Аргентинцы зря унижают Мбаппе. Франция – новая Германия в мире сборных

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вчера, 18:07

Сожжение крышки гроба с фото француза – дикость.

Францию ведёт самый мощный футболист мира

Выигрывать тоже надо уметь. Мартинеса заносит, а Месси и Ди Мария зря его не остановили. После финала вратарь подошел к Мбаппе утешить, как полагается, но затем пакостит за глаза. Попросил помянуть «усопшего» Килиана. На чемпионском автобусе красовался с куклой младенца с лицом Мбаппе.

Ужасное поведение. Мартинесу тридцать лет, а он ЛЧ в основном видел по ТВ. А вот Килиан стал чемпионом мира в девятнадцать. Мбаппе забил 4 мяча в решающих играх ЧМ . Сравнялся с Пеле – по 12 голов. Месси – великий игрок, но Мбаппе можно считать сильнейшим футболистом мира по запасу сил.

Вчера французу исполнилось 24 года, и Килиан начинает ощущать бремя лидера. Сегодня уже тренируется. А в перерыве финала, когда его команда горела 2:0 – казалось, что скорее аргентинцы добавят еще один мяч, чем европейцы отыграются, именно Мбаппе, а не капитан Льорис, взял слово:

Парни, это финал мундиаля, матч всей жизни. Хуже уже не будет. Вернемся и не позволим им так играть, это тупо. Либо выкладываемся интенсивно, побеждаем один в один, либо надо менять подход. Народ, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в эту игру. Парни, это событие раз в четыре года.

Мбаппе забил трижды, вернул при помощи Отаменди финал в чувство. Скинь Коло Муани мяч напарнику вместо удара – могли увидеть первый покер в истории финалов ЧМ . Впрочем, еще по ходу турнира отмечали, что мало для победы мощи Франции и персональной силы невероятного Мбаппе.

Ради трофеев «трехцветные» предавали себя

Два француза это дуэль, а три – революция. Идальго, работавший с Францией 12 лет, стал частью революции. Французы воспользовались итальянским талантом Платини так, как аргентинцы Марадоной и Месси. Идальго создавал сборную, играющую красиво. На чемпионате мира в Испании к Платини добавился Жиресс, Ален теперь в топе создателей моментов на чемпионатах мира.

Но в полуфинале ЧМ -82 против ФРГ тренер Идальго понял, что романтика не всегда работает. Вратарь Шумахер при счете 1:1 жестко врезался в Баттистона. Защитник получил тяжелую черепно-мозговую травму. Тони выбил сопернику три зуба и сломал шейные позвонки. Платини подумал, что Баттистон умер, а Шумахер отнесся к эпизоду так, как сейчас Мартинес к Мбаппе.

Вратарь «пошутил», что раз дело всего в трех зубах, то оплатит «лягушатнику» коронки. Тони не простили наглость, скандал был таким крупным, что президенту Франции и канцлеру Германии пришлось делать совместное заявление. А самое обидное, что в тот момент выбили не только зубы, а и сборную Франции, ведь Шумахер не получил даже желтой карточки за брутальный фол.

Речь о величайшем полуфинале, «трехцветные» вели 3:1, но у немцев нашелся свой Мбаппе. Румменигге сначала забил сам, а потом начал голевую атаку с бисиклетой Фишера в овертайме. Первая в истории Кубков мира серия пенальти завершилась трагедией для Франции и путевкой в финал для немцев. Стандартный успех для ФРГ – класс плюс характер, физика плюс жесткость.

Идальго понял это. На домашнем Евро-1984 французы отдали судьбу атак Платини – забил 9 мячей в 5 матчах. Пока Мишель обеспечивал яркость, команда ставила на результат. Дожимали соперников вроде Португалии. На ЧМ -18 Дешам, который смотрел финал Евро-84 учеником школы «Нанта», тоже поставил на атлетизм. «Трехцветные» совсем не впечатлили в группе.

