«Эвертон» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Брайтон», который состоится 3 декабря 2023 года

«Эвертон»

«Эвертон» в чемпионате Англии находится на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием команды за последнее время. Две победы одержали «синие» в двух товарищеских встречах. После серии пенальти «ириски» обыграли шотландский клуб «Селтик». С большим счётом «Эвертон» взял верх над австралийской командой «Уондерерс». На своём поле «синие» проиграли «волкам» из Вулверхэмптона.

Со счётом 1:1 завершилась игра с «небесно-голубыми» из Манчестера.

«Брайтон»

На данный момент «Брайтон» занимает девятое место в английской Премьер-лиге. Вспомним недавние матчи команды. Вничью «Альбион» сыграл с «вилланами» в товарищеской встрече. В 1/8 Кубка английской лиги после серии пенальти «Брайтон» проиграл «Чарльтону». В позапрошлом туре с разницей в пару мячей «чайки» одержали победу над «Саутгемптоном».

31 декабря со счётом 2:4 «Брайтон» проиграл дома «канонирам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 3.50

Ничья – 3.45

Победит «Брайтон» – 2.15

Победит «Брайтон» с форой -1 – 3.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три личные встречи из пяти крайних

В двух матчах из пяти последних «синие» выиграли

За аналогичный период «чайки» одержали победу только в одной игре.

Прогноз

В крайней встрече команд «Альбион» в гостях обыграл «синих». Pinnacle предлагает коэффициент 2.15 на победу «Брайтона». Повторить успех «чайкам» вполне под силу.