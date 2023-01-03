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«Арсенал» в шаге от чемпионства, «Ливерпуль» продолжает падение. В АПЛ проходит тяжёлая зима

вчера, 12:23
«Арсенал»

Начался 19-й тур чемпионата.

Для английских клубов продолжается тяжелый этап сезона – за две недели некоторым придется сыграть под 5 матчей. Лидер чемпионата оторвался от преследователей, а гранды продолжают терять очки. Рассказываем о развитии турнирной борьбы к 19-му туру АПЛ.

«Ман Сити» и «Ньюкасл» отпустили «Арсенал»

А ведь основным вопросом в лидерстве «канониров» казалась их готовность проявить стабильность на длинной дистанции. У клуба самый молодой состав в лиге, что изначально казалось фактором риска – «Ман Сити» идет на второй строчке, но имеет достаточно опыта, чтобы наверстать упущенное. Третья команда чемпионата – «Ньюкасл» — еще должна обжиться в статусе борца за топ-3, поэтому и фаворитом в этой тройке казались «горожане».

На деле и те, и другие подарили «канонирам» еще 2 очка отрыва. Первые матчи после возобновления чемпионата закончились для них базовыми победами – «Арсенал» разделался с «Вест Хэмом», «Сити» добыл победу над «Лидсом», а «Ньюкасл» — над «Лестером». Сложности начались в канун Нового года – подопечные Пепа Гвардиолы не совладали с «Эвертоном». «Ириски» к 18-му туру подходили в статусе борца за выживание – занимали 17-е место, от зоны вылета их отделяло 1 очко. Ожидаемо «синие» выставили защитную схему 5-3-2 с низким расположением латералей, отдали инициативу и весь центр поля, нанесли только 2 удара (у «Сити» — 16). «Горожане» весь матч пытались вскрыть оборону, но в итоге набрали только 1 очко.

Аналогичная ситуация произошла у «Ньюкасла» с «Лидсом», но аморфность одной из команд наблюдалась не так остро. Команды разошлись при счете 0:0 – «сорокам» повезло, что осечку допустил и «Тоттенхэм» (0:2 с «Астон Виллой»), но теперь совсем близок к топ-3 МЮ. Манкунианцы отстают от «Ньюкасла» на 2 очка.

«Арсенал» уже выполняет задачу-максимум на этом этапе – с молодыми лидерами демонстрирует зрелую надежность и увеличивает отрыв. К началу 19-го тура он составляет 7 очков.

«Ливерпуль» продолжает движение вниз

Мерсисайдцам очень нужно усиление в зимнее трансферное окно – команда продолжает терять очки, и даже попадание в ЛЧ по итогам сезона в зоне риска. А главный еврокубок команде очевидно нужен – это отмечает и главный тренер Юрген Клопп:

В этом сезоне речь идет о топ-7. Сейчас мы все знаем, что «Ньюкасл» — это очень сильный претендент. Только четыре команды попадут в Лигу чемпионов. Сейчас кажется, что осталось два места — «Арсенал» проводит выдающийся сезон. «Сити» — это «Сити». «Манчестер Юнайтед» явно возвращается, «Тоттенхэм» упорно борется, «Челси» все еще здесь. Будет сложно. Нам нужно провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и есть наша цель.

И в Новый год «красные» вступали с двумя победами в чемпионате – осечка была допущена в первой игре 19-го тура. «Ливерпуль» встречался с «Брентфордом», который шел поблизости с еврокубковой зоной. Мерсисайдцы владели мячом – 73 процента против 27. При этом мяч «красные» чаще всего держали близко к финальной трети – Фабиньо, Алькантара и Эллиотт целиком забрали центр. Но даже так по xG «Ливерпуль» уступал сопернику – 1.59 к 1.91.

Подопечные Юргена Клоппа заранее дали возможность сразу нескольким клубам обострить борьбу за еврокубки – поблизости остаются «Фулхэм», «Челси» и «Брайтон». Первые сегодня сыграют с «Лестером», который к делам АПЛ возвращается тяжело – у «лис» поражения от «Ньюкасла» и «Ливерпуля». «Брайтону» играть с «Эвертоном», а «ириски» только недавно сотворили сенсацию с «Ман Сити». У «Челси» соперник самый грозный – «горожане», желающие догнать «Арсенал». Ближайший тур для мерсисайдцев будет самым нервным.

