Что-то не так с главными талантами РПЛ. Поколение, которое легко потерять

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вчера, 19:13

Пиняеву, Захаряну и Тюкавину рано расслабляться.

22-летние. Хватает игроков-разочарований

В чемпионате более сотни игроков, которым нет 23 лет. Среди них «старики» — двадцатидвухлетние Сперцян, Садулаев, Роберто Фернандес, Кузьмичев, Пруцев, Маслов и Умяров. Уже на этом возрастном отрезке находим людей, хваленных ранее, а теперь заслуженно критикуемых. Например, Изидор весной выдал чудесный отрезок, а сейчас бесполезен в «Локомотиве», хотя провел на поле немало минут.

Игнатов – разочарование из «Спартака». Абаскаль его тащит в основу, но Михаил не оправдывает надежд. Хотя не Игнатов стал главным 22-летним разочарованием сезона, ведь есть Гамид Агаларов. Поменял «Уфу» на «Ахмат», а голы на место на скамейке. И хотя «злой» Талалаев ушел, лучше не стало. А рядом Урунов – хрестоматийное разочарование «Спартака». Раконьяц и Сиссако тоже ошибались.

Плюс не все грамотно выбрали новые клубы. Марадишвили зря пошел в «Локомотив». Умярову неудобно быть хавбеком, от которого тренер «Спартака» требует игры Бускетса и Пирло, поэтому копятся вопросы. Из двадцатидвухлетних нет вопросов к одному Сперцяну. Но Эдуарда щедро подарили сборной Армении. Также хавбек «Краснодара» настраивается на отъезд, хотя вряд ли зимой.

21-летние. Никто не похож на элитного мастера

Поколения пересекаются, ведь одногодки могут временно быть разного возраста. Но если брать двадцатиоднолетних, то выбор игроков намного скромнее, чем в первом случае. Своего Сперцяна у них явно нет. Больше всех минут в РПЛ сыграл Александр Сильянов, но молодой крайний защитник оказался в «Ростове», поскольку его не видели в основе «Локомотива». Хотел играть за команду Карпина – получилось.

Можно отметить Агапова из «Пари НН», но главная звезда этой группы, пожалуй, Даниил Хлусевич. Уроженец Симферополя доказал, что без крутой школы можно заиграть в клубе РПЛ , ведь после «Арсенала» перебрался в основу «Спартака». Толковый латераль, которому на левом фланге у Абаскаля играется неожиданно удобнее, чем на правом, хотя сам Даниил – правша и изначально правый атакующий хавбек.

Кроме героев, есть те, кто может лучше. Не разбегался серб Чиркович из «Крыльев Советов». Мантуан на лавке в «Зените». У Прохина в «Ростове» не получается, появился молодой конкурент для дуэта с Осипенко. Кроме Литвинова из «Спартака», которого легко похвалить за игру в центре обороны и середине поля, есть не такие однозначные Маричал и Мухин. Хавбек ЦСКА потерял место в основе.

20-летние. Чередуют сильные и слабые матчи

Не всегда нестабильность упрек, когда парню всего двадцать, но довольно много игроков этого возраста уже на поле. Тридцать человек из самых разных по статусу клубов. Выделяется Олусегун – надеемся, нигерийцу двадцать лет, а не сорок два. Можно похвалить Карпукаса, ведь дрался в составе бедового «Локомотива» осенью. Еще высокие оценки у Денисова из «Спартака» — не очень яркий в атаке на фланге, но крепкий универсал.

Можно выделить прогресс Сазонова из «Динамо». Жаль лишь, что выбрал сборную Грузии. Зато в клубе ведет борьбу с молодыми латиноамериканцами. Кривцов из «Краснодара» прибавил. У Волкова на фланге у «быков» много игровой практики, хотя и ошибок хватало. Кутицкий пригодился в опорной зоне «Динамо», а Щетинин – в тройке хавбеков «Ростова». Вроде бы крутые игроки, но есть проблема, олицетворенная Тюкавиным.

Константин хочет играть от звонка до звонка за «Динамо». Йоканович видит, что в качестве джокера форвард бывает прекрасен, а вот если его ставить постоянно, то начинаются серые отрезки. В возрасте Тюкавина на словах можно сыграть 30 ровных матчей в РПЛ , а на деле видели, что Костя терялся, как и опытный Смолов. Посмотрим, как будет весной, ведь если Тюкавина мариновать на лавке, то за ним придут из «Зенита».

Самые юные. Изобретательные надежды лиги

Пиняеву, Худякову и Мелешину по 18 лет. Захаряну, Коваленко, Одоевскому, Ланговичу, Гладышеву, Мелехину и Гагнидзе – по 19. Хотя тут предсказуемо мало защитников, набирается почти целая сборная моложе двадцати лет. И минимум трое – Пиняев, Захарян и Коваленко, жутко одаренные. У последнего любят найти недочеты, но Сергей и Арсен точно среди главных талантов не только дома. И оба не получили то, о чём мечтали.

Пиняева запихнули в «Локомотив», а Захаряна не смогли перевезти в «Челси». Как сложится судьба Сергея и Арсена, если оба грезят игрой за большие клубы в главных лигах? Посмотрим, пока хватало ошибок, хотя их отчасти оправдывает возраст. Но здесь как с Карповым из ЦСКА . Раз тренеры доверяли юному защитнику, то оценивать стоило по стандартам взрослого футбола. И давление Вадим пока не выдержал.

Даже лучшие молодые игроки могут потеряться. Не всегда судьба победителя «Первой пятёрки» — премии лучшему молодому игроку года, складывалась так, как у Кержакова и Акинфеева. Яковлев, Кокорин, Базелюк, Щенников, Дзагоев и Набиуллин по разным причинам себя полностью не реализовали. Алексею Миранчуку, Головину, Чалову, Сафонову и Дивееву, которые тоже получали «Первую пятерку», стоит задуматься о своем будущем.