Мартинес похоронил надежды Мбаппе. «Острый козырек» принес Аргентине два кубка

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вчера, 18:07

Что творил – и на поле, и после матчей…

Вспомнил «усопшего» Килиана Мбаппе

Станцевать плечами, засветив лишний вес, в середине серии пенальти в финале ЧМ может только человек, который четко знает, зачем провоцирует соперников, но и немного сумасшедший, «Эль Локо». Пакостник – самое литературное, что можно подобрать для описания Дамиана Эмилиано Мартинеса. Как и на Кубке Америки против Колумбии в серии, в Катаре вратарь спас с Нидерландами и выручил против Франции.

А награду лучшему голкиперу ЧМ Мартинес приставил к паху. Уже привычка, год назад на Кубке Америки делал с призом так же. В Катаре еще и скорчил гримасу. Когда в раздевалке танцевали, здоровяк попросил помянуть «усопшего» Мбаппе. Не исключаем, что Килиан что-то говорил вратарю по ходу матча, ведь фраза на грани. Лучше бы Эми сорвал забег форварда к центру поля с мячом после первого пенальти…

Аргентинцу повезло, что Мбаппе не забил четвертый мяч после паса Коло Муани. Мартинес не великий вратарь, хотя теперь легендарный. Попав в «Арсенал» двенадцать лет назад, Эми не стал основным. Минуту славы поймал в кубке, но много лет был вратарем для аренд. Неудивительно, что дебютировал за сборную лишь два года назад. В Катаре тоже пропустил все, что только мог – нет коллекции сэйвов до серий пенальти.

Зато дальше напомнил еще одного неожиданного и яркого героя Аргентины. На турнире в Италии чемпион мира Пумпидо получил травму, а его первый резервист – Комиссо, не появился в основе. Поэтому голкипер «Мильонариоса» из Колумбии – Серхио Гойкочеа, взвалил на себя задачу вытащить Аргентину в финал. Не пропустил от Бразилии, выиграл серии с югославами и итальянцами. В финале почти достал удар Бреме с «точки»…

Приказал колумбийцам мазать в серии

Гойкочеа не выиграл ЧМ , но был чемпионом Южной Америки, как Мартинес. Серхио двадцать восемь лет являлся последним аргентинским вратарем, который держал кубок до Эмилиано. Причем в 1993-м тоже не обошлось без серий пенальти. Дубль Батистуты в финале помог переиграть мексиканцев, но дальше до Мартинеса ни один голкипер не смог стать для Аргентины таким же важным на крупном турнире. Ни фанатик Карлос Роа, ни добротный и недооцененный на отдельных этапах карьеры Ромеро. Эмилиано не тянет на сравнение с Убальдо Фильолем, тот легенда, но роль Гойкочеа вратарь «Астон Виллы» повторил без проблем.

Год назад Эми словесно запугал Санчеса и Мину, причем матч проводили на пустом стадионе из-за пандемии в Бразилии, весь мир слышал, как Мартинес убеждал соперников, что те промажут. Наверное, судье стоило сделать замечание вратарю за неспортивное поведение, но даже когда тот заткнулся, то взял третий удар в серии. Пройдя Колумбию, Месси и компания поверили в себя. Ди Мария – специалист по большим финалам, забил бразильцам, «проклятие» сняли. Дальше была победа над Италией 3:0 в Финалиссиме – Эмилиано взял новый официальный трофей для победителей Евро и Кубка Америки, отразив три удара соперника.

Слезливый человек, как подобает хулигану. Дерзкий, если нужно – после бойни с Нидерландами прошелся по соперникам. Не признающий авторитетов, что демонстрировал не раз в составе «Астон Виллы» в АПЛ . Мартинес остается ключевым звеном для сборной Аргентины. У них раньше талантов было хоть отбавляй, можно собрать три состава достойных мировой короны без наград. Но не хватало безумной чемпионской ярости от парня, который настрадался в карьере. Играл мало, выступал за слабых, а теперь может праздновать, как хочется. Кто ему, чемпиону мира, теперь указ? Разве что жена напомнит, что надо вести себя солиднее.

