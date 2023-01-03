«Барселона» уступает «Реалу» чемпионство в Ла Лиге. В пользу «сливочных» — опыт и календарь

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вчера, 15:53

Анализируем ситуацию в первенстве Испании.

Пока все отвыкают от матчей сборных, в чемпионате Испании уже накалилась борьба за чемпионство. Ситуация для Ла Лиги традиционная – «Барса» и мадридский «Реал» устраивают забег между собой, оставляя остальные клубы далеко позади.

«Сливочные» воспользовались осечкой конкурента

После того как «блауграна» обогнала мадридцев в 13-м туре, те заняли выжидательную позицию и следили за результатами каталонцев. Отставание в 2 очка позволяло быстро вернуть равенство – это и произошло в конце декабря.

«Барса» потерпела неудачу с 16-й командой испанского первенства – поделила очки с «Эспаньолом». Для такого матча картина традиционная – по всем атакующим показателям преимущество было за подопечными Хави. Серхи Роберто с Рафиньей и Жорди Альба с Ансу Фати задавали игру на флангах, а трио де Йонг-Гави-Педри забрало центр. «Сине-гранатовые» нанесли 21 удар по воротам, тогда как у «Эспаньола» их 4. И счет был открыт довольно быстро – на 7-й минуте забил Маркос Алонсо.

Уже во втором тайме сам Алонсо сфолил в своей штрафной – «Барселона» пропустила с пенальти. Позднее Альба был удален с поля – и хозяева были вынуждены доигрывать в меньшинстве. Хави по итогам встречи критиковал судейство:

Матеу — арбитр, который умеет контролировать игру, но сегодня он этого не сделал. Он раздавал бессмысленные карточки, чем только повысил накал борьбы. В этот раз все вышло из-под контроля. Однако я настаиваю на том, что ничья — это наша вина. Первые полчаса мы играли хорошо, имели явное преимущество. А потом снизили темп, позволили сопернику почувствовать себя вольготнее.

«Реал» тем временем дожал «Вальядолид» в концовке второго тайма благодаря дублю Бензема – и в активе обоих грандов чемпионата Испании по 38 очков.

У «Реала» больше шансов вырваться в лидеры

Все-таки мадридцы не в таком кризисном состоянии. Внешне «Барселона» успешно переносит накал борьбы за лидерство – ненужных поражений нет, каталонцы не проигрывают заочную гонку. Но тут дело в состоянии проекта, которое повлияет на зимнее усиление. «Сине-гранатовые» не избавились от долгов, а летняя трансферная кампания выдалась противоречивой. Были задействованы экономические рычаги, клуб получил больше сейчас, чтобы недобрать по финансам в будущем. Но вместо оптимизации на рынке игроков боссы подписали Левандовского (при результативном Обамеянге), взяли Рафинью, хотя могли приобрести и более скромного конкурента для Дембеле, не продали де Йонга (зато сейчас Френки готов уйти).

«Реал» таких проблем не испытывает. «Сливочные» тратят не так много денег на трансферы, предпочитают точечное усиление, что помогает основной обойме наигрывать командные связи. Главный тренер Карло Анчелотти на все сто знает нюансы и тренерской работы, и деятельности клуба. В мадридском коллективе образовался единый механизм, который добивается результата на опыте.

И в текущей турнирной ситуации это сильнейший козырь против неопытного проекта Хави, который только формирует базис.

«Барсу» подставляет календарь

При прочих равных в пользу «Реала» говорит и календарь. «Барселоне» в 16-м туре потребуется играть с «Атлетико», «матрасники» крайне мотивированы после вылета из еврокубков. Сейчас подопечным Диего Симеоне и самому менеджеру позарез надо показать свою профпригодность – игра с лидерами национального первенства для этого отлично подходит. Тем более мадридцы по-прежнему умеют играть против сильных команд, поэтому «блаугране» в гонке с опытным «Реалом» придется выдерживать еще и натиск топ-соперников.

«Реалу» в 16-м туре достался «Вильярреал» Кике Сетьена – тоже не сахар, но это не тренерская команда, которой является «Атлетико», да и запас мощности не такой большой. Подобных испытаний в Ла Лиге довольно мало – разрыв между клубами выше, чем в той же АПЛ . Поэтому и исход таких встреч окажет больше влияния на турнирную таблицу, чем где-либо. В случае неудачи «Барсе» придется надеяться на личную встречу со «сливочными» во втором круге – но там преимущество будет за «Реалом».

Хави на пороге отставки

Еще в конце ноября пошли разговоры о возможном уходе испанского менеджера. Судя по инсайдам, сам Хави уверен, что это может произойти, если клуб останется без трофеев по итогам сезона. При нем каталонцы вылетели из ЛЧ второй раз подряд – пусть это и не должно считаться провалом из-за объективного уровня «Барсы», но имидж великой команды подтолкнет боссов еще не к одной ошибке. За плей-офф Лиги Европы бороться потребуется с «Манчестер Юнайтед», а манкунианцы уже преодолели просадку на старте и избавились от токсичного Роналду. При всех проблемах аргументов в пользу успеха у МЮ чуть больше.

Сейчас к этому может добавиться потеря лидерства в чемпионате – при этом борьба с «Реалом» всегда была крайне принципиальной. Тут уже запас допустимых ошибок подходит к минимуму – помимо Ла Лиги остается надежда на Кубок и Суперкубок Испании.

Не хотелось бы, чтобы период тренерской карьеры Хави в «Барселоне» подходил к концу так быстро – он еще не успел сбалансировать состав и вывести каталонцев на стабильный уровень. Веры в светлое будущее «сине-гранатовых» добавляют лишь молодые лидеры в центре поля – преемники Хави, Бускетса и Иньесты.