Осинькин: «Мы не имели возможности удержать Глушенкова и Пиняева»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о переходе игроков самарской команды и в «Локомотив».

Мы понимали, что процесс запущен. Понимали, что «Локомотив», скорее всего, в ближайшее время объявит. В такой ситуации мы должны сказать ребятам спасибо за то время, которое они пробыли у нас. Они помогли нам, а мы помогли им.

Они действительно прогрессировали и добились внимания со стороны лидеров нашего чемпионата. Рост ребят был такой, что мы не имели возможности их удержать. Значит, будем искать новых перспективных футболистов и выращивать новых звёздочек.

Ещё раз выражаю благодарность ребятам, потому что не все знают, как они работают и сколько времени посвящают футболу. Спасибо им за профессионализм.