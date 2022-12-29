«Хаддерсфилд Таун» – «Ротерхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» – «Ротерхэм», который состоится 29 декабря 2022 года

«Хаддерсфилд Таун»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «терьеры» на текущий момент. Ознакомимся с результатами крайних матчей команды, чтобы оценить шансы «Хаддерсфилда» на успех в предстоящей игре с «Ротерхэмом». В товарищеском матче «бело-синие» проиграли греческому «Олимпиакосу». Всухую команда уступила «Шеффилду» и «Уотфорду».

В прошлом туре Чемпион Лиги на выезде «Хаддерсфилд Таун» взял верх над «Престоном» со счётом 2:1.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» в Чемпионшипе находится на девятнадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков «мельников» за последнее время. Вничью сыграла команда с футбольным клубом «Лутон Таун». От «Бристоль Сити» и «Вест Бромвича» команда из Ротерхэма потерпела поражения в двух следующих турах чемпионата.

Со счётом 2:2 завершилась игра со «Сток Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд Таун» – 2.17

Ничья – 3.40

Победит «Ротерхэм» – 3.40

Победит «Хаддерсфилд Таун» с форой -1.5 – 3.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних

Из пяти матчей в трёх «терьеры» проиграли

За тот же период «мельники» уступили в двух футбольных поединках.

Прогноз

«Бело-синие» могут взять реванш за октябрьское поражение в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.17 на победу «Хаддерсфилда».