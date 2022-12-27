«Брест» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «Лион», который состоится 28 декабря 2022 года
«Брест»
«Брест» не может похвалиться хорошими результатами в чемпионате и находится очень близко от зоны вылета. Перед стартом очередного тура занимает 16 место с 13 баллами и только за счет дополнительных характеристик опережает прямого конкурента за место в Лиге 1. В предстоящей встрече с нестабильным «Лионом» хозяева могут побороться за очки, а возможно замахнуться даже на победу.
22 декабря «Брест» проиграл в «Ренну» (1:3), а 13 числа уступил «Осасуне» (0:3). Оба матча прошли рамках товарищеских поединков.
«Лион»
«Лион» нынешний сезон проводит очень неудачно, и чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо набирать максимум очко в следующих поединках. Сейчас многократный чемпион Франции занимает лишь восьмое место с 21 баллом, а отставание от лидера составляет уже 15 очков, что отыграть практически невозможно. Главной задачей гостей будет победа в этой встрече, чтобы футболисты обрели уверенность в своих силах.
22 декабря «Лион» проиграл товарищеский матч «Монце» (1:2), а 17 числа сыграл вничью с «Сошо» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брест» – 3.7
- Ничья – 3.8
- Победит «Лион» – 1.95
Статистика
- «Брест» смог победить лишь в двух поединках из последних десяти во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Лиона» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Шесть из десяти последних матчей команд завершились ничьими
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Обе команды играют крайне нестабильно и часто делят очки. Предполагаем, что и в этот раз победитель не будет определен.