«Челси» пожинает плоды перестройки, «Тоттенхэм» утягивает вниз

Видимо, мы наблюдаем трансформацию большой английской пятерки, которая в предыдущие годы менялась минимально. И «Челси» как минимум на ближайший год из нее выпал. На лондонский коллектив свалилось слишком много перемен, чтобы они не сказались на турнирном положении команды. После смены владельца «синих» покинула большая часть руководства (спортивный директор Грановская, президент Бак, исполнительный директор Лоуренс), ротация коснулась селекционного отдела, медицинского и тренерского штаба.

Новые связи в руководстве только образуются – а это может сказаться на трансферной политике этой зимой. И команду штормит. После удачного отрезка в октябре лондонцы скверно завершили первую часть сезона (1 победа в 5 матчах перед ЧМ-2022), а теперь подарили очки одному из аутсайдеров Премьер-Лиги. 5 января «Челси» встретится с «Ман Сити» и тоже вряд ли заберет 3 очка – для «синих» январь будет тяжелым.

«Тоттенхэм» до определенного момента даже шел в топ-3. Спад начался к концу октября – «шпоры» уступили «Ньюкаслу», «Ман Юнайтед» и «Ливерпулю». «Ньюкасл», который после 11 туров отставал на 8 очков, быстро догнал лондонцев и отправил их в свободное падение. 2:2 с «Брентфордом» и 0:2 против «Астон Виллы» откатили «Тоттенхэм» на пятое место, совсем близки к ним «Ливерпуль» и «Брентфорд». Не стоит осложнять ситуацию – завтра подопечным Антонио Конте предстоит играть с «Кристал Пэлас», а уж явный середняк лондонцы должны обыгрывать.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:06
пора бы Арсеналу, спустя 19 лет, захватить престол. Сити ждал 50 долгих лет, прозябая на дне и в безвестности...
simon_3d
simon_3d
вчера в 19:56, ред.
В шаге от чемпионства? Арсенал? Вы серьезно? Несмотря на текущее положение дел, это та команда, которая может посыпаться в любой момент и будет бороться за попадание в четверку, хотя в четверке скорее всего будет. Мне, если честно, даже Ньюкасл кажется более очевидным претендентом на победу в АПЛ, нежели Арсенал.
3ton
3ton ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:04
Они даже с Сити не играли и не ясно, на что способны .
Еще не попали в игровую яму , которая неизбежна
Тут еще много пунктов , а уже Арсенал чемпионом называют
monah-10
monah-10 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:29
Будет Арсенал чемпионом, будет, когда как не сейчас.
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:28
Арсенал очень порадует если возьмёт пальму первенства
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:57
Я как болельщик Арсенала конечно же очень рад нынешнему положению дел, но говорить о чемпионстве еще очень рано! Да, есть отрыв в 7 очков, но этого очень мало для такой лиги как АПЛ, тем более, что впереди очные матчи и с Сити и с Ньюкаслом, январь вообще будет серьезной проверкой на прочность для нас...матчи с Нькаслом, Тоттенхэмом и МЮ. Проблемой может стать глубина состава. Если не дай Бог получит травму кто то из наших вингеров или опорников, то равноправной замены замены для них нет....так что рано думать о чемпионстве!
Elliada
Elliada
вчера в 14:37
В каком шаге? Даже половину сезона не отыграли. В АПЛ чемпионство можно гарантировать только в конце чемпионата, где-то в мае.
DXTK
DXTK
вчера в 13:56
А мои любимые Саутгемптон и Вест Хэм оба могу вылететь в чемпионшип по окончанию сезона, у молотков есть шанс на спасение, то вот святым явно уготовлен вылет. Не понятно зачем заменили Хазенхюнтеля, который хоть что-то о своей команде знал, на ноунейма из Лутона, игра команды не меняется, она все хуже, короче тот же бардак у клуба как в начале нулевых.
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:48
Такое ощущение, что Ливерпуль и Челси просто сливают для сохранения интриги.
SOAD666
SOAD666
вчера в 12:28
Арсенал станет чемпионом АПЛ.
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