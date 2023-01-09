«Ньюкасл» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Фулхэм», который состоится 15 января 2023 года

«Ньюкасл»

На данный момент «сороки» занимают в чемпионате Англии третье место. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «чёрно-белых». В матче 17-го тура Премьер-лиги с большим счётом «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «лисами» на их поле. С одинаковым счётом 0:0 «горожане» дома разошлись миром с «павлинами» из Лидса и раскатали ничью в гостях с «канонирами».

Впервые с августа месяца прошлого года «сороки» проиграли. Со счётом 1:2 команде «Шеффилд Уэнсдей» в 1/32 Кубка Англии «Ньюкасл» уступил.

«Фулхэм»

«Дачники» в Премьер-лиге находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить успехи команды в недавних матчах. Выигрышная серия «белых» длится четыре игры подряд. На выезде с разгромным счётом «Фулхэм» взял верх над «орлами» из южного Лондона в матче 17-го тура. С разницей в один гол были обыграны команды «Саутгемптон» и «Лестер».

В 1/32 Кубка Англии со счётом 2:0 «дачники» одержали победу над «Халлом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» – 1.56

Ничья – 4.20

Победит «Фулхэм» – 5.60

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 2.41

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних

Одно поражение потерпели «сороки» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «дачники» уступили в двух футбольных поединках.

Прогноз

После поражения в матче Кубка Англии на своём поле в предстоящей игре «чёрно-белые» реабилитируются. «Фулхэм» находится в неплохой форме, но «сороки» сильнее. На победу «Ньюкасла» с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.41.