Марокканец, удививший Луиса Энрике, и лучший молодой игрок. Как ЧМ в Катаре повлиял на стоимость футболистов

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вчера, 15:29

О футболистах, чья стоимость за время чемпионата мира возросла больше всего.

Джуд Беллингем — самый дорогой актив на трансферном рынке

Перед мундиалем было очевидно, что текущий сезон станет для Джуда последним в составе дортмундской «Боруссии». За время чемпионата мира вокруг него была масса различных слухов о заинтересованности со стороны ведущих клубов Европы.

Мундиаль в Катаре Джуд провел на довольно высоком уровне, был одним из лидеров сборной Англии. Благодаря этому трансферная стоимость молодого полузащитника возросла на 10 миллионов евро за прошедший месяц.

По разным оценкам, «Боруссия» рассчитывает выручить за англичанина в районе 130-150 миллионов евро, что является огромной суммой даже для таких мастодонтов, как «Манчестер Сити», «Реал» и «Ливерпуль». По последним данным, звание фаворита переходит то к «Реалу», то к «Ливерпулю». Оба клуба настроены максимально серьезно.

Энцо Фернандес — конкурент Джуда за звание главного трансферного лота лета

В борьбе за лучшего молодого игрока ЧМ фигурируют всё те же самые клубы, что и за Джуда Беллингема. Кроме одного небольшого отличия. Если «Сити» и «Реал» рассматривают Энцо в качестве альтернативы англичанину, то «Ливерпуль» из-за настоящего кризиса в центре поля готов выложить больше 200 миллионов евро.

За время на мундиале Энцо не только отвоевал место в основе сборной, ставшей чемпионом мира, попутно получив звание лучшего молодого игрока турнира, но и повысил свою трансферную стоимость на 20 миллионов евро, согласно порталу TransferMarkt.

Энцо перешел в «Бенфику» прошедшим летом за 12 миллионов евро, а обойдется потенциальному покупателю за сумму не менее 100 млн евро. Опция выкупа аргентинца — 120 млн евро. Клубу, решившему подписать полузащитника зимой, придется ее выплатить. Летом, как ожидается, «Бенфика» будет более сговорчива.

Буквально на днях появилась информация, что неизвестный клуб сделал предложение «Бенфике» о приобретении Энцо, однако португальская команда отказалась продавать игрока за 100 миллионов евро.

Йошко Гвардиол — самый востребованный центральный защитник прямо сейчас

Хорватский защитник получал заслуженные комплименты на протяжении всего мундиаля, помимо матча против сборной Аргентины.

Йошко вызвал восторг у множества поклонников футбола, а его трансферная стоимость возросла на 15 миллионов евро. Теперь его оценивают в 75 миллионов евро, что делает хорвата самым дорогим защитником мира.

Однако клубы, желающие приобрести Йошко, от этой идеи не отказываются. «Сити» и «Челси» готовы раскошелиться ради приобретения игрока на 100-120 миллионов евро, что позволит закрыть позицию на долгие годы вперед.

Новоиспеченная звезда голландской сборной — Коди Гакпо

Коди Гакпо неожиданно для многих стал главной звездой Нидерландов на прошедшем мундиале. Капитан ПСВ продолжил впечатляющие выступления в этом сезоне, не заметив разницу между национальным чемпионатом и чемпионатом мира.

За турнир в Катаре Коди отличился забитыми мячами во всех матчах группового этапа, участвовал в построении атак сборной и отвечал за все стандартные положения, несмотря на впечатляющий рост в 189 см. Стоимость Гакпо за прошедший месяц возросла с 45 млн до 60 млн евро, что, скорее всего, порадовало ПСВ .

Вряд ли голландскому клубу удастся удержать своего лидера, когда за ним стучатся гранды уровня «Манчестер Юнайтед». Именно манкунианцы являются сейчас фаворитами в борьбе за нападающего, но он также находится в списках «Ливерпуля». Ожидается, что ПСВ будет требовать в районе 60-65 миллионов за своего игрока.

Приз за самый большой скачок трансферной стоимости достается Аззедину Унахи

22-летний полузащитник «Анже» стал одним из главных открытий прошедшего турнира. Если Энцо Фернандес, Хулиан Альварес и Софьян Амрабат были известны общественности, то об Унахи знали лишь в очень узких кругах.

И даже Луис Энрике, против команды которого играл Унахи, не знал об игроке до матча: «Я был приятно удивлен №8 у Марокко, не могу вспомнить имя… Он играл превосходно».

Марокканец выступает за аутсайдера французской Лиги 1 и с радостью примет предложение клуба покрупнее. За ним уже открыли охоту «Барселона» и «Лестер», поэтому его ждет довольно впечатляющий скачок. Примерно такой же, как и скачок его трансферной стоимости, которая возросла аж в 5 раз! С 3 миллионов евро до 15 млн.

Препятствием может стать подписанный летом контракт до 2026-го. В новом соглашении Унахи нет опции выкупа, так что «Анже» может выставить любой ценник.

Коло Рэндал мог бы затмить всех в финале ЧМ , но Мартинес помешал

За несколько дней до старта ЧМ в Катаре в заявке сборной Франции из-за травмы Кристофера Нкунку появилось новое имя — Коло Рэндал.

На мундиале нападающий франкфуртского «Айнтрахта» выступал в качестве игрока подмены, нередко выходя со скамейки запасных, добивая своих оппонентов. Особенно в финальных стадиях плей-офф. Так произошло со сборной Марокко и почти произошло с аргентинцами в финале, если бы не Эмилиано Мартинес.

За время в Катаре Рэндал провел на поле лишь 183 минуты, забил гол в полуфинале и заработал пенальти в финале. За это трансферная стоимость француза возросла на 8 миллионов евро и достигла отметки в 35 миллионов евро. А за прошедший год цена и вовсе возросла в более чем 2 раза.

Сегодня один из главных претендентов на Рэндала — мюнхенская «Бавария». С учетом быстрой и успешной адаптации француза к Бундеслиге, интерес «Баварии» не вызывает вопросов — Рэндал отметился 5 голами и 9 голевыми передачами в 14 матчах этого сезона.