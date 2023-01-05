«Эспаньол» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Эспаньол» – «Жирона», который состоится 7 января 2023 года
«Эспаньол»
На данный момент «попугаи» находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «бело-синих» за последнее время. С минимальным счётом «Эспаньол» в 1/32 Кубка Испании одержал победу над «Атлетико Пасо». Ничейным исходом завершилась встреча с «Барсой» в 15-ом туре испанской Примеры.
После дополнительного времени «попугаи» обыграли в следующем раунде Кубка Испании «Сельту» (3:1).
«Жирона»
В испанской Ла Лиге «Жирона» занимает двенадцатое место на текущий момент. Рассмотрим крайние матчи с участием «бело-красных». Из четырёх товарищеских поединков, которые команда провела в декабре, в двух «жирондинцы» взяли верх над оппонентами. «Небесно-голубым» из Манчестера «Жирона» уступила с достойным счётом 0:2. В 1/32 Кубка Испании «бело-красные» уступили команде «Касерено».
29 декабря «жирондинцы» раскатали ничью с «Райо Вальекано» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эспаньол» – 2.29
- Ничья – 3.40
- Победит «Жирона» – 3.15
- Победит «Эспаньол» с форой -1 – 3.35
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81
Статистика
- Одно поражение потерпели «попугаи» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «бело-красные» проиграли в двух поединках
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти крайних.
Прогноз
«Бело-синие» не уступили «Барсе» и в предстоящем футбольном поединке на своём поле хозяева возьмут верх над «жирондинцами». Pinnacle предлагает коэффициент 2.29 на победу «Эспаньола».