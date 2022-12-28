«Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Турции «Сивасспор» — «Галатасарай», который состоится 29 декабря 2022 года

«Сивасспор»

«Сивасспор» только в последнем туре смог прервать свою серию без побед в турецкой Суперлиге, что явно не радует болельщиков. Команда находится в зоне вылета, а именно на 16 месте с 14 баллами и вынуждена бороться за сохранение прописки. В домашнем поединке с одним из лидеров чемпионата от хозяев будут ждать полной самоотдачи на поле, которая возможно поможет побороться за очки, если исключить грубые ошибки.

24 декабря «Сивасспор» обыграл в чемпионате «Касымпаша» на выезде (2:1), а в кубке Турции оказался сильнее «Эрокспора» (5:2).

«Галатасарай»

Турецкий гранд приобрел много известных футболистов, которые после небольшой адаптации понемногу стали давать результат. Сейчас «Галатасарай» идет на втором месте с 30 пунктами, отставая от «Фенербахче» на два балла, но имеет одну игру в запасе. Таким образом, в случае победы коллектив вернет себе лидерство на радость болельщикам и руководству. Встреча обещает быть очень интересной, ведь команды решают разные задачи, но обе стремятся набрать важные пункты.

25 декабря «Галатасарай» обыграл в чемпионате «Истанбулспор» (2:1), а 22 числа в кубке минимально одолел «Кечиоренгюджю» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сивасспор» – 4.5

Ничья – 3.95

Победит «Галатасарай» – 1.73

Статистика

«Сивасспор» выиграл две последние встречи у «Галатасарая»

«Галатасарай» уступил в трех матчах из десяти последних во всех турнирах

«Сивасспор» забивал в девяти из десяти последних встречах на своем стадионе

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Для команды вернуть себе лидерскую позицию в турнирной таблице является лучшей мотивацией, поэтому предполагаем, что у гостей не будет проблем с результатом.