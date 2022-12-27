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В РПЛ не любят футболистов из Турции. За всё время подписали 8 игроков – чаще всего к ним обращались «Рубин» и ЦСКА

вчера, 14:59
Языджи Юсуф
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Языджи Юсуф
Языджи Юсуф
Полузащитник
Карадениз Гекдениз
Карадениз Гекдениз
Полузащитник
Эркин Джанер
Эркин Джанер
Защитник

История от Текке до Языджи.

Агент экс-полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи недоволен тем, что клубы из России редко обращаются к игрокам из Турции:

Есть много талантливых турецких футболистов, которые могут играть в России. Эти страны и их культуры очень близки друг к другу. Я все еще не могу понять, почему российские клубы ищут качественных футболистов настолько далеко от Турции. Наши игроки могут очень быстро адаптироваться к условиям в России и сразу же помочь командам. Зачем далеко ходить? Мы всегда открыты для совместной работы!

Слова агента очень похожи на правду – в истории Премьер-лиги турок было в разы меньше, чем аргентинцев, боснийцев, бразильцев и даже азербайджанцев. Рассказываем о наиболее запомнившихся.

Фатих Текке

Форвард запомнился по выступлениям за «Зенит», но еще год успел провести в «Рубине».

Петербуржцы подписали турка в 2006-м из «Трабзонспора», сумма отступных составила 7,5 миллиона евро. В дебютном сезоне за команду РПЛ Текке был стопроцентным игроком основы, правда, и близко не подобрался к топ-5 бомбардиров – забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.

В итоге Фатих являлся лишь игроком ротации, выбивал не больше 8 голов за сезон. Зато приложил руку к успеху в лиге УЕФА в сезоне 2007/08. В плей-офф еврокубка нападающий пропустил большинство игр, а вот в финале вышел в старте – и отдал голевую на Зырянова на последних минутах.

Последним аккордом в РПЛ стали 5 матчей за «Рубин» в 2010 году, после чего Текке вернулся в родной чемпионат Турции.

Гекдениз Карадениз

Важнейший футболист с турецким паспортом в истории «Рубина» — а турок там было много. До перехода в казанский клуб он не покидал родной «Трабзонспор», провел 8 лет в основе и лишь затем переехал в Россию. Он помнит о том, что когда-то «Рубин» мог дважды подряд стать чемпионом России.

На период карьеры вингера в команде пришлись лучшие годы казанцев с Курбаном Бердыевым. Гекдениз в первые годы был одним из лучших по результативности, а в последний сезон в карьере (2017/18) забил 2 мяча и отдал 6 ассистов. Теперь хочет начать тренерскую карьеру в РПЛ.

Хасан Кабзе

В ориентированной на защиту игре «Рубина» Бердыева форвард смотрелся в разы менее ярко, чем его соотечественник, но даже 2-4 мячей хватало, чтобы оставаться на тот момент одной из сильнейших команд РПЛ.

После двух чемпионств с «Рубином» Хасан успел съездить во Францию, но лучшие показатели все равно демонстрировал в Турции.

Аксу Мехмет

Пример худшего легионера из Турции в российском клубе. В «Ростове» он появился так же неожиданно, как затем пропал с радаров. «Бешикташ» гонял Аксу по арендам, а ростовчане выплатили за игрока 250 тысяч евро. Форвард лишь дважды появился на поле – против «Локомотива» и ЦСКА. После аренды в «Женис» из Казахстана Мехмет вернулся в Турцию, больше о нем ничего не было слышно.

Гекхан Торе

Вингера, который успел побывать в системе «Челси» и «Гамбурга», в 2012-м году за 6 миллионов евро приобрел «Рубин». Правда, Гекхан в общей сложности провел в российском чемпионате лишь 8 матчей за два сезона, зато запомнился скандалами. По рассказам Эльвина Керимова, Торе часто появлялся в клубах, участвовал в потасовках. Турок пытался покинуть казанский коллектив, имея действующий контракт, а агент игрока обвинял боссов клуба в вымогательстве.

Сезон 2013/14 Гекхан провел в аренде в «Бешикташ» — турецкая команда летом выкупила нападающего за 4,5 миллиона евро.

Тамер Туна

Почти всю свою карьеру полузащитник провел в Турции, но в 2005-м успел поиграть за «Ахмат» (тогда – «Терек»).

Ничем ярким Тамер не отметился – за полгода провел 20 матчей в чемпионате, по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги и вернулся домой, подписав контракт с «Самсунспором».

При этом Туна тепло отзывается об РПЛ и отмечает, что лига уже на тот момент была сильной. Но грозненский клуб тогда, по его словам, был гораздо менее организован, а из-за проблем с визой хавбеку приходилось летать в Турцию каждые 3 месяца.

Джанер Эркин

ЦСКА приобрел левого защитника в возрасте 18 лет у «Манисаспора». Уже тогда Джанер начинал вызываться в национальную команду.

«Армейцы» поступательно подводили турка к основе, давая игровую практику в молодежной команде. На второй сезон в московском клубе защитник провел уже 18 матчей, однако до стартового состава так и не дотянул.

В 2009 году последовала аренда в «Галатасарай», после которой Эркина подписал «Фенербахче». И вот уже в стамбульском коллективе Джанер раскрылся полностью. Но так и не заиграв за рубежом.

Юсуф Языджи

История с полузащитником, которого арендовал ЦСКА, совсем свежа. У Юсуфа карьера в Европе сложилась удачнее, чем у остальных турок из нашего списка. Правда, предыдущий сезон складывался неудачно – и «армейцы» смогли договориться об аренде игрока из «Лилля».

Языджи быстро влился в стартовый состав, февраль-март выдались по-настоящему ударными – его голы приносили красно-синим очки, москвичи быстро вернулись в топ-3, даже разговоры о медалях начались. Полузащитник забил 8 мячей в шести матчах РПЛ. Однако за ними последовала глубочайшая засуха.

В вопросе о необходимости выкупа турка уже не было былой однозначности, а ценник, выставленный «Лиллем», окончательно отпугнул ЦСКА – 12 миллионов евро за игрока настроения клуб платить не собирался.

Сейчас 25-летний полузащитник выглядит совсем не лучше, чем в мае – он забил лишь 1 гол в августе и с тех пор продолжает молчать.

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Все комментарии
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 13:13
Вот из этой статьи и понятно почему не берут игроков из Турции)
Вначале на эмоциях они играют - получают контракт и перестают.
Они знают что вернувшись домой получат еще жирнее контракт т.к. "игрок с опытом в Европе"
monah-10
monah-10 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 16:51
Конечно нет, ставка будет считаться состоявшейся если команды хотя-бы период сыграли.
volga.kot
volga.kot
вчера в 15:28
Жизнь сейчас такова что полюбишь и турков!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 15:08
Отменённые матчи = возврат ставок.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 15:07
Китай. Суперлига 2022

В связи со вспышкой коронавируса, некоторые команды не играют, бывает техническое поражение - 3:0 или 0:3.

Вот интересно, если человек поставил на точный счет 3:0, и было техническое поражение гостей, эта ставка выиграет?
Гость
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