Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиТоварищеские матчи. Сборные 2022

ФИФА отобрала у России очки за победу над Кыргызстаном

сегодня, 13:24
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Международная федерация футбола отобрала у сборной России очки в рейтинге ФИФА.

ФИФА опубликовала рейтинг сборных, в котором команда России опустилась на 37-е место, потеряв 4,85 балла. У национальной команды вычли очки за победу в товарищеском матче над Кыргызстаном (2:1), которые по ошибке были начислены ранее.

Причиной тому стали 10 замен в перерыве поединка, которые сделал главный тренер Валерий Карпин.

Напомним, что в матчах первых сборных категории «А» может быть заявлено максимум пятнадцать запасных, из которых может быть использовано только шесть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бразилия лидирует в обновлённом рейтинге ФИФА. Аргентина — вторая
19 декабря
«Ливерпуль» стал лучшим клубом Европы 2022 года в рейтинге IFFHS
16 декабря
Месси является главным претендентом на «Золотой мяч»
12 декабря
Легенды «Челси» и звёзды «Ливерпуля». Лучшие африканцы в истории АПЛ
14 октябряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
15-й в истории. Холанд получил высший балл от самых строгих оценщиков
04 октябряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии9
Лучшие игроки в истории «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Промес, Халк и Вагнер против россиян
03 октябряВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии6
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 