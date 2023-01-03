«Сассуоло» — «Сампдория» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1672775092

вчера, 22:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Сампдория», который состоится 04 января 2023 года

«Сассуоло»

В нынешнем сезоне «Сассуоло» показывает очень слабые результаты и редко выигрывает в последних турах. На данный момент коллектив смог набрать 16 очков и занимает низкое для себя 15 место, что не может устраивать руководство и болельщиков. В поединке с еще одним неудачником Серии А у хозяев будет шансы зацепиться за победу и принести в свою копилку важные три балла.

29 декабря «Сассуоло» уступил в товарищеском матче «Интеру» (0:1), а 23 числа проиграл и «Эмполи» (1:2).

«Сампдория»

«Сампдория» уже несколько туров подряд не может набрать очки в Серии А и закономерно находится в зоне вылета чемпионата Италии. Команда идет на предпоследнем месте с шестью очками, а отставание от 17 спасительной позиции составляет уже 11 пунктов. Таким образом, команде из Генуи необходимо в срочном порядке перезагрузиться и начать стабильно добиваться результата, чтобы иметь шансы на спасение.

30 декабря «Сасмпдория» в товарищеской игре обыграла «Лигорну» (3:0), а 23 числа с тем же счетом одолела «Кайсар» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 1.7

Ничья – 3.85

Победит «Сампдория» – 5.1

Статистика

Пять последних матчей «Сампдории» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сампдория» выиграла только два выездных матча из последних десяти во всех турнирах

«Сассуоло» выиграл три из шести последних матчей с «Сампдорией»

Четыре из пяти встреч между клубами был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Команды в личных встречах играют малорезультативно и в закрытом стиле. Таким образом существует большая вероятность, что один из коллективов не сможет забить в этот футбольный вечер.