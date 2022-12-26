Шлагбаумы для «Арсенала», драка за место в ЛЧ и рекордный Холанд. АПЛ вернулась с интригами

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вчера, 22:17

Распаковывают подарки на Рождество.

Эксперты не верят в «Арсенал»

Хотя из клубов, которые лидировали до Рождества, почти все выиграли в итоге АПЛ , бывали исключения. В 2004 году МЮ опережал «Арсенал», выиграли 14 матчей из 18, но нарвались на тех самых «канониров», которые прошли чемпионат без поражений, хотя с немалым количеством ничьих. Стратегия сработала, Венгер стал чемпионом. Это был последний чемпионский титул лондонцев. Спустя девятнадцать лет Артета попытается не подпустить к себе учителя Гвардиолу и его дикую банду с Де Брюйне, Бернарду и Холандом. Хотя эксперты не верят в претендента – выпало много испытаний, доверяют действующему чемпиону. Логичная ставка, учитывая преграды на пути «Арсенала». Но оставим под Новый год веру в чудо, коим станет чемпионство униженного американским владельцем столичного клуба. По мнению букмекеров, в борьбе осталось всего два клуба, но у «горожан» шансы намного лучше. Проверим, проверим…

«Ливерпуль» и статус фаворита

Котировки на «Манчестер Сити» в пятнадцать раз выше, чем на титул Клоппа. И это логично. Но именно «красные» третьи в цепочке фаворитов. Хуже, чем в первой части сезона, команда такого уровня, играть долго не может. Трент и Эндрю могут зажечь на флангах, их проблемы ясны – устали после марафона прошлого сезона. Были травмы. Мане ушел в «Баварию», а для структуры игры оказался еще важнее, чем считали. Добавьте запрос на новичков в центре поля – бегают за Беллингемом, и промахи Нуньеса в атаке – получается полный пакет причин, почему «Ливерпуль» отстал от лидеров. Клоппу важно собрать серию побед, чтобы сохранить статус по сравнению с «Челси» и МЮ . Тем более, одним клубом-государством в АПЛ стало больше.

«Ньюкасл» думает о пьедестале

Интересная у Эдди Хау команда, ведь собрана с помощью толковых специалистов, полагается на тех, кому есть что доказывать, а не только на именитых игроков с высокими зарплатами, приехавших за деньгами шейхов. Роналду им точно не нужен, даже временный трансфер португальца будет ошибкой. Есть Альмирон, Вуд и Жоэлинтон (а еще ждет своей очереди Исак), в центре поля – бразилец Гимараес, справа в защите – Триппьер. Крепкая команда, которая стартовала после паузы с разгрома «Лестера» в гостях. Настраиваются не сбавлять темп, начали получать удовольствие от перехода на новый уровень. Мало пропускают, немного забивают, но проиграли лишь один раз – «Ливерпулю» в августе. Получается, у «сорок» 10 матчей в АПЛ без поражений подряд и много месяцев без ужасных поединков.

Богачи пытаются не вылететь

«Лестер» немножко улучшил положение до паузы, но пока от 18-го места на безопасное расстояние не оторвались. Бывший чемпион, как и другие богатые клубы – «Астон Вилла», «Лидс», «Вест Хэм» и «Эвертон», могут воевать за выживание с «Ноттингем Форест» и остальными. У последних странный владелец, ведь в чем только греческого миллиардера не обвиняли, в том числе, в связях с трафиком нехороших вещей через порты Греции. Пока у его английской команды нет игры, хотя это объяснимо. После двух десятков подписаний на общую сумму в 162 миллиона евро тяжело рассчитывать, что «лесники» пойдут рубить всех в щепки. Но не забывайте, кто замыкает таблицу. Недавно «Вулверхэмптон» был успешной португальской колонией в футбольной Великобритании. Теперь они с тоже известным «Саутгемптоном» отстали от остальных. Но не настолько, чтобы «Эвертон» и «Вест Хэм» не переживали за свою судьбу. Из АПЛ вылететь проще, чем многим клубам кажется.

Тен Хаг, Поттер и Конте рискуют

Антонио сразу же потерял очки после паузы. Не зря итальянец сердился, что между финалом ЧМ и стартом АПЛ всего неделя. «Тоттенхэм» проигрывал «Брентфорду» 0:2, и хотя нашли силы на камбэк, игру «шпор» тяжело назвать крутой. Подводит центр защиты. Чемпиону мира Ромеро нужен сильный напарник, как и еще одному победителю мундиаля, теперь уже бывшему чемпиону Льорису. «Тоттенхэм» остался собой, но будет воевать за путевку в Лигу чемпионов. Хотя конкуренты у него в этот раз зверские – МЮ , «Ливерпуль» и «Челси». Если Клоппа не выгонят после сезона без Лиги чемпионов, ведь в этом нет смысла, то тен Хаг, Поттер и Конте могут уйти летом в случае неудачной развязки сезона. На рынке немало именитых наставников, а у названных специалистов пока нет полного контроля в новых клубах.

Холанд хочет побить рекорд Коула

Хассельбайнк, Йорк, Даблин, Саттон и дважды Оуэн получали «Золотую бутсу» лучшему снайперу сезона в АПЛ , забив по 18 мячей. Анелька выиграл в составе «Челси», отличившись 19 раз. У 22-летнего норвежца 18 голов в тринадцати играх. В среду против «Лидса» может улучшить свой безумный показатель, ведь отдохнул, пока многие напарники бегали в Катаре. Шансы Кейна и остальных на «Золотую бутсу» пока оценивать странно. Холанд задал безумный темп. Если выдержит его, то замахнется на рекорд Коула – 34 мяча в 40 турах, и Ширера – столько же голов в 42 матчах. У норвежца будет меньше попыток, но настрой, как у Салаха пару лет назад. Мохамеду не хватило трех мячей, чтобы установить планку на новую высоту – Санта не принес ему под елку, которую египтянин традиционно ставит дома для детей, такой подарок.