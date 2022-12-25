Три года назад Скалони едва не умер. Сегодня он оживил сказку с Менотти, Аймаром и Самуэлем

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вчера, 09:27

Никто не верил в тренерскую банду, даже Марадона.

Луис Сесар Менотти – крестный отец команды

Чемпиону мира Менотти 84 года, но снова работает. А вот когда Умберто Грондона – сын одиозного главы аргентинского футбола Хулио, девять лет назад назначил себя главным тренером юношеской, а потом и молодежной сборной, то на Аргентине ставили крест. Но Дриусси и младший Симеоне выиграли молодежный Кубок Америки без тренера.

Таланты были всегда, многие из тренерского штаба Скалони – двукратные чемпионы мира. В 1997-м Самуэль и Аймар при поддержке Камбьяссо, Рикельме и Плаченте обыграли уругвайцев в финале. А Скалони забил Бразилии в плей-офф. Но цветение аргентинского футбола еще до вредителей из клана Грондоны обеспечил Менотти.

Луис сделал Аргентину первой в 1978-м без Марадоны, а с февраля 2019-го работает менеджером сборной, хотя старше некоторых коллег в два раза. Менотти был тем, кто отбивал атаки на Скалони. У Лионеля был только опыт ассистента. На одной из пресс-конференций его спросили, есть ли у тренера лицензия или аферист?

Аргентинец отреагировал адекватно – рассказал, что получил документы в Испании, где живет с семьей. Год был ассистентом Сампаоли в «Севилье». Затем вместе с Хорхе проиграл Франции 3:4 на ЧМ -18. Главный тренер ушел, а помощник остался. Менотти пришлось долго и упрямо объяснять, что «бронза» на Кубке Америки в 2019-м — не провал.

Сесар настаивал, что Лионель подходит команде. Редко бывает, когда чемпион мира и мэтр настолько добр к пузатой мелочи. Культурно не передать, что в Аргентине говорили о президенте ассоциации футбола Клаудио Тапии, который выбрал Скалони. Сейчас все делают вид, что верили, но страницы в интернете не горят. Приведем оценку Марадоны:

Этот мальчик, Скалони, не виноват, что его назначили. Но он почувствовал себя тренером и поедет на чемпионат мира. С ним можно ехать на кубок мира по мотогонкам, а не по футболу. Как можно назначить его, отдав Мартино мексиканцам?

Не уверены, что Марадона говорил трезвым, но запомните ремарку о мотогонках, важный нюанс. Диего запил перед смертью, мешал психотропные вещества с алкоголем, но трезвые критики тоже нападали на Скалони. А защищал всех дедушка в джинсах и простой футболке – чемпион мира Луис Сесар Менотти.

Пошел в защитники Лионеля, ведь сам выиграл турнир в 39 лет, прекрасно помнит, как в его талантах сомневались и сколько критиковали. Теперь его протеже Скалони – второй самый молодой тренер, выигравший Кубок мира, и первый в двадцать первом веке.

Аймар, Самуэль, Айяла и Агуэро – лейтенанты

Трое в штабе, а один в качестве личного психолога Месси, кума и друга. Серхио поселился в одном номере с «десяткой», не позволял раскисать, а потом стал ярким участником празднования победы в футболке Отаменди, что символично, учитывая, как опытный Николас едва не отдал победу французам.

Но важен не только Агуэро. Есть Мауро Доблер – координатор голкиперов. Не тренер вратарей, как Токалли, но когда Скалони решил оставить человека из штаба Сампаоли, то два специалиста высмотрели нового голкипера. Когда Армани пропускал четыре от французов, ни о каком Мартинесе не думали.

Гусман и Кабальеро сидели на лавке сборной, как Дибо в «Арсенале». Лишь в 2021 году штаб Аргентины доверился будущему герою Кубков Америки и мира. Также большое влияние оказали два известных в прошлом защитника из Серии А и Примеры – Самуэль и Айяла, они в представлениях не нуждаются.

