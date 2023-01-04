В РПЛ рекорд результативности без помощи многих форвардов. Агаларов, Гайч и Кассьерра разочаровали

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вчера, 11:15

У клубов появился балласт из приличных игроков.

Шамар Николсон («Спартак», оценочная стоимость – 7 млн евро)

Насмешил агент игрока, который заявил, что Шамар продолжает свой путь в «Спартаке»… Но не факт, что отклонит зимние предложения. Ямаец — самый странный участник этого списка центральных нападающих, поскольку проблески бывали. Расставание с ним не станет сюрпризом, так как он провёл на поле не намного больше минут, чем Зиньковский. Абаскаль попросил подписать ямайцу конкурента – Бальде, и лишь травма Мозеса заставила «красно-белых» экспериментировать с позициями и схемами, где Соболев и Промес подстраиваются под тяжелого центрального нападающего из Ямайки. За Николсона могут заплатить неплохие деньги, ведь у него приличные цифры по созданным шансам и качеству моментов – отчасти благодаря матчу против «Торпедо», где дали развернуться. Без Шамара «Спартак» не пропадет, если Мозес, Промес и Соболев будут в порядке. Тем более, игрок жаловался, что хочет играть чаще. Если турки готовы выполнить его требования – нет смысла удерживать, иначе уйдет без спроса. Новым Зе Луишем ямаец точно в «Спартаке» не стал.

Матео Кассьерра («Зенит», оценочная стоимость – 4 млн евро)

Сказочный отрезок для Матео прошел в «Сочи», а теперь колумбиец не может показать тот же футбол в «Зените». Удивительно, но стало легче – команда атакует, Сергеев не настолько хорош, чтобы Кассьерра остался в глубоком запасе, но промахи и невзрачная игра завели туда южноамериканца. С другой стороны, это иллюстрация силы тактики. В «Сочи», который реже играл первым номером, форварду было удобно. В «Зените», где система устроена иначе, Кассьерра не знает, как найти ударную позицию. У него xG ниже, чем у Мантуана, сыгравшего всего 180 минут. Колумбиец не забивал в РПЛ , но не исключаем, что прибавит весной. А если нет, то попрощаются. Вдруг Сычевой в Самаре вырастет?

Вильсон Изидор («Локомотив», оценочная стоимость – 5 млн евро)

Прошлым летом Изидор заявил, что может уйти из «Локомотива». Гениальные руководители той поры не поняли, что значат такие слова. Футболист остался, но забыл сыграть так ярко, как по ходу дебютного отрезка, когда верил, что после этого позовут в Лигу 1. Его агент Лакруа честно говорит, что нет никакой конкретики. Но если Галактионов ищет форварда в Колумбии, параллельно подписывая Глушенкова и Пиняева, то это один вывод для Керка, Камано и Изидора, игравшего, в том числе, в центре атаки – с легионерами планируют расставаться. Не забывайте, что еще Жемалетдинов готовится, с середины февраля должен вернуться к тренировкам в общей группе.

Гамид Агаларов («Ахмат», оценочная стоимость – 3 млн евро)

Талалаев объяснил неудачный старт Гамида в «Ахмате» тем, что футболист пропустил летние сборы. Так себе причина, потому что в этом случае речь о лучшем снайпере РПЛ , который ставит не на невероятную скорость, не на колоссальный опыт, а на чутье в штрафной площади. Гамид после победы в гонке снайперов подумал, что ему гарантируют место в основе грозненцев? Ошибся, так как Агаларов по делу уступал Конате и Ильину. На его счету один мяч, девять выходов на замену, очень мало сыгранных минут. Только уход основного центрального форварда откроет Агаларову путь в основу. Ему уже сейчас стоит думать о следующем шаге в карьере. «Ахмат» в трех пунктах от четвертого места, справляется и без Гамида. Стоило уезжать в Бельгию, если звали.

Иван Игнатьев («Локомотив», оценочная стоимость – 1,5 млн евро)

Галактионов ищет нападающего, и правильно делает. Не факт, что отъезд в Израиль или Турцию заставит Игнатьева серьезнее относиться к профессии, которая сделала его очень рано слишком богатым, чтобы не погубить. Знаем, что некоторым молодым игрокам встряска помогает – Смолову непростое путешествие в Нидерланды пригодилось, чтобы начать много забивать в РПЛ в будущем, но Иван не такой, как бывший форвард «Локомотива». Федор Михайлович не всегда на пике формы, но голова на плечах имеется. Игнатьева, если бы он был прилежным мазилой, который всегда работает на славу, но временно растерял меткость, никогда бы не отпустили из «Краснодара».

Адольфо Гайч ( ЦСКА , оценочная стоимость – 1,8 млн евро)

Одна из самых странных и крупных ошибок Бабаева. Причем нельзя заявлять, что Гайча отобрали «слепые» скауты. В Аргентине парень по прозвищу «Фюрер» работал без скорости, но козырял мощью – четыре года назад Гайч напоминал Батистуту, его даже разок выпустили на поле в сборной Аргентины. В ЦСКА нападающий провалился, хотя и обошелся команде в 8,5 млн евро при оценочной стоимости в 11 миллионов евро. «Армейцы» пытались сделать парню хорошую рекламу в Серии А и Сегунде, но их снова ждали неудачи. В ЦСКА у Федотова аргентинец, пожалуй, даже третий форвард после Чалова и Заболотного. В футболе, если кто-то по статусу ниже ветерана Антона, то это уровень плохого манекена. «Фюреру» срочно нужно искать новый клуб. В феврале ему стукнет 24 года, в таком возрасте нельзя вечно сидеть на лавке.