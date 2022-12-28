Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив»

вчера, 17:52

Футболисты Сергей Пиняев и Максим Глушенков перешли из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Пиняев подписал с «красно-зелеными» четырехлетнее соглашение. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей за самарцев, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. За «Локомотив» Пиняев будет выступать под номером 19.

Глушенков принял участие в 21 поединке за самарцев в текущем сезоне РПЛ и Кубка России, на его счету 6 голов и 4 голевые передачи. С «Локомотивом» он заключил контракт на 4 года, он будет играть за москвичей под номером 15.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин: «Мы не имели возможности удержать Глушенкова и Пиняева»
Вчера, 18:10
В РПЛ не любят футболистов из Турции. За всё время подписали 8 игроков – чаще всего к ним обращались «Рубин» и ЦСКА
27 декабряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
ОфициальноСычевой стал игроком «Крыльев Советов». Он будет играть под другой фамилией
25 декабря Фото
Президент «Оренбурга» рассказал, когда Сычевой станет игроком «Крыльев»
23 декабря
Лучше Дзюбы, но хуже Сычевого. «Локомотив» нашёл игрока в раю для форвардов
22 декабряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
«Интернасьонал» выкупил нападающего «Краснодара»
21 декабря
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:46, ред.
Абалдеть....
Из клуба центра таблицы..в зону вылета...

На 4 года...
8 лет на двоих...
Tostao
Tostao ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Привет!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:43
"...прощайте,товарищи,с богом,Ура!"
memphis
memphis
вчера в 20:57
Спасибо за всё и прощайте
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
Теперь мну понял почему на пригород тарифы дали полный вперед!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 20:18
Который иногда ведет в тупик...!)
Приветствую!
dok66
dok66
вчера в 19:58
КС видимо закрыл долги , и заработал денег . Вот только жаль парней . Что там впереди ?
Tostao
Tostao
вчера в 19:39
Теперь в их жизни есть единственный путь - железнодорожный!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:25
Хорошие приобретения!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:17
Интересно как будет играть ЛОКО
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:17
загубил карьеру
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:09
Локомотив Юнайтед
shur
shur ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 19:08
...да это конец карьере, стопудово, молодой дурачок, никто не
подсказал толком, жаль!!!
bashnat013
bashnat013
вчера в 19:08
Странно что ребята в пердив собрались
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:00
Вот вам и Манчестер !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:48
Типа теперь Локомотив начнет всех рвать.
Koba8888
Koba8888
вчера в 18:21
Удачи, и дай бог, дали гарантии Пиняеву, что он будет играть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 