Больше, чем у Айялы, матчей за Аргентину только у Ди Марии, Дзанетти, Маскерано и Месси. Защитники занялись обороной. Имея невысоких игроков, прорабатывали стандарты у своих и чужих ворот, делая акценты на перемене тактики, с тройки на дуэт, и состава защитников без потери контроля над линией.

Впечатляющая работа, учитывая кадровые перестановки в центре и на флангах. Как только Паредес не вписался уже в Катаре – переписали план, выпустили молодых Фернандеса и МакАллистера, а Де Пауль изменил роль, ведь не только телохранитель Месси. А вот Лионелю мог подсказать Пабло Аймар.

Плеймейкер и кумир детства Месси не смог реализовать талант полностью на поле. Зато вместе с важными тренерами по физической подготовке – Барриосом и Мартином, и аналитиком Манной, кучерявый Пабло доказал всей Аргентине и миру, что в них зря сомневалась целая футбольная страна.

Скалони – самый комфортный босс для тезки Месси

Не будем врать, что Скалони стал Бьелсой после победы на кубке мира. И не стал Гвардиолой по тренерскому классу. Вместе с тем именно для этого коллектива Лионель – идеальный тренер. Месси подтвердит, что впервые в карьере оказался в родной сборной в комфортных условиях.

Дело не только в тактике, за полем на него тоже вечно давили. Вспомните заявление Марадоны о диарее Лионеля. Диего говорил, что «мальчику Скалони» нельзя доверить регулировку уличного движения, но тренер доказал обратное в Катаре. Финал спланировал лучше, чем Дешам.

Аймар, Самуэль и Скалони знают друг друга с детства, когда впервые оказались в составе юношеской сборной. Были чемпионами мира и снова ими стали. Красивая история, причем можно отметить скромность каждого. Были единым организмом на бровке, ошибались, но признавали это.

Все, от шеф-повара, которая вкусно готовила любимое мясо, привезенное в Катар, до Скалони, обеспечили комфорт Месси. Лионель не паниковал. Завелся в середине пути, что тоже полезно, пассивный Месси чаще проигрывает. Мбаппе пытался сломать коллегу по ПСЖ , но опыт победил по пенальти.

Скалони теперь в пантеоне рядом с Менотти и Билардо. На груди у Месси и Ди Марии третья звезда. Возможно, Лионель и Анхель зря остались в сборной – лучше уходить на пике после чемпионства, когда на руках носят, но пока у Аргентины Скалони, можно верить в молодых и будущее команды.

Грондона попал за руль аргентинского футбола в 1979 году, девять раз переизбирался и сидел у всех в печенках. Но природный талант футболистов перевешивал, пока вице-президент ФИФА окончательно не скатился в коррупцию по правую руку от Блаттера. От суда Грондону спасла лишь смерть.

Через четыре года после этого у новых менеджеров хватило ума не убрать Скалони и выждать пару лет. В футболе все может изменить один или два сэйва, но все сложилось магическим образом. Скалони, его штаб и Менотти заслужили титул. Теперь Месси любят в Аргентине без оговорок.

А в Скалони увидели адекватного тренера, который не возомнил себя божеством после исторической победы на Кубке Америки спустя 26 лет ожидания. А кубок мира страна ждала 36 лет. Скалони с возрастом растерял спесь, это помогло. Когда ему напомнили дикую критику Марадоны, тренер ответил вот так:

Я думаю, что он всё еще здесь. Надеюсь, Диего получил удовольствие, наблюдая за финалом на небесах.

Вряд ли Аргентина стала сейчас первой, если бы 9 апреля 2019 года Скалони погиб. Тренер ехал на велосипеде, его сбила машина. Вот поэтому Марадона говорил о «мотогонках» и «регулировщике движения». Великий Диего был мастером оскорблений, подтекста и трэш-тока.

Скалони тогда упал на голову, сильно разбил лицо и повредил шею. Его испанской жене Элизе и двум маленьким сыновьям Иану и Ноа крупно повезло не потерять мужа и папу. Но раз это сказка по жанру, то один из её главных героев выжил и стал чемпионом мира.