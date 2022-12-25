«Кардифф Сити» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Кардифф Сити» – КПР, который состоится 26 декабря 2022 года
«Кардифф Сити»
«Лазурные птицы» в Чемпионлиге находятся на двадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с несколькими крайними матчами с участием «Кардиффа». «Клинкам» из Шеффилда с минимальным счётом «синие» уступили в 21-ом туре чемпионата. В товарищеском матче с разницей в пару мячей «лазурные птицы» одержали победу над «вилланами». Ничью «Кардифф» раскатал с командой «Сток Сити».
В прошлом туре «лазурные птицы» разошлись миром с «Блэкпулом» (1:1).
КПР
«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент занимает шестое место в Чемпион Лиге. Рассмотрим крайние несколько футбольных поединков КПР. В 21-ом туре чемпионата «Рейнджерс», пропустив пару мячей, всухую проиграл «Ковентри». На своём поле КПР одержал победу над командой «Ливингстон» в товарищеском матче. С большим счётом проиграл футбольному клубу «Бёрнли» в позапрошлом туре.
17 декабря на выезде со счётом 1:0 «Куинз Парк Рейнджерс» обыграл команду «Престон».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кардифф Сити» – 2.41
- Ничья – 3.30
- Победит КПР – 2.95
- Победит «Кардифф Сити» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних
- В двух матчах из пяти крайних «Кардифф» проиграл
- За тот же период КПР уступил в трёх поединках.
Прогноз
На своём поле «Куинз Парк Рейнджерс» взял верх над «Кардиффом» в октябре текущего года. Не без труда гости сумеют обыграть «лазурных птиц» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.95 на победу КПР.