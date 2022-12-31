Титул Месси, пенсия Роналду и память о Пеле. Итоги удивительного футбольного года

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вчера, 13:25

Зимний чемпионат мира стал кульминацией.

Победа. Аргентина и Месси – чемпионы

Дебаты о величайшем не закончатся никогда. Хотя теперь любому спортсмену тяжело тягаться с Месси. Боксеры, баскетболисты, гольфисты – без разницы. Лионель выиграл все в спорте, которым занимаются миллиарды, а не сотни тысяч. Триумф этот принадлежит всей Аргентине. От слепого дедушки, которого жена вывела на балкон, чтобы ему спела победную песню толпа, до веселого Агуэро, отработавшего ЧМ -2022 адъютантом своего любимого кума. Вся Аргентина – чемпионы мира по футболу спустя 36 лет.

Память. Ушел из жизни Король футбола

Многое из того, что показывали Кройф (жаль, что не прижился вариант фамилии, максимально близкий к произношению – Крайф, куда лучше описывает революционера Йохана), Марадона, Роналдо, Зидан и звезды последних десятилетий, Пеле сделал раньше. Не первым, ведь тоже продукт переосмысления финтов и решений, но Король стал явлением. После него «десятка» значит многое, а Бразилия стала страной футбольных «избранных», хотя до этого была королевой великих неудачников.

Прощание. Роналду отправился на пенсию

Зато получит 500 млн евро за 2.5 года. Но даже если забьет сорок мячей за сезон, никто не поставит его успехи на уровень с весенними результатами плей-офф ЛЧ . Человек, которому важны деньги, выбрал капитал. Скандальный уход из МЮ был спланированным. Пирса Моргана вряд ли оставили в накладе за его участие в этой операции. Роналду раньше хотел в плей-офф ЛЧ , а вместо этого будет играть в Саудовской Аравии с Венсаном Абубакаром.

Продажа. Абрамович расстался с «Челси»

Знаковое событие, пусть «Челси» не чемпион Англии и не защитил звание победителя ЛЧ . Впервые в истории спортивный клуб продан за 4.25 миллиарда фунтов. Футбольная команда из Лондона давно стала «трофейной женой» Абрамовича. Случайная встреча – миллиардер присматривался к другим клубам, привела к длительным отношениям. «Челси» отдали с условием, что есть гарантированные средства для поддержания привычного способа жизни. Боэли разгоняет людей Абрамовича, российский след в клубе простыл.

Повтор. «Реал» выиграл Лигу чемпионов

Что, опять? Это кино смотрели раньше Анчелотти, Модрич, Кроос и Бензема. И фанаты «Реала» — тоже. Но сложно не восторгаться сэйвами Куртуа в плей-офф, действиями Винисиуса и Бензема. ПСЖ , «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» мечтают стать новым «Реалом», но у двух клубов в списке нет победы в турнире, а еще двое выиграли по одному финалу. В феврале Анчелотти и Клопп снова сразятся, в первом раунде плей-офф будет повтор финала.

Прорыв. Дебют Холанда в «Манчестер Сити»

Многие усмотрели символизм в том, что Марадона и Пеле ушли, когда догорает эпоха Роналду и Месси. Бразилец умер в год триумфа Лионеля, нового Короля. Но также показательно, что 2022-й стал знаковым для наследников самих наследников. Холанд и Мбаппе забивают с легкостью. У Эрлинга великолепный дебют в АПЛ , на шаг впереди Килиана в этом плане: уехал в лигу, которая сложнее немецкой и французской. Заиграл, забил 20 мячей в 14 первых играх в АПЛ , не хочет останавливаться.

Персона. Бензема заслужил «Золотой мяч»

Чемпионат мира внес корректив в оценки, о Кариме подзабыли, ведь травма помешала сыграть вместо Жиру в первых матчах, а Дешам отсек форварда от решающих поединков. Если причина в том, что нападающий не поблагодарил тренера, когда получал «Золотой мяч», то Дидье оставил Францию без еще одного Кубка мира по глупости. Конфликт точно был, ведь Карим завершил выступления за Францию. И оставил форточку возможностей, если придет его «брат» Зидан. «Золотой мяч» Бензема выиграл заслуженно.

Прочность. Мбаппе вышел в открытый космос

Месси, Бензема, Де Брюйне, Модрич и многие другие, вплоть до молодых Энцо Фернандеса, Беллингема, Гвардиола, Мусиалы и Альвареса, точно среди самых ярких игроков года. Но глобально даже Холанду с его мелкими травмами сложно тягаться по потенциалу с Мбаппе. Килиан иногда внешне напоминает молодого Пеле. Бразилец Роналдо видит в его действиях себя. Килиан – наследник королей. Интригует, что между Месси и Мбаппе в финале пробежала черная кошка, которую после кормил вратарь по прозвищу «Дибу».

Праздник. Зимний чемпионат мира в Катаре

Специфическое празднество, с купленными «фанатами», разборными стадионами, слабыми арбитрами, замалчиванием кровавой реальности и многослойным лицемерием, но это тоже был футбольный праздник. Примерно как свадьба Ромео и Джульетты, если бы она состоялась. Враждующие футбольные семьи друг друга не всегда уважали, зато выдали футбол на пределе. Впечатлила воля Хорватии и Марокко. Запомнили провалы немцев, испанцев, бельгийцев. Начали уважать трудолюбивых японцев.

Было немного жаль бразильцев и недосказанных португальцев – по классу они заслужили полуфиналы, но после незабываемой концовки в финале вряд ли хватит наглости назвать турнир в Катаре неудачным с точки зрения футбола как зрелища. Конечно, при нормально подготовке многие элитные команды могли сыграть качественнее. Но все были примерно в равных условиях, а свою функцию турнир как произведение искусства выполнил – подарил миру новых футбольных королей из Аргентины.