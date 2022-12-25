Больше верных комбинаций и ударов, меньше пустого владения. Чему научил ЧМ-2022

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вчера, 21:33

Важные тренды, которые скажутся на клубном сезоне.

Количество не переходило в качество

На ЧМ xG подсчитали с 1966-го. И впервые с ЧМ -2010 соотношение очков к качеству шансов упало ниже 0.5. В 1974-м, когда представили современный футбол, была аномальная корреляция – 0.845. Немцы и голландцы роскошно реализовывали моменты, как и многие другие сборные. А вот в Катаре второй худший за 15 турниров показатель.

Провалились сборные, создававшие классные моменты, например, Германия. Успеха добились такие команды, как Хорватия и Марокко. В ЮАР , Франции и США был в целом похожий расклад, но куда чаще видели промежуточные варианты, как в России или Германии. Зато знаем, о чем говорит низкое соотношение очков и качества шансов.

Не хватило форвардов. Бензема круче, чем Коло Муани. Манджукич выше классом, чем Петкович. Любой центрфорвард-чемпион из Бразилии сильнее, чем Ришарлисон, хотя тот и забил самый красивый мяч ЧМ -22. У немцев нет Клозе, Бирхоффа или Клинсманна, у Испании – Вильи, Рауля или Фернандо Торреса.

Показатель xG имеет значение, но даже когда Мусиала и компания создают шансы, если нет маяка впереди, то некому завершить старания победными голами. Констатируем, что снова все побегут воспитывать и искать центральных нападающих. Хотя эти поиски связаны с еще несколькими трендами ниже.

Полуторный номер победил первый

Шесть первых сборных турнира по владению мячом его провалили. Не учитываем время борьбы, как придумал Венгер для ФИФА , это лишь сбивает с толку и ничего не говорит о поединке. А вот процент работы первым номером определяет стиль футбола. Только у Испании безумные 77 %, но там и соперники помогли.

Дальше идут Англия – вылет до финала, о котором мечтали, Португалия – провал с Марокко, Дания – последнее место в группе ЧМ после Лиги Наций, где опередили Францию и Хорватию в квартете. Следом Германия – вылет из группы. И ещё Бельгия – полный провал. Надо уметь играть как фаворит, это сложно.

Впрочем, седьмая команда по владению – Аргентина. Как видим, важно держаться на грани, менять роли с первого номера на второй, как команда Скалони. Похоже поступали бразильцы, хорваты и французы. Но команда Дешама поплатилась за свою любовь к ставке на выносливость футболистов и низкую линию.

У теперь уже бывших чемпионов мира процент владения мячом почти такой, как у Сербии, которая ужасно оборонялась. Точно можно сказать, что оказался прав Галицкий, который давно говорил, что современный футбол не удовлетворяет ни «автобус», ни «тики-така». Это крайности, а нужна «золотая» середина.

«Тики-така» ведь тоже бывает удушающей и бессмысленной, как у Испании против Марокко. В плей-офф Лиги чемпионов ждите матчи, где одна команда попробует контролировать мяч ровно столько, чтобы получить нужный счет, а потом отойдет назад, даст сопернику играть, как уже делал «Реал» в прошлом.

На чемпионате мира половина команд владели мячом менее 50 % игрового времени. Япония, Австралия и Марокко так вышли из групп. Футболисты Реграги, хотя с мячом провели всего 38.4 % игрового времени, держались в защите не хуже Франции – допустили меньше ударов за матч. Полуторный номер правил бал.

Фланговый футбол стал еще важнее

Пока Александер-Арнольд осваивается в роли Скоулза – великолепного игрока, лишнего в сборной Англии, Уокер и компания доказали важность работы флангами в современном футболе, начиная с действий в стиле Хакими – жестких и четких, и до не всегда смышленых вингеров.

Можно вспомнить Сака, который частенько отдавал мяч поперек поля. Но и успехов хватало. Тренеры давно выяснили, что можно прятать плеймейкеров в глубину поля и на полуфланги. Так появились в схемах хитрый Гризманн, Эриксен, Де Брюйне, Зелиньски – лидеры по кроссам за игру на ЧМ .

Еще навесов стало больше, ведь игра в три центральных вышла из моды. Можно поймать двух защитников на удачном простреле с фланга или подаче верхом. Чистая итальянская тактика стала опасной в мире, где Канселу, Фернандеш, Тадич и Гакпо смещаются на края поля.

Переход на пять защитников применялся, чтобы выдержать временное давление. Например, в концовке матча. Разок один поляк шесть защитников в линию поставил, и не помогло. Пункт связан с оценками клубного сезона – защитники часто не поспевают за форвардами.

Лучшим в обороне был Гвардиол со сломанным носом, хотя в клубе не всегда так круто работал. Играл в дуэте с Ловреном, без подключения еще одного таланта хорватской команды – Сутало. Тренеры не тратили время, чтобы поставить сложную игру в три центральных.

Зато поработали со стандартами. В отличие от ЧМ -2018, где после них было 43 гола, в Катаре количество всего 25 без учета пенальти. Кстати, количество одиннадцатиметровых выросло, но не очень сильно. Тут уже тренд от Коллины – нередко позволяли борьбу на поле.

Отказ от глупых ударов развивает футбол

Суммируем, что пустое владение не приносит результат, хотя часто наводит взгляд на формального фаворита. Виден акцент на фланги, снова многие классные молодые игроки работают на краях поля, ведь выросли вместе с ростом популярности Роналду и Месси, начинавших на флангах.

Также современная статистика помогла тренерам развить гибридные схемы и зарубила веру в спасительную силу дальнего удара. Двенадцать лет назад Нигерия стала лидером на ЧМ по xG в пересчете на один удар, а сейчас Дания с таким же показателем 29-я из 32 команд.

Растет осмысленность атак. Чтобы вскрыть защиту в стиле Марокко нужно дольше готовить атаку, выходя на верную позицию. Тут дальние удары бессмысленные, часто как подарки голкиперу. Важна спонтанность, как разрезающий пас Месси на Молину, а не жест отчаяния.

Тренд четкий: выстрелов становится меньше, но стараются бить из качественных позиций. Это, в свою очередь, утяжеляет средний вес попытки. На ЧМ -18 забили 169 голов, в Катаре – 172, а при расцвете «тики-таки» на ЧМ -10 всего 145. Не было никаких «автобусов».

Зато видели матчи-перевертыши, и команды-перевертыши тоже на первых местах. Аргентина, Марокко, Франция и Хорватия разные команды, а суть похожая. Будь у африканцев другой набор соперников – не бельгийцы, испанцы и португальцы, то и они бы чаще атаковали.

Стили Скалони, Дешама и Далича пересекались. Главный вывод — все искали гармонию с собой, не забывая о дисгармонии с тем, какой футбол удобен сопернику. Подстройка под оппонента была не только у героев из Марокко, а дальше королевой становилась реализация.