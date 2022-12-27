«Брест» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «Лион», который состоится 28 декабря 2022 года

«Брест»

«Брест» не может похвалиться хорошими результатами в чемпионате и находится очень близко от зоны вылета. Перед стартом очередного тура занимает 16 место с 13 баллами и только за счет дополнительных характеристик опережает прямого конкурента за место в Лиге 1. В предстоящей встрече с нестабильным «Лионом» хозяева могут побороться за очки, а возможно замахнуться даже на победу.

22 декабря «Брест» проиграл в «Ренну» (1:3), а 13 числа уступил «Осасуне» (0:3). Оба матча прошли рамках товарищеских поединков.

«Лион»

«Лион» нынешний сезон проводит очень неудачно, и чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо набирать максимум очко в следующих поединках. Сейчас многократный чемпион Франции занимает лишь восьмое место с 21 баллом, а отставание от лидера составляет уже 15 очков, что отыграть практически невозможно. Главной задачей гостей будет победа в этой встрече, чтобы футболисты обрели уверенность в своих силах.

22 декабря «Лион» проиграл товарищеский матч «Монце» (1:2), а 17 числа сыграл вничью с «Сошо» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 3.7

Ничья – 3.8

Победит «Лион» – 1.95

Статистика

«Брест» смог победить лишь в двух поединках из последних десяти во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Лиона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних матчей команд завершились ничьими

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Обе команды играют крайне нестабильно и часто делят очки. Предполагаем, что и в этот раз победитель не будет определен.