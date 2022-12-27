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«Фенербахче» — «Хатайспор» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:58
«Фенербахче» — «Хатайспор» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Хатайспор», который состоится 27 декабря 2022 года

«Фенербахче»

Еще совсем недавно «Фенербахче» лидировал в турнирной таблице Суперлиги, однако два поражение в последних турах откинули команду на второе место с 29 баллами, что на один пункт меньше, чем у лидирующего «Галатасарая». В домашней игре с «Хатайспором» от гранда турецкого футбола ждут победу, которая позволит как минимум сохранить лидерство, а возможно и создать небольшой отрыв от конкурентов.

24 декабря «Фенербахче» проиграл на выезде «Трабзонспору» (0:2), а 20 числа в кубке Турции обыграл «Истанбулспор» (4:1).

«Хатайспор»

«Хатайспор» проиграл только один поединок из пяти последних туров чемпионата, однако подняться в верхнюю часть таблицы коллективу пока не удается. На данный момент у команды в активе 15 очков и текущее 14 место, что заставляет болельщиков беспокоится о сохранении прописки на следующий сезон. В игре с «Фенербачхе» будет очень сложно набрать очки, поэтому футболистам необходимо продемонстрировать максимальную реализацию своих моментов.

24 декабря «Хатайспор» сыграл вничью с «Гиресунспором» (1:1), а 16 числа крупно проиграл в товарищеском матче «Лацио» (2:5).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фенербахче» – 1.3
  • Ничья – 5.7
  • Победит «Хатайспор» – 9

Статистика

  • Шесть из восьми последних матчей «Хатайспора» завершились исходом «обе забьют»
  • «Фенербахче» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Хатайспор» проиграл три последних матча «Фенербахче»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Коллективу очень важно вернуться на первое место в таблице Суперлиги и порадовать болельщиков. Прогнозируем уверенную победу хозяев.

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