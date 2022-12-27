«Аяччо» — «Анже»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» — «Анже», который состоится 28 декабря 2022 года
«Аяччо»
Команда только в этом году вернулась в Лигу 1 и ее главной целью на данный момент является сохранение места на следующий сезон. На данный момент «Аяччо» все же находится в зоне вылета, а именно 18 месте с 12 очками. Тем не менее, разрыв между клубами небольшой и успехи в предстоящий поединках поднимут коллектив сразу на несколько позиций вверх по турнирной таблице.
14 декабря «Аяччо» выиграл в товарищеском поединке у «Сент-Этьена» (1:0), а 13 ноября сыграл вничью с «Нантом» (1:1).
«Анже»
«Анже» является последней командой чемпионата Франции и очень давно не набирала очки, что очень огорчает болельщиков и руководство. За половину сезона коллектив набрал лишь восемь баллов и отстает от ближайшего конкурента на три очка. Чтобы сохранить прописку в главной лиге Франции, тренерскому штабу необходимо внести кардинальные изменения. Матч обещает быть интересным и принципиальным.
21 декабря «Анже» обыграл «Лаваль» в товарищеском матче (2:1), а 17 числа сыграл вничью с «Осером» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аяччо» – 2
- Ничья – 3.35
- Победит «Анже» – 4
Статистика
- «Аяччо» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Анже» проиграл восемь из десяти последних встреч на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Анже выиграл три из пяти последних матча у „Аяччо“
Прогноз
Сделать ставку на победу „Аяччо“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. „Анже“ очень плохо выглядит в последних матчах, поэтому хозяева обязаны выигрывать эту важную встречу и стараться выбираться из зоны вылета.