«Эвертон» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Брайтон», который состоится 3 декабря 2023 года
«Эвертон»
«Эвертон» в чемпионате Англии находится на шестнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием команды за последнее время. Две победы одержали «синие» в двух товарищеских встречах. После серии пенальти «ириски» обыграли шотландский клуб «Селтик». С большим счётом «Эвертон» взял верх над австралийской командой «Уондерерс». На своём поле «синие» проиграли «волкам» из Вулверхэмптона.
Со счётом 1:1 завершилась игра с «небесно-голубыми» из Манчестера.
«Брайтон»
На данный момент «Брайтон» занимает девятое место в английской Премьер-лиге. Вспомним недавние матчи команды. Вничью «Альбион» сыграл с «вилланами» в товарищеской встрече. В 1/8 Кубка английской лиги после серии пенальти «Брайтон» проиграл «Чарльтону». В позапрошлом туре с разницей в пару мячей «чайки» одержали победу над «Саутгемптоном».
31 декабря со счётом 2:4 «Брайтон» проиграл дома «канонирам».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» – 3.50
- Ничья – 3.45
- Победит «Брайтон» – 2.15
- Победит «Брайтон» с форой -1 – 3.05
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три личные встречи из пяти крайних
- В двух матчах из пяти последних «синие» выиграли
- За аналогичный период «чайки» одержали победу только в одной игре.
Прогноз
В крайней встрече команд «Альбион» в гостях обыграл «синих». Pinnacle предлагает коэффициент 2.15 на победу «Брайтона». Повторить успех «чайкам» вполне под силу.