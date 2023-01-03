Абаскаля снова оскорбляют. Напомним, какую игру тренер строит в «Спартаке»

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вчера, 09:19

Критика наводит на размышления.

Когда-то Мостовой и Шалимов по очереди обозвали друг друга пьяницами. Затем Игорь назвал Александра «чистой свиньей». После таких заходов проспаться можно рекомендовать обоим известным в прошлом футболистам. А вот известный в прошлом теннисист Кафельников грубо усомнился в уровне тренера Абаскаля.

Полезно помнить, в каком состоянии сейчас может быть автор любого колкого выражения. Дело не только в бурном праздновании Нового года. «Обострения» стали круглогодичными, а не сезонными. Безумных футбольных оценок увидим невероятно много. Впрочем, почитайте отзывы некоторых фанатов «Спартака».

Порой сами пишут в стиле Мостового и других экс-игроков, когда Абаскаль проигрывает после того, как позволил команде вдохнуть воздух возможностей, подняв на вторую строчку в РПЛ . Так что выдохнуть не помешает многим. Если отбросить ругань, то задают важный футбольный вопрос — во что играет «Спартак»?

Сильные стороны стиля

«Спартак» — команда высокого и интенсивного прессинга. Заметно оторвались от «Краснодара», не говоря о «Зените», который работает ниже. Абаскаль требует давить широко и забирать мяч высоко. Часто у них получается. Также удачно прошла адаптация к четырем защитникам, хотя раньше успехи были связаны с тройкой в центре. По пропущенным мячам «Спартак» второй, защитные показатели не просели. Ведут борьбу яростно, в атаки выходят быстро.

Был отказ от «десятки» после травмы Мозеса и неудач Игнатова. Есть перемена в роли Соболева, который теперь не чисто центральный форвард. Латераля-правшу слева, блуждающую роль Промеса, находки с центральными хавбеками в атаке – Зобнин или Мартинс до травмы, тоже можно вспомнить. Абаскаль – дите стиля старой «Барселоны», но обжигался на банальном давлении. Дальше комбинировал стили, то отдавая мяч, то используя переходы от «ромба» к «4-3-3».

Слабые стороны стиля

На них обычно указывают поражения и глупые ничьи, когда стоило побеждать. Уступали «Динамо», «Зениту» и «Ростову», разным по подходу соперникам. Абаскаль не всегда удачно подстраивается под оппонентов, даже если их знает, ведь петербуржцам в Суперкубке влетел 4:0. Выводы сделал позже в Кубке, так как побеждал разгромно и завершил сезон нулевым побоищем с «Зенитом». А вот в дерби с «Динамо» сами подарили сопернику гол, не отыгрались. Против «Ростова» же был ужасный матч в защите.

Абаскаль не любит вязких соперников. Увидели ничьи против «Ахмата», ЦСКА и «Сочи». Эти оппоненты умеют держать удар, готовы хитро отдать мяч, но не контроль над игрой. Также можно вспомнить кубковое поражение от «Крыльев Советов». «Спартаку» стоит чаще подстраиваться под соперников. Хватало случаев, когда лишь перестановки Абаскаля спасали по ходу матча, а изначальный план крушили ошибки защитников, Умярова и Игнатова. А вот промахов форвардов немного – забили больше, чем создали.

Ставка на реформацию

От «Зенита», который принес Семаку первое чемпионство как тренеру, мало кто остался. Лунева, Ивановича, Дзюбы, Дриусси, Смольникова, Мака, Паредеса, Нету и Ракицкого в заявке больше нет. Все были в списке игроков с наибольшим количеством проведенных минут. Зимой 2019-го подскочили важные Азмун и Барриос, но Сердар тоже уехал, как и Жирков, Шатов, Оздоев, Анюков и Нобоа. «Зенит» поменялся, чтобы побеждать дальше.

«Спартак» тоже обновил свой состав, но не таким образом, как Семак. Сергей Богданович набрал людей, которые играют сами, если все в порядке, поскольку часто достаточно опытные. У Абаскаля вечный поиск и адаптация к потерям. Разбегался Мозес – травма. Разбегался Мартинс – травма. Подписали Рыбуса – проиграл Хлусевичу. Джикия не всегда радовал, а его не порадовали опытным напарником в хорошей форме. Мевля быстро покинул «Спартак».

Абаскаль не выжал максимум, если говорить о результате мечты, потому что прыжком выше головы стало бы промежуточное первое место. На него вышли бы в случае спокойной победной концовки с ЦСКА , ничьих с «Зенитом» (хотя вряд ли заслужили, создали мало моментов) и «Динамо» (здесь подвела реализация), а также второго мяча в ворота «Сочи». Всего три точных удара и одно сильное действие в обороне против Чалова, не так уж много.

Четыре действия при ровно такой же игре «Спартака», как была, дарили плюс шесть очков себе и минус два Семаку. Команды поменялись бы местами. Но пока «Спартак» к такой дикой стабильности – всего одному поражению в 17 турах, явно не готов. Критики угадают с оценкой, лишь если работа на «Спартак» окажется для Абаскаля временной подработкой, пока не поступит первое заманчивое предложение из родной Испании.

Не хватает завершенности

Испанцу важно помнить судьбу не столько Тедеско, потому как Доменико получил шанс в Бундеслиге, а других бывших тренеров «Спартака». Например, Карреры и Ваноли. Итальянцы дома никому серьезному в Серии А оказались не нужны, хотя в России выигрывали титулы – чемпионство и кубок. Понятно, что никто в Москве Абаскаля не удержит, когда решит уехать, ведь «Спартак» со второго места в ЛЧ не попадет, этот стимул оставаться пропал.

Но раз испанец согласился, то нужно отработать на совесть. Пока видно, что у тренера и команды общий минус – отсутствие опыта. Но по желанию и структуре футбола вопросов мало, особенно с учетом, что летом испанец не получил усиление. Увидел парочку свободных агентов, вроде Рыбуса, получил запасного Зиньковского и подписал Бальде, схватившего дисквалификацию в Италии. Зато «Спартак» играет не стыдно, видим генеральную идею.

Молодой команде ставят моложавый прессинг. Моменты есть, перестановки тренера часто работали. Проект объяснимо сырой, но критики перебарщивают. Победа Ваноли в Кубке изменила моральное состояние «Спартака». А доработки Абаскаля уже сделали команду намного лучше. Год назад были десятыми в таблице, забили в два раза меньше мячей – 20 против 40. Сейчас вторые в РПЛ , неблагодарно игнорировать всё, что сделал Абаскаль.

Испанец уже переиначил под себя сырой проект Ваноли. Но кто требует для «Спартака» первое место, то нагло игнорирует силу «Зенита». За таким фаворитом тяжело угнаться, хотя если без хулигана Ловрена полетит в тартарары надежность обороны, то у Абаскаля будет шанс на чудо.