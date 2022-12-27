«Труа» — «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — «Нант», который состоится 28 декабря 2022 года

«Труа»

«Труа» не очень хорошо выступал в последнее время и имеет серию из нескольких поединков без побед. Перед стартом очередного тура Лиги 1 коллектив занимает 13 место с 14 баллами и находится не так далеко от зоны вылета, о чем следует задуматься тренерскому штабу. Матч с «Нантом» обещает быть интересным и напряженным, ведь оба коллектива очень хотят добыть редкую и важную победу.

21 декабря «Труа» проиграл товарищеский матч ФК «Париж» (0:1), а 10 числа сыграл вничью с «Лестером» (0:0).

«Нант»

«Нант» выступает очень неуверенно и только по дополнительным показателям опережает соперников из зоны вылета. В активе клуба 13 набранных очков, и чтобы улучшить свое положение, необходимо восстановить стабильные результаты, которые помогут упрочнить свое место в турнирной таблице и подняться вверх на несколько позиций.

21 декабря «Нант» проиграл в товарищеской встрече «Лорьяну» (1:2), а 16 числа сыграл вничью с «Лавалем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Труа» – 2.4

Ничья – 3.55

Победит «Нант» – 2.85

Статистика

«Нант» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Труа»

«Нант» смог победить лишь в одной выездной игре за последние десять матчей

Пять домашних матчей «Труа» за последнее время завершились ничейным результатом

Пять поединков между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. Оба коллектива не внушают доверия как потенциальные победители, поэтому опираясь на статистику, рискнем предположить, что они поделят очки в этой встрече.