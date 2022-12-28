Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив»

Футболисты Сергей Пиняев и Максим Глушенков перешли из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
Пиняев подписал с «красно-зелеными» четырехлетнее соглашение. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей за самарцев, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. За «Локомотив» Пиняев будет выступать под номером 19.
Глушенков принял участие в 21 поединке за самарцев в текущем сезоне РПЛ и Кубка России, на его счету 6 голов и 4 голевые передачи. С «Локомотивом» он заключил контракт на 4 года, он будет играть за москвичей под номером 15.