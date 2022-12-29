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У Холанда 20 мячей в 14 турах АПЛ. Гвардиола и сам Эрлинг считают, что этого мало

вчера, 16:16
Эрлинг Холанд

Футболист и тренер выразили недовольство после победы.

Холанд сделал дубль в родном городе

Холанд – безжалостный малый. В своих оценках он редко эмоциональный. Не хвастался после матча с «Лидсом», а констатировал:

Я мог забить сегодня пять мячей, это факт. Мы выиграли, это главное… Мы видим «Арсенал» на вершине, за ними охотимся, но я – форвард, и поэтому говорю, что мог забить еще парочку. Это жизнь, мне надо больше тренироваться.

Холанд также сказал, что у него есть цель по голам за сезон, но из суеверности озвучивать её не станет. Эрлинга разозлил пропуск ЧМ-2022, зато подзарядил батареи. Смотрел, как другие забивали, что его подстегивало и мотивировало продолжить сезон голами. В родном городе – Холанд появился на свет и провел первые годы жизни в Лидсе, когда за одноименный клуб выступал его отец, Эрлинг благодаря дублю побил рекорд папы по голам в АПЛ.

Вот только 20 мячей форвард забил за 14 матчей, а защитник Альф-Инге Холанд провел 181 поединок в английском высшем дивизионе, чтобы собрать 18 голов. Кстати, тоже неплохой результат для разрушителя – не только атлетизм выделяет младшего Холанда, интуиция тоже передалась. Эрлинг не кокетничает, когда говорит о нереализованных моментах. Пусть не пять, но четыре гола мог забить. Минимум дважды вратарь «Лидса» Мелье, которым интересуется, в том числе, «Бавария», выручил.

От поражения француз не спас, но еще в кубковом матче против «Ливерпуля» стало очевидным, что Гюндоган, Де Брюйне и Холанд, для которых ЧМ-2022 не получился триумфальным, разозлились. Будут мстить за свежее прошлое будущим соперникам. «Манчестер Сити» чисто обыграл «Лидс» и «продолжает охоту», как сказал Холанд, за «Арсеналом».

Эрлинг сумел опередить не только Месси

Никогда ранее футболисты из команд Гвардиолы не забивали 25 мячей под его руководством так быстро. А ведь там хватало кандидатов на успех – Месси, Анри, Ибрагимович, Вилья, Левандовски и многие другие. Теперь на первом месте молодой норвежец, забивший 25 мячей в 20 играх в команде Гвардиолы. На второй позиции Месси – потратил 28 матчей на старте карьеры, когда не играл так близко к чужим воротам, как позже.

Третьим пришел Это’О – 30 матчей, Агуэро на четвертом месте – 35 игр (в «Манчестер Сити» Холанд побил именно его рекорд), а король Анри потратил 41 игру на 25 голов. Впечатляющий результат норвежца, ведь Холанду всего 22 года. Многие переживали, сможет ли звезда Бундеслиги быстро адаптироваться на новом месте. Холанд не подвел, в немецкой и английской лигах у него 100 голевых действий в 81 матче.

82 гола и 18 ассистов выделяют форварда, как и попытка побить рекорд Торреса. Холанд стал шестым иностранцем, который в дебютном сезоне забил двадцать или больше мячей. Осталось пять мячей, чтобы обойти Фернандо, а Коста, Клинсманн, Агуэро и Ван Нистелрой уже позади. Еще остался позади Кевин Филлипс, ведь забил 20 мячей в АПЛ за 21 матч, а не за 14. Энди Коул, Ван Нистелрой, Коста и Йебоа потратили еще больше игр.

При этом Гвардиола чередует комплименты с констатацией промахов, о которых говорит сам футболист:

Холанд забил много, но может забивать чаще. Мы в восторге от его скромности. Исключительный парень с трудовой этикой и профессионализмом.

Про игровую этику хорошо сказано. Неймар вчера получил удаление после второй желтой за симуляцию, и во Франции уверены – специально это сделал, чтобы зажигать на новогодних вечеринках, а не трудиться в ближайших матчах ПСЖ. Холанда тоже разок выводили из ночного клуба, но эти приключения он оставил в юности.

Хет-трики после лазаньи и игровые недочеты

Почему у Холанда получается, кроме очевидных выводов о таланте, атлетизме и силе напарников? У него хорошее настроение. Эрлинг шутил, что секрет его хет-триков – папина лазанья. Таких историй о Холанде собралось много, вроде раздачи фанатам «Боруссии» Д автографов с морковкой во рту (решил перекусить за рулем автомобиля). У него позитивный образ. Сложно ненавидеть человека, который часто иронично воспринимает мир.

И дальше серьезно делает свою работу – разумеется, xG у Холанда ниже, чем количество мячей в АПЛ (14.4 против 20). Видна разница с Мбаппе. Проблема Килиана – отсутствие пиар-консультанта. Килиан ужасно прошел абсолютно все важные информационные поводы. Сорванный переход в «Реал» — неграмотная работа с публикой, все посчитали, что продался шейхам. Якобы требования назначить Зидана и выгнать Неймара из ПСЖ – сидит, молчит. Даже личные кейсы не проработаны.

