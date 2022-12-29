У Холанда 20 мячей в 14 турах АПЛ. Гвардиола и сам Эрлинг считают, что этого мало

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вчера, 16:16

Футболист и тренер выразили недовольство после победы.

Холанд сделал дубль в родном городе

Холанд – безжалостный малый. В своих оценках он редко эмоциональный. Не хвастался после матча с «Лидсом», а констатировал:

Я мог забить сегодня пять мячей, это факт. Мы выиграли, это главное… Мы видим «Арсенал» на вершине, за ними охотимся, но я – форвард, и поэтому говорю, что мог забить еще парочку. Это жизнь, мне надо больше тренироваться.

Холанд также сказал, что у него есть цель по голам за сезон, но из суеверности озвучивать её не станет. Эрлинга разозлил пропуск ЧМ -2022, зато подзарядил батареи. Смотрел, как другие забивали, что его подстегивало и мотивировало продолжить сезон голами. В родном городе – Холанд появился на свет и провел первые годы жизни в Лидсе, когда за одноименный клуб выступал его отец, Эрлинг благодаря дублю побил рекорд папы по голам в АПЛ .

Вот только 20 мячей форвард забил за 14 матчей, а защитник Альф-Инге Холанд провел 181 поединок в английском высшем дивизионе, чтобы собрать 18 голов. Кстати, тоже неплохой результат для разрушителя – не только атлетизм выделяет младшего Холанда, интуиция тоже передалась. Эрлинг не кокетничает, когда говорит о нереализованных моментах. Пусть не пять, но четыре гола мог забить. Минимум дважды вратарь «Лидса» Мелье, которым интересуется, в том числе, «Бавария», выручил.

От поражения француз не спас, но еще в кубковом матче против «Ливерпуля» стало очевидным, что Гюндоган, Де Брюйне и Холанд, для которых ЧМ -2022 не получился триумфальным, разозлились. Будут мстить за свежее прошлое будущим соперникам. «Манчестер Сити» чисто обыграл «Лидс» и «продолжает охоту», как сказал Холанд, за «Арсеналом».

Эрлинг сумел опередить не только Месси

Никогда ранее футболисты из команд Гвардиолы не забивали 25 мячей под его руководством так быстро. А ведь там хватало кандидатов на успех – Месси, Анри, Ибрагимович, Вилья, Левандовски и многие другие. Теперь на первом месте молодой норвежец, забивший 25 мячей в 20 играх в команде Гвардиолы. На второй позиции Месси – потратил 28 матчей на старте карьеры, когда не играл так близко к чужим воротам, как позже.

Третьим пришел Это’О – 30 матчей, Агуэро на четвертом месте – 35 игр (в «Манчестер Сити» Холанд побил именно его рекорд), а король Анри потратил 41 игру на 25 голов. Впечатляющий результат норвежца, ведь Холанду всего 22 года. Многие переживали, сможет ли звезда Бундеслиги быстро адаптироваться на новом месте. Холанд не подвел, в немецкой и английской лигах у него 100 голевых действий в 81 матче.

82 гола и 18 ассистов выделяют форварда, как и попытка побить рекорд Торреса. Холанд стал шестым иностранцем, который в дебютном сезоне забил двадцать или больше мячей. Осталось пять мячей, чтобы обойти Фернандо, а Коста, Клинсманн, Агуэро и Ван Нистелрой уже позади. Еще остался позади Кевин Филлипс, ведь забил 20 мячей в АПЛ за 21 матч, а не за 14. Энди Коул, Ван Нистелрой, Коста и Йебоа потратили еще больше игр.

При этом Гвардиола чередует комплименты с констатацией промахов, о которых говорит сам футболист:

Холанд забил много, но может забивать чаще. Мы в восторге от его скромности. Исключительный парень с трудовой этикой и профессионализмом.

Про игровую этику хорошо сказано. Неймар вчера получил удаление после второй желтой за симуляцию, и во Франции уверены – специально это сделал, чтобы зажигать на новогодних вечеринках, а не трудиться в ближайших матчах ПСЖ . Холанда тоже разок выводили из ночного клуба, но эти приключения он оставил в юности.

Хет-трики после лазаньи и игровые недочеты

Почему у Холанда получается, кроме очевидных выводов о таланте, атлетизме и силе напарников? У него хорошее настроение. Эрлинг шутил, что секрет его хет-триков – папина лазанья. Таких историй о Холанде собралось много, вроде раздачи фанатам «Боруссии» Д автографов с морковкой во рту (решил перекусить за рулем автомобиля). У него позитивный образ. Сложно ненавидеть человека, который часто иронично воспринимает мир.

И дальше серьезно делает свою работу – разумеется, xG у Холанда ниже, чем количество мячей в АПЛ (14.4 против 20). Видна разница с Мбаппе. Проблема Килиана – отсутствие пиар-консультанта. Килиан ужасно прошел абсолютно все важные информационные поводы. Сорванный переход в «Реал» — неграмотная работа с публикой, все посчитали, что продался шейхам. Якобы требования назначить Зидана и выгнать Неймара из ПСЖ – сидит, молчит. Даже личные кейсы не проработаны.

Специалист по связям с общественностью грамотно бы раскрыл кейс дружбы с женщиной, которая раньше была мужчиной. А самый свежий пример – слабая реакция Мбаппе на поступки Мартинеса. Нет, нельзя игнорировать буллинг, любой психиатр скажет, что это неграмотная тактика. А вот Холанд, хотя его делами больше не занимается Райола – агент, к сожалению, отбыл в мир иной, позиционирует себя шутником. Его интервью с каменным лицом – в интересах комедии.

Дурацкая одежда – еще один прикол, норвежец получает кайф, заказывая себе нелепые костюмы. Шутки пока не такие мастерские, как у Златана, но и Холанд еще юный, ему нечего сказать. Эрлинг хорошо себя подает, тот же ролик в стиле «Один дома» на пустой базе «Манчестер Сити» сыграл в плюс. Самоирония присутствует, с Гвардиолой насчет промахов согласен. Хотя говорил, что готов пять раз касаться мяча, если забьет пять мячей, видно, что работали над тактикой.

У норвежца может быть еще больше ударов, еще больше ключевых передач, частое участие в построении атак с выстрелами в конце. Пока ему без разницы, кто пасует – Де Брюйне, Канселу, Грилиш или Альварес, принимает классно, закрывая в основном ударами левой ногой. Но и норвежец, и Гвардиола понимают, что это только начало. Наличие Холанда не помешало проиграть «Ливерпулю» и «Брентфорду», потерять очки с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» в рамках АПЛ .