«Блэкберн» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 05:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Блэкберн» – «Мидлсбро», который состоится 29 декабря 2022 года

«Блэкберн»

На текущий момент «бродяги» в Чемпион Лиге занимают третье место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «сине-белых». В 22-ом туре Чемпионшипа «Блэкберн» с большим счётом дома неожиданно проиграл «Престону». «Канареек» из Норвича «бродяги» обыграли на их поле с разницей в пару мячей. В 1/8 Кубка английской лиги «сине-белые» потерпели домашнее поражение от «лесников».

26 декабря «чёрным котам» из Сандерленда «Блэкберн» уступил со счётом 1:2.

«Мидлсбро»

«Боро» после двадцати четырёх матчей сезона находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть крайние матчи «красно-белых». В товарищеской встрече «смогги» выиграл у шотландского «Хиберниана». «Мидлсбро» одержал победу над футбольным клубом «Лутон Таун» в игре 22-го тура. С разницей в пару мячей «Боро» уступил на выезде «Бёрнли».

Со счётом 4:1 «смогги» взял верх над «Уиганом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 2.90

Ничья – 3.30

Победит «Мидлсбро» – 2.42

Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

В трёх очных встречах из пяти крайних исход был следующим: «обе забьют — нет»

В трёх футбольных поединках из пяти последних «Блэкберн» проиграл

«Боро» за аналогичный период потерпел одно поражение.

Прогноз

«Красно-белые» в последнее время демонстрируют отличный результат. Даже на выезде «Боро» выиграет своего оппонента. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.42 на победу «Мидлсбро».