ФИФА отобрала у России очки за победу над Кыргызстаном

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сегодня, 13:24

Международная федерация футбола отобрала у сборной России очки в рейтинге ФИФА .

ФИФА опубликовала рейтинг сборных, в котором команда России опустилась на 37-е место, потеряв 4,85 балла. У национальной команды вычли очки за победу в товарищеском матче над Кыргызстаном (2:1), которые по ошибке были начислены ранее.

Причиной тому стали 10 замен в перерыве поединка, которые сделал главный тренер .

Напомним, что в матчах первых сборных категории «А» может быть заявлено максимум пятнадцать запасных, из которых может быть использовано только шесть.