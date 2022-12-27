«Фенербахче» — «Хатайспор» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Хатайспор», который состоится 27 декабря 2022 года

«Фенербахче»

Еще совсем недавно «Фенербахче» лидировал в турнирной таблице Суперлиги, однако два поражение в последних турах откинули команду на второе место с 29 баллами, что на один пункт меньше, чем у лидирующего «Галатасарая». В домашней игре с «Хатайспором» от гранда турецкого футбола ждут победу, которая позволит как минимум сохранить лидерство, а возможно и создать небольшой отрыв от конкурентов.

24 декабря «Фенербахче» проиграл на выезде «Трабзонспору» (0:2), а 20 числа в кубке Турции обыграл «Истанбулспор» (4:1).

«Хатайспор»

«Хатайспор» проиграл только один поединок из пяти последних туров чемпионата, однако подняться в верхнюю часть таблицы коллективу пока не удается. На данный момент у команды в активе 15 очков и текущее 14 место, что заставляет болельщиков беспокоится о сохранении прописки на следующий сезон. В игре с «Фенербачхе» будет очень сложно набрать очки, поэтому футболистам необходимо продемонстрировать максимальную реализацию своих моментов.

24 декабря «Хатайспор» сыграл вничью с «Гиресунспором» (1:1), а 16 числа крупно проиграл в товарищеском матче «Лацио» (2:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 1.3

Ничья – 5.7

Победит «Хатайспор» – 9

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Хатайспора» завершились исходом «обе забьют»

«Фенербахче» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хатайспор» проиграл три последних матча «Фенербахче»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Коллективу очень важно вернуться на первое место в таблице Суперлиги и порадовать болельщиков. Прогнозируем уверенную победу хозяев.