Вдохновлялся провокациями ван Гала

Луи решил, что Нидерланды пройдут Аргентину, если до матча начнут провоцировать соперников. Давили словами, толкались с малышами из команды Скалони. Луи заявил, что знает, как остановить Месси, за что получил тот самый жест Рикельме с ладонями, приставленными к ушам. Ван Гал также ляпнул, что в случае пенальти у его ставленника Нопперта будет преимущество над Мартинесом. Эмилиано сохранил видеозапись с этими словами и просматривал ее перед матчем, чтобы настроиться.

Мартинес – мастер игр разума, но не стоит приписывать ему класс, которого нет. Например, аргентинец пропустил мяч, который мог достать — второй гол Мбаппе забил хорошим ударом, но таким, который Кан, Дзофф и Бэнкс вытащили бы. Зато когда случился выход один на один, то удачно сложился, как вратарь в гандболе. Эмилиано почти не вступал в игру в Катаре – мизерное количество ударов по воротам, в трех матчах у него «сухари», но его уверенность передалась защите.

После успеха на Кубке Америки это больше не был списанный «Арсеналом» дублер, который шатается по второсортным командам. «Оксфорд» или «Ротерхэм» не из Лиги чемпионов. В «Хетафе» и «Вулверхэмптоне» Эмилиано не заиграл и надолго не задержался. Стал подарком для «Астон Виллы», но даже в составе клуба из Бирмингема достойный член банды «Острых козырьков» из сборной Аргентины проводил как роскошные поединки, так и весьма скромные.

Пару лет назад многие называли его Дамианом – читали первое имя, не знали, что голкипер предпочитает, чтобы к нему обращались по второму. А теперь Эми является чемпионом мира, хотя многие голкиперы, которые на клубном уровне достигли большего, никогда с кубком в одной постели не уснут. Молодой тренер Скалони, которого не отрывали с руками гранды из Европы, стал идеальным дополнением к команде с Месси, а вратарь Мартинес разыгрался к тридцати годам.

Хулиганистый, но простой парень

Иногда супергерои больше гопники, чем эстеты с тонкой душевной организацией, как у Касильяса. Но что Икер – чемпион мира, что Мартинес. Оба полностью заслужили грандиозный успех. Один отразил удары Роббена и других голландцев. Второй, кроме Нидерландов, остановил Францию. Свою часть работы Эми выполнил и ждал того же от форвардов. До финала говорили, насколько важна реализация. И хотя Лаутаро бил мимо или в Льориса, разок мяч удачно отскочил к Месси.

Дальше ход перешел к Мартинесу. Если бы четыре года назад неудачливому ранее вратарю без единого матча за сборную Аргентины сказали, что станет чемпионом мира в Катаре, Эмилиано сам бы грязно выругался в ответ на издевательский прогноз. Хотя и мечтал о первом вызове в национальную команду Аргентины. Здоровяк всегда чувствовал, что его время еще придет, но нередко сомневался, что вылезет из «болота». Зато оттачивал на тренировках технику.

Никто не ожидал, что Эми будет так хорош в тридцать лет. Удивил себя, тренеров и весь мир. Красивая история, а главное, что не сказка – взял три кубка с Аргентиной за два года. Его ценность до сих пор не все раскусили, ведь вспомните победу над голландцами. Все футболисты побежали к автору забитого пенальти, только Месси – похоже, разбирается в футболе, отправился поздравлять упавшего лицом вниз голкипера. Лионель знает, благодаря кому взял кубки.

Не были чемпионы мира настолько сильнее соперников, чтобы игнорировать мастерство Мартинеса. Пусть отчасти дело в психологической стойкости и банальной интуиции, результат впечатляет. Вратарь никогда не вытащит идеальный удар с «точки», что Мбаппе трижды доказал. Но знаем, что ошибки в сериях неизбежны, главное их подкараулить и «наколдовать». Эмилиано теперь открыты все двери в родной Аргентине.