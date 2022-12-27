«Фенербахче» — «Хатайспор» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Хатайспор», который состоится 27 декабря 2022 года
«Фенербахче»
Еще совсем недавно «Фенербахче» лидировал в турнирной таблице Суперлиги, однако два поражение в последних турах откинули команду на второе место с 29 баллами, что на один пункт меньше, чем у лидирующего «Галатасарая». В домашней игре с «Хатайспором» от гранда турецкого футбола ждут победу, которая позволит как минимум сохранить лидерство, а возможно и создать небольшой отрыв от конкурентов.
24 декабря «Фенербахче» проиграл на выезде «Трабзонспору» (0:2), а 20 числа в кубке Турции обыграл «Истанбулспор» (4:1).
«Хатайспор»
«Хатайспор» проиграл только один поединок из пяти последних туров чемпионата, однако подняться в верхнюю часть таблицы коллективу пока не удается. На данный момент у команды в активе 15 очков и текущее 14 место, что заставляет болельщиков беспокоится о сохранении прописки на следующий сезон. В игре с «Фенербачхе» будет очень сложно набрать очки, поэтому футболистам необходимо продемонстрировать максимальную реализацию своих моментов.
24 декабря «Хатайспор» сыграл вничью с «Гиресунспором» (1:1), а 16 числа крупно проиграл в товарищеском матче «Лацио» (2:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фенербахче» – 1.3
- Ничья – 5.7
- Победит «Хатайспор» – 9
Статистика
- Шесть из восьми последних матчей «Хатайспора» завершились исходом «обе забьют»
- «Фенербахче» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хатайспор» проиграл три последних матча «Фенербахче»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Коллективу очень важно вернуться на первое место в таблице Суперлиги и порадовать болельщиков. Прогнозируем уверенную победу хозяев.