«Арсенал» не взломал «Ньюкасл». Первая потеря дома

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вчера, 08:54

«Канониры» столкнулись с дефицитом идей в атаке.

Ставка на дебют

Встреча «Арсенала» и «Ньюкасла» была особенно интересна на данном отрезке чемпионата Англии. Обе команды проводят сезон выше уровня ожиданий. Для них нынешние позиции – прорывные. «Арсенал» пытается всерьез закрепиться в ранге претендента на титул и оторваться от «Манчестер Сити». А «Ньюкасл» желает ворваться в первую четверку и осесть там, войдя в когорту команд-завсегдатаев Лиги чемпионов. Схожие вызовы на немного разных уровнях. И матч получился соответствующим.

«Арсенал» в обоих таймах стремился сделать ставку на дебютные отрезки. В них он оказывал сильнейшее давление на соперника. В первые десять минут матча «канониры» владели мячом более 70 процентов времени и нанесли пять безответных ударов по воротам. С начала второго тайма с ударами стало похуже благодаря адаптации «Ньюкасла», но владение в первой части второй половины тоже превышало 70 процентов. Ни на каком другом отрезке матча не было такого перевеса. И подобная картина наблюдается регулярно.

Например, в предыдущем матче с «Брайтоном» «Арсенал» открыл счет уже на второй минуте, чем раскрыл игру, обеспечив себе комфортную среду, удобные игровые условия и простор. В предшествовавшем матче с «Вест Хэмом» «канониры», напротив, оказались в положении отыгрывающихся. И тоже долго упирались в стену, пока не совершили рывок с двумя голами за пять минут, но уже в начале второго тайма. В еще более раннем матче с «Вулверхэмптоном» тоже прорывным стало начало второй половины. В общем, «Арсенал» усиливает свой натиск сразу после выхода из раздевалки. И делает ставку на этот эмоциональный заряд. Во многом такой подход обусловлен малым игровым разнообразием в атаке.

Уперлись в потолок

Матч с «Ньюкаслом» вышел показательным с этой точки зрения. Артета провел всего одну замену. И та касалась линии обороны. Он выпустил Томиясу вместо Уайта. И это в условиях, когда любой тренер топовой команды, претендующей на победу в каждом матче, непременно решился бы на перестановки в линии атаки, видя, как противник упирается и сковывает стартовый вариант нападения. И Артета бы так поступил. Но у него просто не было достаточно убедительных альтернатив на скамейке запасных.

По сути, тот набор атакующих исполнителей – это все, чем располагает Артета. Не были бы травмированы Смит-Роу и Жезус – шел бы иной разговор. Но вот об этом как раз в первой части сезона и предупреждали «канониров». Непременно наступят времена, когда пара-тройка игроков из одной линии выпадет, а глубины состава недостаточно, чтобы уверенно компенсировать эти потери. Считайте, что игра с «Ньюкаслом» стала одной из последовавших потерь. Кто знает, на сколько очков в итоге отстанет «Арсенал» от «Манчестер Сити». Вдруг этой пары баллов или другой пары, не набранной из-за нехватки свежих мастеров, как раз не хватит «канонирам».

Даже «Ньюкасл» в этом же матче, занимая глубоко оборонительную позицию, старался поддерживать заменами свежесть впереди. Он провел три замены, выпустив Вуда, Мерфи и Сен-Максимена вместо Уилсона, Альмирона и Уиллока, утративших остроту. Претендующий на титул «Арсенал» такой роскошной возможностью не обладает. Уже о чем-то говорит.

Невезение

Но это все отнюдь не означает, что «Арсенал» обречен или плохо играет. Все-таки он остается лидером, а Артета после игры справедливо говорит, что гордится своей командой. И так же справедливо отмечает, что не хватило как раз завершения, заключительного удара. В паре-тройке случаев мяч мог более удачно полететь после ударов «канониров», и тогда бы мы не рассуждали о нехватке глубины состава.

Однако раз залетит, два залетит, на третий не повезет – и из этого копится результат, по которому и будет даваться аналитическая оценка. Чтобы не рассчитывать на удачное попадание в каждой отдельной игре, нужно создавать моменты с избытком. Конечно, бывают успешные команды и даже чемпионы, которые берут титул будто бы вопреки, реализуя буквально каждый свой шанс. Но это – единичные случаи. «Арсенал» же ставит на доминирование и закрепление позиций в качестве топовой команды, а не «случайного» чемпиона вроде «Лестера» или «Монпелье» своего времени.

Судейство

Отдельной строкой тот же Артета упоминает судейство, говоря, что его команде не дали два пенальти. Досаду тренера можно понять, когда он цепляется за каждый эпизод. Действительно, рефери сложно было назвать благосклонным к «канонирам». Два момента, о которых говорит Артета, запомнились.

В первом случае против Габриэла фолил в своей штрафной Берн, удерживая соперника. Но судья и ВАР промолчали. А второй случай приключился уже в самом конце матча, когда прострел слева в штрафной попал в руку Мерфи. Там арбитры посчитали, что рука находилась в естественном положении, видимо. В любом случае эти фрагменты вызвали бурю негодования у Артеты, к которому во время чемпионской гонки пришел аппетит, и он не покидал техническую зону всю игру, ни разу не присел.

В какой-то момент показалось, что не обойдется без удалений. Судья резко с середины первого тайма стал раздавать желтые карточки направо и налево, выдав еще до перерыва пять предупреждений. Еще четыре показал во втором тайме. Но обошлось без красных. Кто-то обвинит арбитра в непоследовательности, если говорить о предупреждениях, но разбирая каждый момент в отдельности, с ним можно согласиться. Команды сами поставили рефери в такое положение, и по предупреждениям вопросов меньше, чем будет по пенальти.