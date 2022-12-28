«Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Турции «Сивасспор» — «Галатасарай», который состоится 29 декабря 2022 года
«Сивасспор»
«Сивасспор» только в последнем туре смог прервать свою серию без побед в турецкой Суперлиге, что явно не радует болельщиков. Команда находится в зоне вылета, а именно на 16 месте с 14 баллами и вынуждена бороться за сохранение прописки. В домашнем поединке с одним из лидеров чемпионата от хозяев будут ждать полной самоотдачи на поле, которая возможно поможет побороться за очки, если исключить грубые ошибки.
24 декабря «Сивасспор» обыграл в чемпионате «Касымпаша» на выезде (2:1), а в кубке Турции оказался сильнее «Эрокспора» (5:2).
«Галатасарай»
Турецкий гранд приобрел много известных футболистов, которые после небольшой адаптации понемногу стали давать результат. Сейчас «Галатасарай» идет на втором месте с 30 пунктами, отставая от «Фенербахче» на два балла, но имеет одну игру в запасе. Таким образом, в случае победы коллектив вернет себе лидерство на радость болельщикам и руководству. Встреча обещает быть очень интересной, ведь команды решают разные задачи, но обе стремятся набрать важные пункты.
25 декабря «Галатасарай» обыграл в чемпионате «Истанбулспор» (2:1), а 22 числа в кубке минимально одолел «Кечиоренгюджю» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сивасспор» – 4.5
- Ничья – 3.95
- Победит «Галатасарай» – 1.73
Статистика
- «Сивасспор» выиграл две последние встречи у «Галатасарая»
- «Галатасарай» уступил в трех матчах из десяти последних во всех турнирах
- «Сивасспор» забивал в девяти из десяти последних встречах на своем стадионе
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Для команды вернуть себе лидерскую позицию в турнирной таблице является лучшей мотивацией, поэтому предполагаем, что у гостей не будет проблем с результатом.