Специалист по связям с общественностью грамотно бы раскрыл кейс дружбы с женщиной, которая раньше была мужчиной. А самый свежий пример – слабая реакция Мбаппе на поступки Мартинеса. Нет, нельзя игнорировать буллинг, любой психиатр скажет, что это неграмотная тактика. А вот Холанд, хотя его делами больше не занимается Райола – агент, к сожалению, отбыл в мир иной, позиционирует себя шутником. Его интервью с каменным лицом – в интересах комедии.

Дурацкая одежда – еще один прикол, норвежец получает кайф, заказывая себе нелепые костюмы. Шутки пока не такие мастерские, как у Златана, но и Холанд еще юный, ему нечего сказать. Эрлинг хорошо себя подает, тот же ролик в стиле «Один дома» на пустой базе «Манчестер Сити» сыграл в плюс. Самоирония присутствует, с Гвардиолой насчет промахов согласен. Хотя говорил, что готов пять раз касаться мяча, если забьет пять мячей, видно, что работали над тактикой.

У норвежца может быть еще больше ударов, еще больше ключевых передач, частое участие в построении атак с выстрелами в конце. Пока ему без разницы, кто пасует – Де Брюйне, Канселу, Грилиш или Альварес, принимает классно, закрывая в основном ударами левой ногой. Но и норвежец, и Гвардиола понимают, что это только начало. Наличие Холанда не помешало проиграть «Ливерпулю» и «Брентфорду», потерять очки с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» в рамках АПЛ.

Холанд – впечатляющее смертельное оружие, но футбол не настолько банальный, как многие завершающие удары Эрлинга в стиле Левандовского времен «Баварии». Очевидно, что молодому человеку нельзя расслабляться. «Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов и АПЛ, но не единоличный. А Холанд станет великим, когда будет выигрывать трофеи и спасать в сложнейших матчах.

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Все комментарии
andrewheat
andrewheat ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 07:44
Отсюда вопрос - стоит ли перестройка того? Ведь и до Холанда исправно забивали и внутренние титулы брали. Для меня ответ на этот вопрос будет положительным, если Эрлинг даст горожанам то, чего у них ещё не было.
andrewheat
andrewheat ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:35
Об успехе трансфера Холанда предметно можно будет говорить по окончанию сезона исходя из того, как он проявит себя в решающие моменты (особенно в ЛЧ). Думаю, его приобретали для этого. А чемпионами горожане и без бомбардирских рекордов становятся с завидной регулярностью. Пока что Холанд подтверждает дортмундский статус - крутой бомбардир второй команды чемпионата.
Санёк Киселёв
Санёк Киселёв ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:23
Но ЛЧ это фантастика, Мешок не выйграет. Это трофей для нормальных фк
DXTK
DXTK
вчера в 21:17
Мне кажется пока МС и Гвардиола все еще привыкают какого играть с чистым напом, ведь получается так, он забивает большую часть голов команды, а следовательно вся игра в атаке сконцентрирована на нем. По этому если МС терял очки, то возможно в тех матчах не смогли его снабжать пасом на гол как можно чаще, проще сказать МС стал немного зависим от норвежца, как и сам футболист от партнеров, и Холанд выполняет роль центрального нападающего, а не как тут один высказался замыкателя.

с Холандом в составе проиграли 1:2 Брентфорду, при чем дома, в гостях проиграли Ливерпулю 0:1, всели ничья с Астон Виллой 1:1, с Ньюкаслом 3:3, при этом пришлось камбечить.
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:45
ну зачем сравнивать
смотри как Мбаппе играл в ЛЧ и ЧМ)
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:45
да он хоть 100 за сезон только в АПЛ положит, карлик все равно в глазах обывателей лучший ахахахахахахахахахахах
Elliada
Elliada ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:30
Разве не ясно? Замыкатели - нападающие, которые только могут завершать атаки. Они же пенальтисты. Игроки средние, но за счет команды забивают много, поэтому их считают великими и им достается вся слава. Чаще всего с ужасным характером. Не являются незаменимыми. Команды показывают одинаковый результат что с ними, что без них.

Пример. Роналду. С ним и без него МЮ и Реал выигрывал чемпионат и выходил/выигрывал ЛЧ. Левандовски. Что с ним, что без него Бавария на 1-м месте и выигрывала 6 из 6 матчей ЛЧ. Барселона что с ним, что без него не смогла выйти из группы ЛЧ и вылетела в ЛЕ
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:10
Что для Вас футбольный замыкатель, если не против объяснить?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:00
интересно, играя в Норвегии сколько бы забил этот андроид?
Elliada
Elliada
вчера в 16:46
Болею за МС и не люблю замыкателей, типа балласта, раздутого поляка, черепашки. Холанн тоже замыкатель. Забивает много, но главное, чтобы был результат. Я начну его уважать только если поможет выиграть ЛЧ. Если нет, он такой как остальные замыкатели, паразитирующие на командах. МЮ, Реал, Бавария и до этих замыкателей были чемпионами и брали ЛЧ. Сити и до Холанна был чемпионом. Глупо говорить, что он тащит. Без передач КДБ у него ничего не получалось бы. Искренне желаю МС выиграть ЛЧ.
протон
протон
вчера в 16:36
лучший игрок мира атакующий)
Смешно даже сравнивать АПЛ и Лигу 1 по уровню, в ней за ПСЖ Мбаппе надо по 70 за ПСЖ забивать, чтоб сравниться с Эрлингом, который на 40+ идёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Холанд просто машина по забиванию голов. И хорошо то, что он не снижает к себе требований...
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