Третий – лишний. «Локомотив» подписал ещё одного вратаря к Гильерме и Худякову

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вчера, 19:00

Новому тренеру не подошли ветеран и юниор.

«Локомотив» после прихода Галактионов не только отправил Педринью домой, а Едвая в ОАЭ , но и усиливается. Пиняев и Глушенков стали видными новичками, особенно первый – один из самых талантливых в РПЛ . Двух игроков показалось мало, нашли форварда, подписали голкипера. Лантратов планировал начать этот сезон с «золотой» медалью в кармане, ведь им интересовался «Зенит», но не сложилось.

В прошлом сезоне у Ильи была одна из самых слабых защитных линий (хотя хуже выступили «Ростов» и «Рубин», на секундочку). Зато голкипер стал лидером по общему количеству сэйвов – 127. Сейчас уступает только Сафонову, хотя сыграл меньше минут, ведь у Гогниева выходил Гудиев. Но Виталий пропускал 5 мячей от «Спартака», а шесть – от «Динамо». Лантратов остался главным игроком сезона в «Химках».

И пошел на повышение – спасать «Локомотив» от вылета. В новой команде у него два крутых конкурента. Вратарские трио в РПЛ не редкость, в «Торпедо» и «Сочи» есть такие. У «Краснодара» было раньше. Логика понятная: если основной ошибается, как Максименко, то Селихов идет в основу, а Свинов — в аренду. У «Локомотива» теперь свои «Голодные игры», вратари трех возрастов – 37-летний, 27-летний и 18-летний.

За Даниила Худякова

Большая разница в возрасте с конкурентами позволяет Худякову ждать. Не все вратари в восемнадцать лет сыграли столько матчей в РПЛ , как он. Вместе с тем переход Лантратова говорит, что Галактионову молодой вратарь нравится меньше, чем предыдущим наставникам. Худяков стал заложником безбожно низкого уровня обороны «Локомотива» в первой части сезона. Команда развалилась, голкипер пропустил 30 голов после 83 ударов. С другой стороны, 53 сэйва это немало. Например, у Шунина 49 спасений с юной обороной. Худякову не хватало авторитета для руководства защитой и опыта для грамотной игры ногами. Лантратов тоже не мастер паса, в отличие от Гильерме, но Илья вряд ли сильно прибавит в любом компоненте, в отличие от Худякова. Даниил – талантливый вратарь высокого роста с узнаваемой техникой, но слишком рано начал в проблемной команде. Когда Акинфеев и Габулов стартовали в семнадцать лет, то им было проще.

За Маринато Гильерме

Бывший голкипер сборной не рассчитывал, когда Сёмин его подписывал, что задержится в Москве на почти половину жизни. Обе его дочери родились в столице РФ , и хотя жена не из Европы, семья живет в деревне под столицей, а контракт до 2024 года отражает отношение клуба к футболисту. Маринато пару недель назад исполнилось 37 лет, пропустил значительную часть сезона – из-за мышечной травмы и победы Худякова в сражении за основу. После операции Гильерме мучили боли в ноге, терпел долго, но согласился в межсезонье на хирургическое вмешательство, ветеран не застал ту оборону «Локомотива», к которой привык. Маринато не набрал форму осенью, но Лантратову и Худякову не стоит расслабляться. Возможно, Гильерме будет играющим тренером вратарей. Но если здоровье позволит – парочку поединков за «Локомотив» точно сыграет. Чемпионский опыт в тройке кандидатов есть только у него, как и авторитет в коллективе.

За Илью Лантратова

Бизнес в стиле РПЛ ? «Химки» сорвали сделку по переходу Лантратова в «Зенит», заломив за голкипера около 4 миллионов евро. Теперь сообщают, что в московский клуб Илья вернулся с минимальной компенсацией и правом на процент от будущей продажи, если она будет.

У Гогниева остаются Митрюшкин и Гудиев, и хотя состав аутсайдера могут покинуть многие футболисты, самый ценный уже уехал. Оценки Лантратова всегда варьировались от «тащит, как вратарь мирового уровня» до «не очень хорош на выходах и при игре ногами под давлением». И ничего не изменилось. «Химки» ошибались в защите почти так же жестко, как «Локомотив». Илья пытался компенсировать чужую бездарность и неготовность как мог, а теперь подмосковный клуб попытается спастись от вылета без Лантратова. Жаль, что несколько лет назад упустил шанс попасть в клуб с амбициями. В «Зените», учитывая куражную манеру игры, мог побороться с Кержаковым и Одоевским за первый номер. А в «Локомотиве» на него уже будут смотреть как на парня, что отбивал мяч перед собой, умеет тащить пенальти, но не умеет управлять линией, как и Худяков.

Мнение читателей. Выбирайте лучшего

Интересный набор голкиперов. Ищут человека, который сможет тащить весной, чтобы «Локомотив» грешным делом не сыграл в ящик. «Рубин» вылетел, ему в загробном мире не понравилось. Не хотелось бы снова потерять клуб с чемпионским прошлым. И для Лантратова есть хорошие новости. Сам его переход означает, что появились сомнения насчет здоровья Гильерме. И Галактионов, в отличие от немцев, не верит в Худякова так же сильно. Очевидно, что «Локомотив» долго не сможет играть столь ужасно, как осенью. У команды худшая разница между качеством моментов соперников и пропущенными мячами в РПЛ . По голевым ошибкам хуже только две команды, и хотя одна из них – «Химки», вина Лантратова еще меньше, чем Худякова в результатах «Локомотива».

Илья через семь лет получает шанс проявить себя в клубе, где с первой попытки Гильерме его в основу не пустил. Но важен состав защиты. Если сыграют Мампасси и Кузьмичев, то голкипер не наберет «сухарей». А вот если подпишут сильного опытного лидера обороны и талантливый Фассон быстро оправится после разрыва «крестов», то у Лантратова изменится к лучшему не только зарплата – до миллиона евро в год с бонусами, но и статистика.