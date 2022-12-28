Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив»

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вчера, 17:52

Футболисты и перешли из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Пиняев подписал с «красно-зелеными» четырехлетнее соглашение. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей за самарцев, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. За «Локомотив» Пиняев будет выступать под номером 19.