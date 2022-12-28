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Осинькин: «Мы не имели возможности удержать Глушенкова и Пиняева»

вчера, 18:10

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе игроков самарской команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

Мы понимали, что процесс запущен. Понимали, что «Локомотив», скорее всего, в ближайшее время объявит. В такой ситуации мы должны сказать ребятам спасибо за то время, которое они пробыли у нас. Они помогли нам, а мы помогли им.

Они действительно прогрессировали и добились внимания со стороны лидеров нашего чемпионата. Рост ребят был такой, что мы не имели возможности их удержать. Значит, будем искать новых перспективных футболистов и выращивать новых звёздочек.

Ещё раз выражаю благодарность ребятам, потому что не все знают, как они работают и сколько времени посвящают футболу. Спасибо им за профессионализм.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:21
Ненависть - это тоже чувство, а им (футболистам) болельщики просто безразличны - все на одно лицо. Они просто наиболее выгодно продают себя. Действие понятное, прагматичное, но кто их тянет за язык опошлять его высокопарными словами о любви, вечной памяти в сердце и прочим враньём.
nubom
nubom
вчера в 19:09
"...Они действительно прогрессировали и добились внимания со стороны лидеров нашего чемпионата..." - напомню, Локомотив на 14 месте и отстает от Крыльев (11 место) на 7 очков.
Как же надо ненавидеть своих болельщиков ...
yq5bknsxhg37
yq5bknsxhg37
вчера в 18:41
Взаимная помощь теперь будем ждать результат
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 18:28
Они действительно прогрессировали, но не получилось.
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