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«Эспаньол» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:55
«Эспаньол» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Эспаньол» – «Жирона», который состоится 7 января 2023 года

«Эспаньол»

На данный момент «попугаи» находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «бело-синих» за последнее время. С минимальным счётом «Эспаньол» в 1/32 Кубка Испании одержал победу над «Атлетико Пасо». Ничейным исходом завершилась встреча с «Барсой» в 15-ом туре испанской Примеры.

После дополнительного времени «попугаи» обыграли в следующем раунде Кубка Испании «Сельту» (3:1).

«Жирона»

В испанской Ла Лиге «Жирона» занимает двенадцатое место на текущий момент. Рассмотрим крайние матчи с участием «бело-красных». Из четырёх товарищеских поединков, которые команда провела в декабре, в двух «жирондинцы» взяли верх над оппонентами. «Небесно-голубым» из Манчестера «Жирона» уступила с достойным счётом 0:2. В 1/32 Кубка Испании «бело-красные» уступили команде «Касерено».

29 декабря «жирондинцы» раскатали ничью с «Райо Вальекано» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эспаньол» – 2.29
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Жирона» – 3.15
  • Победит «Эспаньол» с форой -1 – 3.35
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Одно поражение потерпели «попугаи» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «бело-красные» проиграли в двух поединках
  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

«Бело-синие» не уступили «Барсе» и в предстоящем футбольном поединке на своём поле хозяева возьмут верх над «жирондинцами». Pinnacle предлагает коэффициент 2.29 на победу «Эспаньола».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк эспаньол
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:58
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:37
Эспаньол домашняя команда.... должны минимум брать одно очко
Гость
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