«Кардифф Сити» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Кардифф Сити» – КПР , который состоится 26 декабря 2022 года

«Кардифф Сити»

«Лазурные птицы» в Чемпионлиге находятся на двадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с несколькими крайними матчами с участием «Кардиффа». «Клинкам» из Шеффилда с минимальным счётом «синие» уступили в 21-ом туре чемпионата. В товарищеском матче с разницей в пару мячей «лазурные птицы» одержали победу над «вилланами». Ничью «Кардифф» раскатал с командой «Сток Сити».

В прошлом туре «лазурные птицы» разошлись миром с «Блэкпулом» (1:1).

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент занимает шестое место в Чемпион Лиге. Рассмотрим крайние несколько футбольных поединков КПР . В 21-ом туре чемпионата «Рейнджерс», пропустив пару мячей, всухую проиграл «Ковентри». На своём поле КПР одержал победу над командой «Ливингстон» в товарищеском матче. С большим счётом проиграл футбольному клубу «Бёрнли» в позапрошлом туре.

17 декабря на выезде со счётом 1:0 «Куинз Парк Рейнджерс» обыграл команду «Престон».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кардифф Сити» – 2.41

Ничья – 3.30

Победит КПР – 2.95

– 2.95 Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних

В двух матчах из пяти крайних «Кардифф» проиграл

За тот же период КПР уступил в трёх поединках.

Прогноз