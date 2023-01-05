«Эспаньол» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Эспаньол» – «Жирона», который состоится 7 января 2023 года

«Эспаньол»

На данный момент «попугаи» находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «бело-синих» за последнее время. С минимальным счётом «Эспаньол» в 1/32 Кубка Испании одержал победу над «Атлетико Пасо». Ничейным исходом завершилась встреча с «Барсой» в 15-ом туре испанской Примеры.

После дополнительного времени «попугаи» обыграли в следующем раунде Кубка Испании «Сельту» (3:1).

«Жирона»

В испанской Ла Лиге «Жирона» занимает двенадцатое место на текущий момент. Рассмотрим крайние матчи с участием «бело-красных». Из четырёх товарищеских поединков, которые команда провела в декабре, в двух «жирондинцы» взяли верх над оппонентами. «Небесно-голубым» из Манчестера «Жирона» уступила с достойным счётом 0:2. В 1/32 Кубка Испании «бело-красные» уступили команде «Касерено».

29 декабря «жирондинцы» раскатали ничью с «Райо Вальекано» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.29

Ничья – 3.40

Победит «Жирона» – 3.15

Победит «Эспаньол» с форой -1 – 3.35

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Одно поражение потерпели «попугаи» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «бело-красные» проиграли в двух поединках

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

«Бело-синие» не уступили «Барсе» и в предстоящем футбольном поединке на своём поле хозяева возьмут верх над «жирондинцами». Pinnacle предлагает коэффициент 2.29 на победу «Эспаньола».