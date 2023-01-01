«Брентфорд» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Ливерпуль», который состоится 2 декабря 2023 года

«Брентфорд»

Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают «пчёлы» из Брентфорда. Предлагаем вспомнить результаты матчей с участием команды за последнее время. В декабре прошлого года «красно-белые» провели три товарищеских матча. Испанской «Сельте» и французскому «Бордо» футбольный клуб из Брентфорда уступил. Ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с «Вольфсбургом». В позапрошлом туре Премьер-лиги, выигрывая в два гола, «красно-белые» не удержали преимущество в матче со «шпорами». Игра с «Тоттенхэмом» закончилась со счётом 2:2.

«Молотобойцев» 30 декабря «пчёлы» выиграли на их поле (0:2).

«Ливерпуль»

«Красные» в Премьер-лиге на данный момент занимают шестое место. Ознакомимся с успехами «Ливерпуля» в недавних матчах. В прошлом месяце команда провела две товарищеских встречи. «Ливерпуль» проиграл французскому «Лиону» с разницей в пару мячей. С большим счётом был обыгран «красными» футбольный клуб «Милан». В 1/8 Кубка английской лиги «Манчестер Сити» не без труда обыграл команду из Ливерпуля. В позапрошлом туре чемпионата «красные» одержали победу над «вилланами».

Со счётом 2:1 «Ливерпуль» обыграл команду «Лестер».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 5.60

Ничья – 4.50

Победит «Ливерпуль» – 1.56

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.36

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

Две очные встречи команд завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч»

В одном матче из пяти последних «пчёлы» обыграли своих оппонентов

За тот же период в трёх играх «красные» выиграли.

Прогноз

«Брентфорд» проиграл с большим счётом «Ливерпулю» в прошлой встрече. В предстоящем матче у «пчёл» будет возможность взять реванш за поражение. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 5.60 на победу команды «Брентфорд».