А после перестрелки с Аргентиной (4:3) остальных обыграли в «немецком стиле». Наверное, Дешама изменил финал Евро-2016. В отличие от Идальго, который дома взял кубок, Дидье отдал трофей Роналду. Параллель между Германией и Францией, которые словно обменялись футбольными сердцами, ведь Криштиану выбили серией фолов. Может, те грешки позже догнали на Евро и ЧМ …

Фавориту пора подумать о новом стиле игры

Дешам ставит на атлетизм, но на ЧМ -2022 выиграла одна из самых щуплых команд. И далеко не самая молодая. А мощная Франция проиграла по пенальти. Все понимают, кого не хватило – вместо Жиру, который со злостью бросил бутылку с водой на землю после замены, должен был выйти Бензема. Но для Дешама речь о строптивом арабском парне.

Карим посмел не поблагодарить Дидье, получив «Золотой мяч». Дешам не сумел обуздать личное эго, учитывая, что сам был чемпионом мира и Европы еще игроком, а теперь вывел Францию в четыре больших финала, два из которых выиграл. Но можно ли сказать, что «трехцветные» полностью раскрыли потенциал на ЧМ -2022?

Нет, но это настоящие «лошади». Могли и Евро-2020 выиграть у Италии и Англии. Но Дешам упустил вожжи, а это смертельная ошибка, когда на поле такие ребята, как Погба. В Катаре даже повезло, что Поля не было? И не повезло, что не было Канте и Бензема. Также Люка Эрнандеса вместо Упамекано в центре обороны.

Если Дешам изменит подход, то будут выигрывать еще чаще, чем немцы в восьмидесятых. Перевоплощение Гризманна надо развивать как крутую идею. У Мбаппе слишком узкая роль в сборной. Дембеле то играет, то спит, нужно наигрывать Нкунку к Евро-2024. И Бензема, раз ушел, теперь надо искать замену.

Стандартному финалисту не помешал бы Зидан

Де Пауль не великий игрок, но написал на клочке бумаги в номере Месси два месяца назад, что станет чемпионом мира. Установку выполнил, а Франция ждала кубок в руки. Они ведь провалили финал до первого своего пенальти. Вылетели на Евро, выигрывая 3:1. Уступили хорватам и датчанам в группе Лиги Наций, хотя лишь год назад Дешам обыграл Испанию в финале этого кубка.

Франция ставит на физику, на экономию сил, освобождает игроков от черновой работы, как Мбаппе и Дембеле. А раньше видели, как явно ленился Погба. Жажда трофеев их очерствила, хотя Франция на рубеже веков – с Зиданом, Джоркаеффом, Анри и Тюрамом, была живее, чем нынешняя. Папа Лилиан – защитник, был творческим игроком больше, чем сын Маркус – форвард.

Эта Франция в теории может играть роскошно и первым номером, а не стоять в обороне, как против Англии, Марокко и Аргентины. Наверное, мудрым шагом был бы уход Дешама и приход Зидана с его моральной силой. А на поле сильнее станет Мбаппе, который не улыбался после поражения, как Кейн с «Золотой бутсой» четыре года назад, влетев бельгийцам в матче за медаль.

Впрочем, серьезное лицо еще не признак ума. Франции не хватает чистой радости от игры. В Катаре в основном восторгались, как Гризманн пашет без мяча и двигается полем. Группу атаки хвалили реже, разве что Мбаппе. Как видим, когда немцы потеряли умение выходить в финалы на бездушном классе, французы его нашли. Но мало быть такими, нужна искра для чемпионского огня.

Прежде всего тренерская вспышка. Дешам проиграл первые 79 минут финала, хотя до этого справился с давлением после кадровых потерь и неудачи в Лиге наций. Возможно, зайдет в финал на Евро-2024, но тень Зидана уже отвлекает всех из команды. Мбаппе и другие могут посчитать, что с Зиданом будет еще лучше. Если так, то Дидье уничтожит команду, если останется.