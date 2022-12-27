«Аяччо» — «Анже»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» — «Анже», который состоится 28 декабря 2022 года

«Аяччо»

Команда только в этом году вернулась в Лигу 1 и ее главной целью на данный момент является сохранение места на следующий сезон. На данный момент «Аяччо» все же находится в зоне вылета, а именно 18 месте с 12 очками. Тем не менее, разрыв между клубами небольшой и успехи в предстоящий поединках поднимут коллектив сразу на несколько позиций вверх по турнирной таблице.

14 декабря «Аяччо» выиграл в товарищеском поединке у «Сент-Этьена» (1:0), а 13 ноября сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

«Анже»

«Анже» является последней командой чемпионата Франции и очень давно не набирала очки, что очень огорчает болельщиков и руководство. За половину сезона коллектив набрал лишь восемь баллов и отстает от ближайшего конкурента на три очка. Чтобы сохранить прописку в главной лиге Франции, тренерскому штабу необходимо внести кардинальные изменения. Матч обещает быть интересным и принципиальным.

21 декабря «Анже» обыграл «Лаваль» в товарищеском матче (2:1), а 17 числа сыграл вничью с «Осером» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аяччо» – 2

Ничья – 3.35

Победит «Анже» – 4

Статистика

«Аяччо» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Анже» проиграл восемь из десяти последних встреч на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Анже выиграл три из пяти последних матча у „Аяччо“

Прогноз

Сделать ставку на победу „Аяччо“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. „Анже“ очень плохо выглядит в последних матчах, поэтому хозяева обязаны выигрывать эту важную встречу и стараться выбираться из зоны вылета.