель Скалони будет оставлять Фернандеса на скамейке запасных. Он быстро по ходу группового этапа доказал, что достоин места в основе. В матче второго тура Энцо вышел на 57-й минуте и с ходу забил свой первый гол за сборную, закрепив победу над Мексикой. Благодаря этому Энцо стал вторым (после Месси) самым молодым игроком в истории Аргентины, забившим гол за национальную команду на ЧМ .

В матче против Польши Фернандес отдал голевую передачу на Альвареса, с которым знаком уже довольно длительное время, поскольку они оба выступали за молодежные команды «Ривер Плейта», а еще в прошлом сезоне были ее лучшими игроками.

Главным плюсом игры аргентинцев с Энцо на поле стало то, что он дал свободу главному исполнителю сборной, взяв на себя ответственность за распределение мяча и направление атаки. Лео больше не приходилось так часто опускаться ближе к опорной зоне, чтобы подхватывать мяч и отдавать его атакующим игрокам.

Его впечатляющие выступления привлекли к нему интерес со стороны лучших клубов мира.

Энцо — желанная цель многих топ-клубов, но, кажется, выбор уже сделан

У Энцо есть все необходимое, чтобы войти в шестерку лучших в мировом футболе. Об этом, как уже было сказано, знали еще до того, как он перешел в «Бенфику», но после начала его выступлений в Европе это стало очевидно.

Его выступления убедили гранды в том, что это стоящий актив, и первая информация о заинтересованности в нем со стороны «Реала», «Ливерпуля» и «Сити» появилась еще в середине октября. Однако на сегодняшний день существует лишь два главных претендента.

Мадридский «Реал» рассматривает аргентинца в качестве альтернативы английскому полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему. Скорее всего, оба обойдутся в сумму, превышающую 100 миллионов евро. Поэтому «Реал» из-за трат на Эндрика и необходимости укрепления других позиций сможет позволить себе только одного из них.

Чего не скажешь о «Ливерпуле», который нацелен на приобретение обоих игроков, и даже опция выкупа в размере 120 миллионов евро за Энцо не станет для них помехой, поскольку полузащита срочно нуждается в укреплении и омоложении, а небольшие траты в последние годы позволят беспрепятственно заплатить около 300 миллионов евро, невзирая на финансовый фейр-плей.

В последние несколько дней усилился поток информации, поступающий из надежной португальской прессы, а также от аргентинских журналистов, приближенных к «Ривер Плейт». К слову, бывшему клубу полузащитника полагается 25% от последующей продажи, в связи с чем аргентинцы рассчитывают заработать на Энцо еще 25 млн евро поверх тех 12 млн евро, вырученных с трансфера в «Бенфику».

Все чаще пишут, что «Ливерпулю» удалось предварительно договориться с агентом игрока о предстоящем переходе, а отношения с португальскими клубами у мерсисайдцев налажены давно, поэтому «Бенфика» вряд ли станет чинить препятствия. К тому же, судя по всему, они уже нашли ему замену в лице бывшего полузащитника того же «Ливерпуля» Эмре Джана.

В качестве шестёрки или опорного Энцо идеально вписался бы в систему «Ливерпуля», а также дал бы им возможность выбора и необходимую универсальность, поскольку является цепким и старательным игроком, способным проделать изнурительную работу. Фернандес является игроком, который может помочь Юргену Клоппу различными способами.