«Барселона» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Барселона» – «Эспаньол», который состоится 31 декабря 2022 года

«Барселона»

«Барса» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Освежим в памяти результаты последних матчей с участием каталонской команды. «Сине-гранатовые» на выезде обыграли «Валенсию» в матче 12-го тура. С разницей в пару мячей «Барселона» в гостях взяла верх над чешской командой «Виктория» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Всухую, поразив дважды ворота соперника, каталонский футбольный клуб одержал победу над «Альмерией».

Пропустив первыми уже на шестой минуте матча, «Барса» выиграла «Осасуну» со счётом 2:1.

«Эспаньол»

Шестнадцатое место в Ла Лиге занимают «попугаи» на данный момент. Рассмотрим результаты команды в последних матчах, чтобы оценить шансы «Эспаньола» на успех в каталонском дерби. «Бело-синие», поразив трижды ворота соперника, всухую обыграли команду «Ринкон» в 1/64 Кубка Испании. В декабре «попугаи» провели два товарищеских матча. Итальянской команде «Торино» с минимальным счётом «Эспаньол» уступил. Вничью завершилась игра с бельгийской командой «Мехелен».

В 1/32 Кубка Испании со счётом 1:0 «бело-синие» взяли верх над «Атлетико Пасо».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.25

Ничья – 6.40

Победит «Эспаньол» – 10.00

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 1.66

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.76

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних

«Барса» выиграла в четырёх матчах из пяти крайних

За тот же период «Эспаньол» одержал победы в двух поединках.

Прогноз

В предстоящем каталонском дерби «сине-гранатовые» возьмут верх над «Эспаньолом». Мадридский «Реал» отстаёт от «Барсы» всего лишь на два очка. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.66 на победу «Барселоны» с форой -1.5.